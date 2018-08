Balneoterapie la Slănic Moldova (VIDEO și galerie FOTO) Aici a venit la cure de ape minerale și băi și scriitorul Ion Creangă

Vacanțele dublate de o sesiune de balneoterapie par să fie rezervate vârstelor mari. Stațiunile balneare au ca turiști un procent destul de mare de pensionari, care beneficiază de virtuțile terapeutice specifice fiecărui loc. Deși „educația pentru prevenția sănătății” ar trebui să ne învețe că o cură „la băi” e potrivită pentru orice vârstă. Și nu doar pentru tratamentul unor boli, ci și pentru prevenirea lor.

În acest final de august am călătorit într-o astfel de stațiune – Slănic Moldova, supranumită și „Perla Moldovei” – și am avut șansa să vizităm Secția Sanatorială de Recuperare, Medicină și Fizică și Balneoclimatologie. Am „probat” procedurile terapeutice și curele de ape minerale și am dialogat cu managerul acestei instituții medicale, dl asist. Vasile Pădurariu.

Peste 200 de ani de balneoterapie la Slănic Moldova

Domnule Vasile Pădurariu, ne aflăm într-una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din România cu activitate neîntreruptă – în Slănicul Moldovei cura cu ape minerale se face chiar din zorii secolului al XIX-lea. Iar dv sunteți unul dintre „veteranii” acestui loc (dacă putem spune așa), cu 44 de ani în slujba sănătății oamenilor, a celor care vin an de an, valuri-valuri, să bea „apă vie”, pe de o parte – pentru că vorbim aici de curele de apă minerală – dar să facă și alte tipuri de tratamente și proceduri pe care sanatoriul le oferă. Să începem dialogul nostru cu o scurtă istorie a sanatoriului din Slănic Moldova, în contextul stațiunii și dincolo de acest context.

Asist. Vasile Pădurariu – Sanatoriul în care ne aflăm acuma este o unitate relativ nouă. Slănicul a avut sanatorii mari în perioada de până în 1990, dar o parte s-au privatizat, o altă parte sunt neutilizate în scopul lor inițial, la ora actuală. Iar clădirea în care ne aflăm este reabilitată de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie din București, a cărui secție externă suntem și noi.

Oferim aici o largă paletă de tratamente, pentru diferite boli, pe care le vom detalia ceva mai încolo. În acest moment avem o capacitate de 45 de locuri de cazare, pacienții vin la noi cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Se planifică prin recepția noastră și fac 14 zile de cură balneară, din care 10 zile de tratament cu câte șase proceduri pe zi și costă 590 de lei de persoană.

Avem pacienți din toată țara dar și din R. Moldova. Vin și solicită serviciile noastre pentru că avem introdusă o apă minerală în sanatoriu și toată hidroterapia se efectuează cu apă minerală. Aparatura și toate dotările sunt noi, iar anul trecut am dat în folosință și bazinul de kinetoterapie în apă minerală – tratament prin care suntem unici.

La Slănic Moldova a făcut balneoterapie scriitorul Ion Creangă

Vorbeați despre kinetoterapia cu apă minerală… e într-adevăr ceva rar. Am întâlnit ceva asemănător la Bad Gastein, în Austria, este kinetoterapia în apa cu radon. Aici vorbim despre apa minerală specifică Slănicului Moldovei, cu proprietățile și virtuțile ei. Avem cura de apă minerală de băut, dar avem și cura cu apă minerală de scăldat. Și asta îmi aduce aminte de o istorioară de acum aproape un secol și jumătate, când aici, la Slănic Moldova, veneau la băi Ion Creangă și unul dintre ciracii săi. Creangă – robust, celălalt – slab ca un țâr. Fiecare a primit ca terapie aceeași „rețetă”, ape de băut și băi în ape minerale, în vreme ce „băieșul” îi lovea cu crengi ale unor plante medicinale… Istorisea ciracul lui Creangă că, la sfârșitul curei de băi, Creangă a ieșit mai rotofei decât intrase, iar el încă și mai slab! Sigur, aceasta este o anecdotă… dar sunt curioasă să știu cum se desfășoară aceste terapii, la Sanatoriul din Slănic Moldova?

Asist. Vasile Pădurariu – Apele minerale, aici, la Slănic Moldova, au fost descoperite în 1801 de serdarul Mihalache Spiridon. Există o legendă care spune că .......................

