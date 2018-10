Cimitirul Vesel de la Săpânța

Cimitirul Vesel este mai mult muzeu decât cimitir, fiind vizitat de mii de turiști în fiecare an. Povestea cimitirului a-nceput în anul 1935, când meșterul Stan Ioan Pătraș, care sculpta în lemn, a așezat pe cruci înscrisuri sub forma unor scurte poeme umoristice, compuse la persoana întâi. Epitafurile ironice, naive, de multe ori cu greșeli gramaticale și foarte apropiate de graiul arhaic au făcut faimos atât cimitirul unic în lume, cât și localitatea Săpânța, devenită loc de pelerinaj pentru românii și străinii care de multe ori aleg să viziteze Maramureșul având ca principal obiectiv acest cimitir. Meșterul și-a perfecționat stilul în anul 1936, când crucile au devenit mai înguste și au apărut figurile sculptate în relief, în culori vii, obținute din pigmenți naturali. Cei care ajung la Săpânța pot vizita și casa memorială a meșterului, situată la circa 200 de metri depărtare de Cimitirul Vesel. Are doar două camere și o curte în care se poate admira atelierul de sculptură și pictură al meșterului.