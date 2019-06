Hotelurile de lux cresc cota litoralului românesc

Vara umple hotelurile de la malul mării, chiar dacă preţurile sunt mai mari în România decât pe litoralul bulgăresc sau chiar mai mari decât în Grecia. Mulţi români caută în continuare concedii aproape de casă, nu doar pentru weekend, și hoteluri de lux, care oferă foarte mult confort şi servicii all inclusive. Iar investiţiile care s-au făcut în ultimii patru ani au fost concepute astfel încât să atragă acest tip de turişti, români şi străini.

Cele mai bune hoteluri de pe litoralul nostru, care oferă şi servicii all inclusive, sunt la Mamaia, Costineşti, Venus şi 23 August. Proprietarii din acest sector al turismului românesc au făcut investiţii de zeci de milioane de euro, pentru a aduce oferta la standardele cele mai înalte. Iar afacerile au început să meargă din ce în ce mai bine, în ultimii ani, datorită pachetelor complete de servicii, la hotelurile de patru şi cinci stele. Şi agenţiile de turism înregistrează creşteri, datorită acestor noi oferte de lux. „Printre investiţiile relevante realizate pe litoral în ultima vreme aş dori să menţionez Phoenicia Royal, de 5 stele, din 2017, Mera Resort, de 4 stele, în 2016, Mera Onix, de 4 stele, în 2018, Steaua de Mare, de 4 stele, în 2017-2018. Investiţiile aduc după ele servicii de calitate, aduc o diversificare a serviciilor şi nu fac decât să crească încrederea în litoralul românesc ca destinaţie turistică de calitate”, explică Aurelian Marin, directorul general al agenţiei de turism „Paradis Vacanţe de Vis”.

Vom avea încă 20 de resorturi „de fiţe”

Ritmul investiţiilor este în creştere, după ce s-au tranzacţionat, în ultimul an, multe hoteluri pe litoral. „Acestea vor intra în următorii doi ani într-un amplu proces de renovare, astfel încât litoralul va avea, în următorii cinci ani, în plus faţă de acest moment, peste 20 de hoteluri noi, complet renovate, cu servicii şi facilităţi la standarde înalte. Cele mai multe vor fi clasificate la 4 stele”, mai spune Aurelian Marin. În acest sezon, ca şi anul trecut, pe litoral sunt peste 20 de hoteluri în regim all inclusive, totalizând peste 6.000 de camere, iar tendinţa este de creştere. Cel mai nou astfel de complex a fost inaugurat în noua zonă turistică de la 23 August, lângă Olimp, într-un nou concept all inclusive, Atrium by Blaxy. Tot un concept deosebit, care, practic, salvează staţiunea Costineşti, este Vox Maris, unul dintre resorturile în care s-au făcut cele mai mari investiţii din ultimii zece ani. Celebre sunt şi hotelurile Vega şi Phoenicia, din staţiunea Mamaia, preferate de cei care caută standardele cele mai ridicate de confort. „În ultimii ani am asistat la un boom al investiţiilor pe litoralul românesc. Motivele sunt simple. A apărut o nouă generaţie de investitori, cu gândire modernă şi cu un plan de afaceri stabilit pe termen mediu şi lung. O parte dintre aceştia au achiziţionat hoteluri de la vechii proprietari, care nu mai reuşeau să facă faţă, şi le-au modernizat. O altă parte, ceva mai mică, a preferat să construiască hoteluri de la zero. Este greu să estimăm valoarea investiţiilor efectuate pe litoralul românesc în ultimii cinci-şase ani, dar cu siguranţă acestea se ridică la sute de milioane de euro”, spune şi consultantul în turism Traian Bădulescu.

Se ridică şi sudul litoralului

Un exemplu de succes, ca staţiune, pentru ultimii trei ani, este Venus. Dacă acum 10-15 ani nu se mai număra printre preferinţele de top ale turiştilor, în ultimii ani, aici s-au făcut investiţii atât în modernizarea unor hoteluri, cât şi în ridicarea altora noi. Chiar dacă este mai mică, raportat la numărul de locuri de cazare, Venus este, la ora actuală, a doua staţiune, după Mamaia, ca pondere a hotelurilor modernizate din total. La aceste creşteri spectaculoase au contribuit şi proiectele finanţate din fonduri europene pentru lărgirea plajelor şi consolidare a malurilor, care vor continua în următorii ani.

Alte surprize vor veni în acest an dinspre Eforie Nord şi Cap Aurora, unde se preconizează noi investiţii, printre investitori numărându-se oamenii de afaceri George Copos şi Mohammad Murad.

Traian Bădulescu, consultant în turism