După anii de decădere, turismul balnear se reinventează

Principalele trăsături ale turismului balnear sunt creşterea constantă a sosirilor în staţiuni, la care se adaugă investiţiile realizate în majoriatea staţiunilor. Cele mai importante investiţii s-au făcut la Băile Felix, Sovata, Covasna, Călimăneşti-Căciulata, Amara, Tuşnad, Băile Herculane, Olăneşti şi Pucioasa. Sunt în curs de finalizare şi altele baze de tratament cu cele mai moderne dotări, la Vatra Dornei, Amara, Sovata, Moneasa sau Olăneşti, iar investitorii din acest domeniu sunt încurajaţi de rezultatele excelente din ultimii cinci ani, în turismul balnear, care a înregistrat creşteri constante, atât în legătură cu numărul de turişti, cât şi în privinţa încasărilor. În plus, în România este în plin având un nou trend, cel al tratamentelor preventive, adresate tinerilor, în special corporaţiilor şi domeniilor precum IT sau contabilitate, unde cea mai mare parte din timp se petrece la birou.

Staţiunile balneare din România au înecput să atragă din ce în ce mai mulţi turişti români şi străini care aleg îmbinarea relaxării din vacanţă cu tratamentele preventive. Reprezentanţii patronatelor din domeniul balnear, hotelierii şi agenţiile de turism, au lansat încă din 2004 noile oferte care se adresează mai multor categorii de public ţintă, astfel încât pachetele turistice nu se mai adresează, cu precădere, persoanelor de vârsta a treia sau celor care au nevoie de tratamente de recuperare, în urma unor accidente locomotorii, ci se orientează către tinerii, cu vârste între 25 şi 55 de ani, care au nevoie de relaxare combinată cu proceduri terapeutice, astfel încât să prevină bolile profesionale sau să le întârzie evoluţie, acolo unde aceste afecţiuni au apărut deja. “În general, este vorba despre modernizări, reclasificări de la trei la patru stele, investiţii în bazele de tratsament, şi alte dotări necesare. Pe de altă parte, s-a schimbat structura sosirilor. A crescut numărul celor veniţi pe cont propriu sau prin ageţiile de turism, în cadrul unor programe şi pachete ale societăţilor de turism balnear şi semnificativ este faptul că a crescut numărul familiilor cu copii, al persoanelor active care vin pentru relaxare şi agrement, utilizând adesea şi SPA-urile din hoteluri, concomitent cu servicii din baza de tratament”, a explicat, pentru Jurnalul, Rodica-Georgeta Pencea, secretar general al Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR).

Cei mai avantajaţi sunt tinerii

Pentru segmentul de vârstă 25-40 de ani, precum şi pentru familiile cu copii, există deja foarte multe oferte care îmbină perfect toate ingredientele unei vacanţe perfecte cu tratamentul preventiv, acolo unde apele termale permit scăldatul mai mult de 15-20 de minute. Astfel, tinerii care muncesc foarte mult la birou, au avantajul că pot trata preventiv sau pot preveni anumite afecţiuni, având, în acelaşi timp, şi toate condiţiile pentru distracţie şi excursii sau chiar programe complexe de teambuilding. “Condiţiile de lucru pot genera afecţiuni precum reumatismul sau afecţiuni locomotorii, dar acestea pot fi prevebite prin curele de la Băile Felix. Datorită acestei ape, staţiunea Băile Felix este axată pe tratarea bolilor reumatismale, fie că sunt de natură inflamatorie, cronice, fie că sunt de natură degenerativă, cauzate de uzură şi de îmbătrânirea aparatului locomotor: coxartroză, spondiloză, gonartroză, omartroză şi altele. Pot fi tratate şi afecţiuni de natură neurologică, precum pareze, paralizii, nevralgii, polineuropatii”, spune medicul Gheorghe Moraru, de la baza de tratament şi wellness a Complexului President din Băile Felix, una dintre cele mai moderne din România, care rivalizează cu locurile celebre din întreaga lume, unde se fac astfel de proceduri.

Avem avantaje unice în lume

În plus, apele termominerale de la Felix sunt unice în lume, prin compoziţia lor şi efectele terapeutice. „Apa de la Băile Felix este unică în Europa. Mai este ceva asemănător în Franţa şi în Germania, dar cea de aici este unică, atât prin termalitate, cât şi prin compoziţia chimică. Specificul este termalitatea ei naturală şi compoziţia chimică, ceea ce îi conferă proprietăţi extraordinare. Fiecare staţiune balneară are un factor natural de cură. Apa de la Felix este adusă dintr-un bazin mare subteran, trece prin mai multe straturi calcaroase şi se încarcă astfel cu anioni şi cationi. La fiecare 30 de metri adâncime, temperatura apei creşte cu un grad. Noi avem la 180 de metri adâncime şi vine la 38 de grade, numai bună pentru a face balneaţie, adică tratamente în cure externe”, mai explică medicul. Apa folosită în centrul de tratament şi wellness de la President ajunge în bazinele de înot aşa cum vine din foraje, adică din adâncul pământului, fără să mai fie tratată. Nu este apă recirculată, ci continuu reîmprospătată. Supraplinul din bazine se deversează, iar piscinele se golesc în fiecare noapte şi se dezinfectează, apoi se umplu din nou, dimineaţa, din sursa venită direct din foraje. Cu alte cuvinte apa din piscine este mereu alta, fiind permanent reîmprospătată.

Cerinţele moderne impun adaptarea infrastructurii, în principal, la pretenţiile turiştilor, fie ei români sau străini. De aceea, modenizările s-au făcut pentru creşterea gradului de clasificare, în special, ceea ce putem vedea la Sovata, Herculane, Covasna sau Govora, unde o clădire de patrimoniu a fost modernizată ţinâmdu-se cont de toate criteriile impuse şi a câştigat un premiu European.

Rodica-Georgeta Pencea, secretar general OPTBR

Deosebirile între apele terapeutice

Cu totul alt tip de apă geotermală şi minerală se găseşte la Băile Herculane. Aici s-a descoperit, anul trecut, un nou izvor de apă termală sulfuroasă salină, cu proprietăţi unice în lume. Descoperirea s-a făcut din întâmplare, după ce una dintre companiile care deţin hoteluri în staţiune a decis să investească într-un nou foraj. Astfel, s-a descoperit, la Herculane, o adevărată mină de aur pentru sănătate, care ar putea aduce beneficii pe termen lung turismului balneo din România. „Cea mai mare realizare a fost faptul că am forat la adâncimea de 450 de metri şi am descoperit o nouă sursă de apă geotermală. În anul 1970 s-a făcut ultimul foraj aici, la Herculane. Acest nou izvor va alimenta hotelurile Afrodita şi Diana, iar restul vom putea da şi altor hoteluri din staţiune. Acum suntem în faza de prospecţiuni. Apa pe care am descoperit-o are şi cea mai mare concentraţie de sulf din toată staţiunea”, ne-a declarat, Laura Pătru, director de marketing al societăţii Bacolux Hotels.

Mitul eronat al radioactivităţii

Una dintre sursele de distrugere a potenţialului pe care îl oferă României apele geotermale este, de mai mulţi ani, zvonistica legată de radioactivitatea nocivă a apelor geotermale. Specialiştii arată, însă, că nu se înţelege ce beneficii aduc aceste ape şi care este deosebirea între tratament şi agrement. „Toate apele geotermale au o anumită radioactivitate pe care o dau stronţiul şi radiul, motiv pentru care procesul de îmbăiere trebuie să fie supus unei anumite doze care nu trebuie să depăşească 15-20 de minute. Radiul şi stronţiul sunt în concentraţie mică. Au efectul comparabil cu o chimioterapie, dar de aici până la a se spune că apele nu sunte benefice, e cale lungă. De aceea sunt indicaţii şi contraindicaţii. Apele acestea ajută la refacerea ligamentelor şi în multe alte afecţiuni. În sursa pe care am descoperit-o este o concentraţie foarte mare de sare, de 7 grame la litru, aproape dublu faţă de celelalte ape geotermale din România. Apele pe care le-am descoperit conţin şi brom şi iod, ceea ce dovedeşte faptul că sunt ape de zăcământ, de adâncime, iar temperatura permite să nu fie încălzită sau răcită apa care vine direct de la sursă, la temperatura de aproape 37 de grade Celsius”, potrivit lui Florian Malancu, inginer geolog, cel care a făcut descoperirea. La Herculane sunt ape sulfuroase, saline şi mezotermale. O altă sursă, cu altă salinitate şi alte temperaturi, este în faza de explorare lângă hotelul Roman.

Mii de izvoare de ape minerale

Alte ape cu efecte terapeutice se găsesc la Covasna, judeţul care are 1.000 de izvoare dintre cele câteva mii de pe toată suprafaţa României, dintre care doar unele sunt folosite în scopuri curative. Consiliul Judeţean Covasna, primăriile mai multor localităţi şi agenţii economici s-au asociat pentru a promova noi pachete turistice foarte atractive. “Ne adresăm în special turiştilor români, pentru că reprezintă majoritatea. Covasna are peste 160 de conace şi castele, dintre care multe sunt deja renovate şi introduse în circuitul turistic. Dar promovăm şi apele minerale, în judeţ având peste 1.000 de izvoare. Agrementul, tratamentele belneo-climaterice, echitaţia, precum şi meşterii populari şi mâncărurile cu specific tradiţional sunt prinse în noile noastre pachete turistice, pe care le prezentăm pe noul site viziteazacovasna.ro”, explică Robert-Csongor Gruman, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna. Staţiunea Covasna s-a dezvoltat foarte mult şi pe zona de SPA şi tratamente preventive, foarte căutate de turiştii cu vârstă medie şi venituri mari. Mofetele, care stimulează sistemul circulator, sunt cele mai căutate de segmentul corporate, pentru că pot corecta efectele sedentarismului şi lucrului la birou pe termen lung.

Băile Herculane renasc

Staţiunea Băile Herculane a intrat într-un con de umbră după 1990, din cauza proastei gestionări a patrimoniului naţional. Lipsa investiţiilor a adus o mare parte din staţiune în paragină, iar statul nu a intervenit pentru a prelua clădirile lăsate să se degradeze, fie de către cei care le-au cumpărat, fie de către instituţiile statului, care nu au găsit nicio cale de colaborare. Şi aici au început să fie renovate mai multe hoteluri şi baze de tratament, astfel încât staţiunea va înflori foarte curând, cred cei care au început investiţiile. Ambele au în interior vestigii ale civilizaţiei de acum două milenii.

Hoteluri cu vestigii romane, la Herculane

România are hoteluri care funcţionează şi ca muzee interactive. La Băile Herculane, două dintre hotelurile care au rezistat chiar şi în perioadele de declin ale staţiunii, Roman şi Ferdinand, au în interior vestigii din perioada Imperiului Roman. Băile vechi de două milenii din interiorul Hotelului Roman, funcţionează ca muzeu, aici fiind expuse şi vase vechi, descoperite în urma săpăturilor arheologice, precum şi alte obiecte, într-o expoziţie unică în România. De asemenea, Hotelul Ferdinand deţine o baie romană veche de 2.000 de ani, ce încă se mai foloseşte, devenind, practic, un muzeu interactiv unic în lume. Bazinul a fost recondiţionat şi captează singura sursă de apă sulfuroasă mezotermală, la temperatura de 60 de grade Celsius, şi aceasta unică în lume. Specialiştii care au studiat efectele tratamentelor de la Herculane pot demonstra că vindecările sunt miraculoase aici.

Bursa şi Forumul de turism balnear, de la Covasna

În perioada 19-21 septembrie, la Covasna are loc întâlnirea anuală a reprezentanţilor patronatelor din turismul balnear şi se organizează Bursa Balneară şi Forumul de turism balnear, ce au ajuns, anul acesta, la cea de-a XIV-a ediţie. Ediţiile precedente s-au desfăşurat la Băile Felix, Sovata, Călimăneşti-Căciulata, Băile Herculane, Slanic Moldova, Braşov, Băile Tuşnad şi Saturn, fiecare ediţie fiind organizată în câte o destinaţie de turism balnear. Bursa balneară este o expoziţie ce permite multor deţinători de infrastuctură şi agenţiilor de turism sau altor agenţi economici implicaţi în turismul balnear să-şi prezinte serviciile, ofertele şi programele. “Pornind de la bogăţia resurselor terapeutice naturale, de la investiţiile realizate şi de la specificul staţiunilor balneare, situarea lor în zone turistice, cu multe atractivităţi, cu monumente istorice, religioase, de patrimoniu, cu o gastronomie şi folclor bogate, care completează un sejur intr-o staţiune balneară, putem spune că acest segment de piaţă este în plină ascensiune. Se adaugă şi faptul că majoritatea hotelurilor şi-au făcut departamente de SPA”, a explicat, pentru Jurnalul, Rodica-Georgeta Pencea, secretar general OPTBR.