Este cel mai SINGUR om de pe planeta!

Se spune despre el ca este "cel mai singur om de pe Pamant". Acest barbat de 50 de ani traieste in jungla amazoniana. In urma cu mai bine de doua decenii, toti membri tribulului lui au fost ucisi de o banda de banditi locali. El a scapat.

Agentia braziliana de stat pentru bastinasi, FANIL, a reusit sa-l surprinda pe singuraticul junglei in timp ce taia un copac cu un topor. Fotografia, postata de pagina organizatiei, a facut rapid inconjurul lumii. Barbatul se afla in atentia FUNAI din 1996. Atata timp cat este in viata, teritoriul lui se afla sub protectia autoritatilor, fiind interzise orice activitati economice, iar accesul strainilor este blocat.

"Agentia braziliana trebuie in permanenta sa demonstreze ca acest om traieste", spune Fiona Watson, de la Survival International, care se ocupa de protectia populatiilor bastinase din intreaga lume.

Viata barbatului a fost studiata de antropologi, iar jurnalistul american Monte Reel, i-a dedicat cartea "The Last of the Tribe". Potrivit clasificarii oficiale, acest om figureaza la categoria celor care nu au intrat niciodata in contact cu cineva din afara lumii lui. Se crede ca este singurul reprezentant al unui grup de sase persoane, atacati de fermierii locali in 1995.

Nimeni nu cunoaste numele tribului, nici limba pe care o vorbea. De-a lungul anilor, presa braziliana i-a spus "indianul gaurilor", pentru ca mereu lasa in urma lui gropi adanci, facute fie ca adapost, fie drept capcana pentru animale. Tot de el facute au fost gasite, in diferite locuri, mici cocioabe din paie si instrumente rudimentare, precum sageti sau faclii de smoala.