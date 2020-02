„Early booking” în zonă de carantină? Pierdere 100%, pentru turiști

Industria ospitalității are cel mai mult de suferit din cauza pandemiei de Coronavirus, care deja se profileză, după ce Italia a luat măsuri drastice, duminică. Agențiile de turism au anunțat că nu le pot da banii înapoi celor care au plătit vacanțele, dar nu se mai duc în țările afectate de Coronavirus. De altfel, ar fi imposibil, pentru că plățile deja sunt făcute, iar agențiile nu-și pot recupera banii, la rândul lor. Nici asigurările nu acoperă această situație. Dacă plățile ar fi returnate de hotelieri, ar exista riscul unui efect de domino pe piața HORECA din toată lumea, ceea ce ar fi chiar mai grav decât blocajul unor destinații. Specialiștii în sănătate publică și autoritățile vorbesc deja despre șase luni de posibil blocaj.

Autoritățile din România și din celelalte țări ale lumii au luat deja măsuri pentru stoparea răspândirii virusului ucigaș, iar carantina și blocarea călătoriilor afectează foarte grav turismul. Cei care ar fi trebuit să plece în Italia, în această perioadă sau în următoarele luni au fost deja anunțați că nu-și primesc banii înapoi, dacă renunță la excursii sau vacanțe achitate în regim „early booking”. În aceeași situație sunt toți cei care au cumpărat pachete turistice în destinații care deocamdată nu sunt afectate și se gândesc să renunțe la deplasare, din motive de siguranță. Agențiile de turism nu au cum să dea banii înapoi, pentru că au plătit deja toate cheltuielile de transport și cazare din pachetele turistice și nu și-ar putea primi nici ele banii de la companiile aeriene sau de la hotelieri, mai ales pentru că pachetele „early booking” presupun reduceri substanțiale de prețuri. Criza instalată cu maximă rapiditate este fără precedent, iar reprezentanții industriei hoteliere nu știu cum să reacționeze și nici la ce să se aștepte.

Primele reacții ale agențiilor

IRI Travel, principalul touroperator pe destinația Bulgaria, a decis, ieri, că nu va mai vinde pachete turistice către Italia și alte state expuse epidemiei de coronavirus, oprind operațiunile către aceste țări timp de o lună. „În prezent, IRI Travel are oferte către nordul Italiei, pachete către cele mai cunoscute destinații de schi, dar și către Austria care tocmai a anunțat că oprește anumite operațiuni de transport care vin din această țară”, a anunțat agenția, într-un comunicat de presă. Reprezentanții jucătorilor de pe această piață așteaptă soluții de la autorități și speră să nu se blocheze toată industria ospitalității. „Ce se întâmpla dacă unii sunt păziți cu pușca, să nu iasă din localități sau din case? Să ne păstram calmul și să nu ne isterizăm. Presa are un mare rol. Poate face rău. Am trimis întrebări către minister. Să ne spună și statul cum vede situația, pentru că are pârghii să acționeze la nivel național”, spune Adrian Voican, reprezentant Bibi Touring.

Speranța că nu se va crea haos

Cei mai mulți speră să se termine repede acest episod fără precedent și să nu producă foarte multe consecințe grave. „Deși este vorba despre o isterie fără motiv suficient de serios, dacă o destinație se închide, e forță majoră. Doar că nu e cazul de isterie. Șansa să te calce tramvaiul în orașul tău e infinit mai mare decât să decedezi în urma unei astfel de viroze. Pentru noi, cetățenii de rând, e „business as usual”. Orice altceva e nejustificat. De Coronavirus nu moare niciun om cât de cât sănătos (decesele au fost înregistrate la persoane vrâstnice și cu alte afecțiuni grave). În rest, turismul ar putea suferi pe baza deciziilor emoționale ale oamenilor. Autoritățile merg pe siguranță, exagerând. Dar... va trece”, spune Dragoș Anastasiu, unul dintre cei mai cunoscuți patroni din turismul românesc.

Pierderile înregistrate într-o astfel de situație fără precedent, la nivel global, pot fi foarte mari pentru toate sectoarele economice, dar cel mai afectat ar putea fi turismul, mai ales dacă se închid unele destinații, pentru carantină.