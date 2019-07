Circuit de vară, în inima României

Marin Raica/Intact Images Muzeograful Valerica Solomon prezinta casa memoriala a lui George Cartan din localitatea Cartisoara, judetul Sibiu, sambata, 20 iunie 2009. George Cartan cunoscut sub numele de Badea Cartan s-a nascut in Cartisoara, fiind un taran autodidact care a lupta pentru independenta romanilor din Transilvania, a calatorit pe jos pana la Roma pentru a vedea cu ochii lui Columna luiTtraian si alte marturii despre originrea latina a poporului roman. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Marin Raica Muzeograful Valerica Solomon prezinta casa memoriala a lui George Cartan din localitatea Cartisoara, judetul Sibiu, sambata, 20 iunie 2009. George Cartan cunoscut sub numele de Badea Cartan s-a nascut in Cartisoara, fiind un taran autodidact care a lupta pentru independenta romanilor din Transilvania, a calatorit pe jos pana la Roma pentru a vedea cu ochii lui Columna luiTtraian si alte marturii despre originrea latina a poporului roman. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Marin Raica Vezi galeria foto

Cei care nu şi-au planificat din timp vacanţa sau care au o săptămână la dispoziţie, pentru încă o excursie în ţară se pot bucura de un circuit în inima României, între Sibiu şi Braşov. Cu aer curat, peisaje de basm, cetăţi medievale, biserici fortificate, castele sau sate tradiţionale foarte bine conservate, Transilvania îşi întâmpină mereu oaspeţii cu surprize plăcute. „Toate-s vechi şi nouă toate”, cum spunea Eminescu, pentru că noutatea ofertelor turistice din inima Transilvaniei se adaugă, de la an la an, frumuseţilor acestor locuri, care au atras mereu vizitatori din ţară şi din străinătate, având ceva în plus faţă de celelalte destinaţii turistice.

Circuitul poate începe, atât pentru turiştii români, cât şi pentru străini, cu aterizarea pe aeroportul de la Sibiu, de unde se ajunge în circa 15 minute în oraş. Un tur al Sibiului nu se poate rata, iar din anul 2007, când a fost declarat Capitală Culturală Europeană, foarte mulţi vizitatori i-au descoperit istoria fabuloasă şi arhitectura specifică acestei zone. Localitatea este atestată documentar din anul 1191, iar numele iniţial al oraşului era Hermannstadt, dezvoltându-se pe locul vechii aşezări romane Cedonia.

Sibiul impresionează prin arhitectura impunătoare ce transformă urbea într-un adevărat muzeu în aer liber, fiecare clădire-monument vorbind despre o parte din istoria culturală a acestei părţi a lumii. Stilul baroc este predominant în tot oraşul, iar zidurile vechi, pieţele, scările de sub arcade şi turnurile de apărare vă vor da ocazia să călătoriţi în vremuri de demult. Cei care vizitează centrul istoric al oraşului şi bineînţeles, muzeul găizduit de Palatul Brukenthal, pot merge apoi spre Avrig, pentru a-l compara cu cel identic, din mica localitate situată la 20 de kilometri distanţă, fosta reşedinţă de vară a baronului Samuel von Brukenthal. Cel de-al doilea palat era locul de întâlnire al elitei europene, nu doar transilvane, cu două secole în urmă, când aici era cea mai frumoasă grădă barocă din sud-estul continentului.

Acasă la Badea Cârţan, pe Transfăgărăşan

A doua zi a excursiei poate fi dedicată urcării pe unul dintre cele mai frumoase drumuri montane ale lumii: Transfăgărăşanul. Nimic nu se compară cu fotografiile făcute pe acest traseu de basm, unde sute de artişti s-au întrecut în a surprinde imagini magnifice, câştigând concursuri de fotografie sau expunând în celebre galerii de artă. Urcând spre Transfăgărăşan, vizitatorii ar trebui să se oprească mai întâi la Casa Memorială Badea Cârţan, la Cârţişoara, o aşezare unde timpul a stat parcă în loc, astfel încât să le poată dezvălui vizitatorilor de astăzi o Transilvanie ca-n poveştile străvechi. Povestea lui Badea Cârţan a devenit legendă, de când locuitorii Romei au găsit „un dac real” dormind lângă celebra Columnă a lui Traian. Badea Cârţan, ciobanul autodidact, luptător pentru drepturile şi libertăţile românilor, a plecat pe jos, din satul lui, ajungând la Roma, dar şi la Viena, la Paris şi în alte multe capitale europene, pentru a deveni ambasador cultural, în contextul mişcării de emancipare a românilor. Cei care ajung acasă la Badea Cârţan pot înţelege cum trăiau ţăranii români din inima Transilvaniei cu două secole în urmă. Încă mai există hainele şi opincile lui, chiar şi costumele tradiţionale de mire şi mireasă şi foarte multe alte obiecte gospodăreşti. Transfăgărăşanul trece, apoi, prin munte, ajungând la peste 2.000 de metri altitudine, apoi coboară pe celălalt versant, urmând curbele de nivel ale teraselor înalte dintre cele două culmi. Astfel a rezultat o „dantelă” arhitecturală considerată o adevărată capodoperă inginerească, ce a atras atenţia echipei Top Gear, urcând în topul celor mai frumoase construcţii de acest gen din lume.

De la Bâlea Lac, spre originile lui Dracula

La o altitudine de 2.043 de metri, unde iarna se poate înnopta într-una dintre camerele glaciale ale unicului Hotel din Gheaţă Sud-Estul Europei, pe timpul verii se poate admira peisajul magnific al platoului Bâlea, cu unul dintre cele mai frumoase lacuri glaciare din lume. După o zi la Bâlea Lac, vizitatorii pot porni pe urmele lui Dracula, mai întâi la Braşov, căutându-i originele şi locurile în care a lăsat legende locale mai puţin cunoscute, dar cu rădăcini în arhivele muzeelor care păstrează câteva manuscrise secrete. O vizită în vechea Cetate Corona (Kronstadt), pe care s-a dezvoltat actualul oraş Braşov, unde cercetătorii au găsit scrisori inedite ce atestă prezenţa lui Vlad Ţepeş. O altă opţiune este vizitarea Cetăţii Sighişoara, celebră în Transilvania pentru că în acest loc s-a născut şi a copilărit Vlad Ţepeş. De aici se poate pleca pe un drum al cetăţilor medievale, al castelelor şi bisericilor fortificate din inima Transilvaniei, care spun povestea acestor locuri, prin vicea de piatră a zidurilor lor.

Tot la Sibiu trebuie vizitat şi Muzeul Astra, care se întinde pe o suprafaţă de 96 de hectare, în mijlocul pădurii, pe malurile a două lacuri, unde sunt expuse sute de case autentice tradiţionale, gospodării şi instalaţii tehnice vechi de secole, aduse şi conservate aici de pe întregul teritoriu al României, alcătuind un magnific sat de patrimoniu.