De ce se scufunda Jakarta

In capitala Indoneziei traiesc mai mult de 10 milioane de oameni, dar Jakarta este unul dintre orasele lumii care se scufunda cel mai rapid. Expertii avertizeaza ca fara masuri imediat, cartiere intregi ale metropolei vor disparea sub ape in următoarele trei decenii.

Jakarta a fost construita pe un teren mlastinos, langa Marea Java. Orasul este traversat de 13 rauri. Nu e de mirare numarul mare de inundatii care afecteaza captiala. Iar situatia se inrautateste de la an la an.

"Pana in 2050, aproximativ 95% din partea de nord a Jakartei va fi inghitita de ape", sustin specialistii Institutului tehnologic din Bandung. Un fenomen care a inceput deja. In zona de nord, nivelul apei s-a ridicat in ultimii 10 ani cu doi metri si jumatate, iar in unele cartiere ea creste cu o viteza uluitoare, de 25 de centimetri pe an.

Practic, jumatate din oras se afla sub nivelul marii. Iar urmarile se vad la tot pasul. Parterul unei foste cladiri de birouri din Maura-Baru este inudat de apa statuta, care nu are unde se scurge. In piata de peste din vecinatate, trecerile dintre tarabe seamana cu niste valuri, mici si inegale.

Potrivit specialistii, una dintre cauzele situatie create consta in numeroasele puturi de adancime construite de locuitori in cautarea apei potabile. Nu toti au acces la sistemul de alimentare cu apa a orasului, care nu intotdeauna poate fi folosita in gospodarie. Cand apa este pompata la suprafata, solul se taseaza si coboara.

Autoritatile indoneziene spera ca zidul exterior lung de 32 de kilometri, cu 17 insule artificiale va salva orasul de la dezastru. In valoare de 40 de miliarde de dolari, proiectul este realizat cu sprijinul Olandei si a Coreei de Sud. Se prevede, printre altele, amenajarea unei lagune artificiale, unde nivelul apei sa fie controlat.

Dar expertii olandezi spun ca solutia gasita nu va face decat sa franeze procesul, nefiind capabil sa rezolva in totalitate problema. Trebuie gasite, prin urmare, alte variante. Una din ele ar fi interzicerea pomparii apei de adancime si gasirea altor surse.