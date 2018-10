Cele mai frumoase circuite, cu băi termale, în Transilvania

Culorile toamnei le oferă un spectacol grandios celor care aleg un sejur de relaxare în Transilvania. Iar perioada este perfectă pentru ştrandurile şi piscinele acoperite cu apă termală, dacă se alege cazarea la Oradea sau la Băile Felix. De aici se pot face zilnic excursii către Peştera Urşilor, Salina Turda sau în Munţii Apuseni. Într-un astfel de sejur, este aproape obligatoriu să fie dedicată o zi pentru vizitarea oraşului, Oradea fiind un imens muzeu în aer liber. Mulţi aleg şi o excursie de o zi la Budapesta. Preţurile sunt pentru toate buzunarele, atât pentru cei care achită direct la hotel, cât şi pentru cei care cumpără pachete turistice de la agenţii, iar accesul la piscinele cu apă termală este gratuit pentru cei care aleg hotelurile cu piscină proprie.

Puţini sunt cei care ştiu că apa termală de la Oradea nu este la fel ca cea de la Băile Felix. Deşi sunt foarte apropiate, sursele de apă termală sunt diferite, ca şi conţinutul de minerale şi alte componente.

Cei care merg în vacanţă la Băile Felix mai trebuie să ştie că deşi apele termale de aici nu au o concentraţie foarte mare de minerale, fiind permis scăldatul pentru o perioadă mai îndelungată decât în alte staţiuni, precum Herculane, totuşi trebuie să ţină cont de indicaţiile medicului şi de faptul că nu trebuie să depăţească trei ore pe zi, în apa care nu este doar caldă, ci cu are proprietăţi curative.

Unul dintre cele mai atractive locuri din această zonă este Complexul President de la Băile Felix, care pune la dispoziţia turiştilor mai multe piscine, atât în exterior, cât şi în interior. Apa de la Băile Felix are proprietăţi curative pentru că încălzirea ei este datorată trecerii prin straturi de clacar poros, iar fiecare piscină are specificul propriu, în funcţie de felul în care s-a făcut forarea, pentru a se obţine sursa de apă. “Resursa de apă termo-minerală de la noi nu este epuizabilă, pentru că apa se află într-un circuit natural. Se alimentează permanent din Munţii Apuseni, zonă care este unul dintre cele mai mari rezervoare de apă dulce din Europa. Sunt lacuri la 38-40 de metri adâncime în Apuseni, cu apă foarte limpede. Rezerva de apă termală este influenţată doar de cantitatea anuală de precipitaţii. Când am făcut primul foraj pentru Aqua Park, la 108 metri adâncime, am ajuns la calcarul poros. Apa trece prin acest calcar poros, se îmbogăţeşte cu săruri minerale, iar prin această reacţie cu calcarul se şi încălzeşte”, explică Dumitru Fechete, directorul complexului President şi Aqua Park, de la Băile Felix. Tot aici pot veni la piscină şi cei care s-au cazat la pensiunile din zonă.

La scăldat, la ştrandurile de toamnă

La Oradea şi la Băile Felix sezonul turistic este permanent, iar gradul de ocupare creşte constant, în urma investiţiilor din ultimii ani. Ştrandurile deschise tot timpul anului sunt spectaculoase, dar mai ales terapeutice. Toboganele cu apă sunt încă funcţionale, şezlongurile sunt aproape toate ocupate, iar piscinele pline cu apă caldă sunt luate cu asalt, mai ales în weekend, chiar dacă vara s-a terminat. Promovate în trecut ca staţiuni balneo-climaterice, acestea s-au transformat într-o imensă zonă de SPA pentru toate vârstele şi toate gusturile. Investiţiile în spaţii de cazare, piscine acoperite sau în aer liber, în Aqua Park şi centre de tratament atrag din ce în ce mai mulţi turişti români şi străini care au descoperit că vara poate fi permanentă şi în România, dacă apa e caldă şi atmosfera e prielnică relaxării şi distracţiei. Iar această toamnă tocmai s-a anunţat a fi lungă şi călduroasă. Hotelierii din Băile Felix şi din Oradea spun că sunt din ce în ce mai căutaţi de turişti străini şi de corporatişti, pentru că bolile profesionale specifice muncii la birou, cauzate de sedentarism, aer condiţionat şi poziţii incorecte ale corpului pot fi prevenite şi tratate cu apa termo-minerală de aici. Medicii care a studiat efectele apei termo-minerale de la Băile Felix au descoperit, în peste 30 de ani de studii, comparând rezultatele obţinute în urma curelor de apă termală, că organismul uman reuşeşte să se echilibreze şi să îşi ia din apă minerale, calciu şi magneziu, prin simpla îmbăiere. Apa de aici are şi proprietatea de a-şi schimba culoarea sub influenţa factorilor precum schimbările de teperatură sau de presiune atmosferică. “De aceea se spune că este o apă vie. Sunt zile în care apa se poate face dintr-o dată verde sau se poate tulbura, deşi nu este murdară. S-a constatat că reacţionează la factorii de mediu, pentru că este o apă naturală. Noi schimbăm apa din fiecare piscină în timpul nopţii, astfel încât dimineaţa este de fiecare dată altă apă, iar bazinele sunt spălate şi dezinfectate. Nu folosim clor sau alte substanţe pentru curăţarea apei din piscină, tocmai pentru că o putem înlocui zilnic. Mai mult decât atât, chiar în timpul zilei, piscinele sunt alimentate permanent, iar apa de la suprafaţă se varsă permanent, astfel încât nu se poate murdări. Dacă cineva înoată într-o piscină de aici, apoi iese şi intră încă o dată, după o jumătate de oră, deja nu mai înoată în aceeaşi apă”, mai spune Dumitru Fechete. Amatorii de distracţie, dar şi de relaxare, au de unde alege, din cele 18 piscine cu apă termo-minerală, trei dintre ele având tobogane pentru copii şi pentru adulţi. Investiţia a adus doar în acest complex peste 2.000 de vizitatori pe zi, în sezonul estival şi în perioadele de sărbători, când gradul de ocupare este de 100%, atât la BăileFelix, cât şi la Oradea. Complexul President este cea mai mare investiţie din staţiune, cu o cifră de afaceri de 2,8 milioane euro pe an, iar în curând se va extinde, prin noi investiţii.

Apă bună şi în cure interne

La Băile Felix, proprietăţile curative ale apei termale tratează şi afecţiunile aparatului digestiv. “Noi folosim apa de aici şi în cure interne, pentru că are proprietăţi deosebite. Apa este oligominerală, deci are sub un gram supstanţe minerale, ceea ce ne ajută să o folosim şi în curele interne cu efecte excelente în afecţiunile digestive, colon iritabil, constipaţie, afecţiuni renale. Se bea cu o jumătate de oră înainte de masă sau la două ore după masă. Foarte mulţi mă întreabă dacă apa mai este bună şi după ce se răceşte, în curele interne. Da, îşi păstrează calităţile şi după răcire şi după câteva luni. Compoziţia chimică de bicarbonat, sulfat, potasiu şi magneziu este extraordinară. Suntem singura unitate din Felix care oferim şi acest tip de cură, chiar dacă prioritatea este balneaţia. Apa de aici tratează şi boli metabolice, complicaţii ale diabetului zaharat sau neuropatii. Foarte multă lume mă întreabă dacă are contraindicaţii în afecţiuni endocrine, dar nu are”, a explicat, pentru Jurnalul, medic Gheorghe Moraru, de la Complexul President.

De la apă termală, către salina umedă

De la Băile Felix se pot face excursii către Peştera Urşilor, Peştera Meziad şi Peştera cu Cristale din Mina Farcu. O altă rută pentru excursii opţionale este la Roşia Montană şi Valea Arieşului, iar alta este Băile Felix – Oradea – Turda, cu vizitarea Salinei Turda. Munţii noştri nu poartă numai aur, ci şi un „aur alb” fără de care bucatele n-ar avea nici un farmec: sarea. Fie că sunt sau nu exploatate, minele de sare sunt astăzi adevărate muzee de istorie, dar şi baze de tratament, în special pentru bolile de plămâni, ori locuri de relaxare şi de distracţie pentru mii de vizitatori din toată lumea. Pe lângă cetăţile medievale şi centrele SPA din Transilvania, salinele constituie şi ele o atracţie deosebită, fiind, poate, mai cunoscute de vizitatorii de peste hotare decât de cei din ţară. „Sunt oameni care au venit aici din Canada, din Statele Unite sau din Australia, vin mii de turişti din toată Europa, vin şi din ţară, dar sunt oameni din Turda care nu au vizitat niciodată salina”, mărturiseşte unul dintre ghizii Salinei Turda, mină de sare închisă astăzi exploatării, dar transformată într-un perfect spaţiu de agrement pentru toate vârstele şi toate gusturile. Cu aspect de bază interstelară, unde stau cuminţi câteva navete spaţiale, salina de la Turda este umedă, spre deosebire de „sora” ei puţin mai mică, de la Praid, care face parte din categoria salinelor uscate. Tratamentul este la fel de eficient şi în cele umede, şi în cele uscate.

Apa pe care o folosim aici este aşa cum vine din foraje, adică din adâncul pământului, fără să o mai tratăm cu absolut nimic. Nu este apă recirculată, ci continuu reîmprospătată. Tot cee este la supraplin în bazine iese şi o deversăm. Noi golim bazinele în fiecare noapte şi le dezinfectăm, apoi le umplem din foraje.

Medic Gheorghe Moraru, Complexul President

Zona VIP de SPA a Europei

Centrele SPA, ştrandurile în aer liber şi piscinele hotelurilor de la Băile Felix ar putea fi considerate în curând zona VIP a Europei pentru prevenirea şi tratarea afecţiunilor secolului XXI. Noile boli profesionale cauzate de sedentarismul muncii de birou pot fi prevenite, de la vârste foarte fragede, prin curele cu apă termo-minerală naturală, iar apa cu proprietăţi unice în Europa, de la Băile Felix, este cea mai recomandată pentru corporatiştii din întreaga lume. Resursa naturală din zona Oradea-Băile Felix este acum pusă în valoare de investiţii de peste 25 de milioane de euro, care pot aduce României mai mult de 2% din PIB, în următoarea perioadă. Apa de aici este specială şi poate fi folosită inclusiv la tratamente interne, pentru sistemul digestiv. “Apa de la Băile Felix este unică în Europa. Mai este ceva asemănător în Franţa şi în Germania, dar cea de aici este unică, atât prin termalitate, cât şi prin compoziţia chimică”, eplică medicul Gheorghe Moraru, de la Complexul President, din staţiunea Băile Felix.