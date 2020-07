Avertismentul specialiștilor pentru vacanța la mare. Evitați all inclusive și piscine

Hepta

Mulți români se gândesc să meargă în vacanță în această vară și fac pregătiri speciale pentru acest eveniment. Pe lângă bagajele obișnuite ei trebuie să ia în plus măști de protecție și dezifectant. Măștile de protecție ar trebui schimbate la 4 ore.

„Masca trebuie schimbata la 4 ore pentru ca se uzeaza. Stim ca o masca este uzata in momentul in care am vorbit destul de mult sau am transpirat cu ea pe fata si se umezeste, prin umezire isi pierde din eficienta. Daca nu avem contact cu alti oameni si nu vorbim atat de mult, pastram o distanta sociala mare o putem pastra si pana la 6 ore, insa recomandarea ramane de a o schimba la 4 ore”, a explicat Dr. Ana Maria Apostol cu ocazia webinarului NEfrica de calatorii .

”Mastile FFP2 si FFP 3 sunt mastile care ofera cea mai ridicata protectie, avand un strat de protectie inclusiv pentru cele mai mici particule. Inclusiv aceste masti trebuie schimbate la 4 ore”, mai precizează specialista.

Este periculos să luăm masa la all inclusive?

Dr. Ana Maria Apostol, medic primar ORL, consideră că „este periculos. Fiind un mediu in care sunt foarte multi oameni intr-o singura incapere. Ganditi-va ca riscul este cu atat mai mare cu cat oamenii se strang unii langa altii. In mod normal ar trebui sa existe un program pe intervale orare cand putem intra si bineinteles, in numar limitat”.

Baia în mare. Piscinele ar trebui evitate

Mulți turiști se întreabă unde ar fi cel mai bine să se scalde. Răspunsul specialistului a fost fără echivoc.

„Sunt periculoase locurile în care se strâng foarte mulți oameni și aici vorbim și de piscinele exterioare. Cea mai sigură variantă este marea, unde atât oamenii cât și germenii pot păstra distanța, unde nu ne înghesuim între noi”, punctează medicul.