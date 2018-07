Hotelurile de lux schimbă faţă litoralului românesc

Sezonul estival a început, iar litoralul are ce oferi, mai ales după cele mai recente investiţii, din ultimii ani. La noile hoteluri care au fost deschise pentru turişti se adaugă şi ofertele speciale, pachetele all inclusive, accesul la plajele administrate de hotelieri sau la plaje speciale, amenajate mai ales în staţiunea Mamaia. Şi investiţiile în cluburi, terase şi restaurante contribuie din plin la oferta litoralului românesc şi îl fac mai atractiv pentru turiştii români şi străini, uneori chiar şi pentru vecinii bulgari, care preferă distracţiile din staţiunile româneşti, cu precădere Mamaia şi Vama Veche.

În ciuda tuturor comentariilor negative care prezintă litoralul românesc într-o lumină nefavorabilă, investitorii nu au fost descurajaţi, ba chiar demonstrează, prin sumele colosale pe care le-au alocat, că pariul lor este câştigător. Acelaşi lucru atestă şi gradul de ocupare, în special în staţiunea Mamaia, dar şi în localitatea de graniţă, Vama Veche. „În ultimii ani, am asistat la un boom al investiţiilor pe litoralul românesc. Motivele sunt simple. A apărut o nouă generaţie de investitori, cu gândire modernă şi cu un plan de afaceri stabilit pe termen mediu şi lung. O parte dintre aceştia au achiziţionat hoteluri de la vechii proprietari, care nu mai reuşeau să facă faţă, şi le-au modernizat. O altă parte, ceva mai mică, a preferat să construiască hoteluri de la zero”, explică Traian Bădulescu, consultant în turism. În total, în ultimii cinci ani s-au făcut investiţii de peste 500 de milioane de euro, doar în construcţii şi renovări ale unor hoteluri, dar la acestea se adaugă şi alte investiţii în modernizări, redecorări şi chiar formarea personalului calificat, pe care patronatul din HoReCa speră să-l poată păstra în România.

Atractiv şi pentru profesioniştii din HoReCa

Şi din acest punct de vedere, în ultimii ani s-a înregistrat o evoluţie semnificativă, pentru că mulţi chelneri, bucătari şi barmani au început să prefere România, după ce au aflat din propria experienţă că pot câştiga mai bine acasă – e adevărat, nu oriunde, ci în cluburile de lux. „Am lucrat pe vapor, am lucrat şi la un hotel în Spania, dar de doi ani prefer România, nu doar pentru că este acasă, dar am reuşit să ajung la câştiguri cel puţin egale cu cele din străinătate. Dacă va merge aşa în continuare, nu mai am motiv să plec. Dar depinde şi de loc, şi de patron, de manager şi de restul echipei”, spune Claudiu, un barman din staţiunea Mamaia. Personalul calificat şi motivat din punct de vedere financiar înseamnă şi turişti mulţumiţi, iar acest lucru aduce creşteri substanţiale ale încasărilor. Din păcate, încă sunt puţine locurile care se pot lăuda cu acest succes, dar evoluţia din acest punct de vedere depinde şi de patronate, nu doar de angajaţi.

S-au dezvoltat şi staţiunile din sud

Ultimii trei ani au ridicat şi staţiuni care fuseseră uitate şi ocolite de turişti, mai ales din cauza unor hoteluri lăsate în paragină. „Un exemplu de succes, ca staţiune, este Venus. Dacă acum 10-15 ani nu se mai număra printre preferinţele de top ale turiştilor, în ultimii ani, aici s-au făcut investiţii atât în modernizarea unor hoteluri, cât şi în hoteluri noi. Chiar dacă este mai mică, raportat la numărul de locuri de cazare, Venus este, la ora actuală, a doua staţiune după Mamaia, ca pondere a hotelurilor modernizate din total. Alte surprize vor veni, în acest an, dinspre Eforie Nord şi Cap Aurora, unde se preconizează noi investiţii, printre investitori numărându-se oamenii de afaceri George Copos şi Mohammad Murad”, mai spune Traian Bădulescu.

Agenţiile de turism ies în câştig

Investiţiile şi schimbarea la faţă a litoralului românesc au adus avantaje şi agenţiilor care au mizat pe aceste atracţii. „Printre investiţiile relevante realizate pe litoral în ultima vreme aş dori să menţionez Phoenicia Royal 5* (2017), Mera Resort 4* (2016), Mera Onix 4* (2018), Steaua de Mare 4* (2017/2018). Investiţiile aduc după ele servicii de calitate, aduc o diversificare a serviciilor şi nu fac decât să crească încrederea în litoralul românesc ca destinaţie turistică de calitate. Ritmul investiţional este în creştere. În acest moment se tranzacţionează multe hoteluri pe litoral, care vor intra în următorii doi ani într-un amplu proces de renovare, astfel încât litoralul va avea, în următorii cinci ani, în plus faţă de acest moment, peste 20 de hoteluri noi complet renovate, cu servicii şi facilităţi la standarde înalte. Majoritatea vor fi clasificate la 4 stele”, spune Aurelian Marin, director general al agenţiei ”Paradis Vacanţe de Vis”.

Noi staţiuni şi oferte unice

Şi zona Olimp-23 August s-a dezvoltat, în ultimii trei ani, în urma unor investiţii pornite de la zero. Blaxy Resort, deschis de trei ani la 23 August, are 500 de camere, care funcţionează atât în regim hotelier, cât şi time sharing – proprietate periodică. Din acest an, resortul oferă şi posibilitatea de achiziţie în rate lunare a unei proprietăţi periodice, prima rată fiind chiar vacanţa la mare, un concept unic pe litoralul românesc. Succesul colosului cu piscine, plajă şi chiar pădure privată, din zona care până nu demult era un câmp abandonat, între staţiuni, a stimulat şi alţi investitori să construiască, pe lângă vechea cherhana pe care o cunoşteau doar pescarii, hoteluri, terase şi restaurante care acum atrag mii de turişti. „Zona este încă exclusivistă. Aici ajung mai mult cei care află, de la prieteni care au mai fost sau de la agenţii, că mai există şi altceva decât staţiunile cunoscute. Este o zonă specială, pentru că nu mai există nici peisajul de aici, nici oferta turistică, în alte părţi. Unii spun că e prea izolată, dar sunt mulţi care exact asta caută, iar aici pot găsi o combinaţie între modelul din Turcia, oferta tradiţională din satele de pescari, care poate fi comparată cu localităţile de la malul mării din Grecia, dar şi ceva din tradiţia litoralului românesc. În plus, cei care vin să mănânce peşte proaspăt au ocazia să facă realmente acest lucru, la restaurantul de pe plajă, ceea ce în alte staţiuni de pe litoral nu prea se întâmplă”, explică Ovidiu, care a ales să lucreze la 23 August în ultimii trei ani.

Viitorul sună bine la malul mării

Pe lângă hotelurile despre care deja se ştie că vor fi achiziţionate şi renovate în viitorul apropiat, se pregătesc şi alte investiţii private, care vor completa oferta turistică de la malul mării. „Noi avem în această zonă un potenţial extraordinar pentru a face tratamente balneare. Avem izvoare de apă sulfuroasă şi le putem combina cu tratamentele cu apă de mare. Aproape am finalizat discuţiile cu un investitor, pentru a face o nouă bază de tratament pe litoral, care sperăm să devină foarte curând celebră în toată Europa, datorită posibilităţilor de a face în acelaşi loc atât băi cu apă sulfuroasă, cât şi cu apă de mare. Avem în proiect o piscină cu apă sulfuroasă şi una cu apă de mare”, spune Liliana Filip, reprezentant al Blaxy Premium Resort.

În acest sezon, pe litoral sunt peste 20 hoteluri în regim all inclusive, totalizând peste 6.000 de camere. Tendinţa este de creştere accelerată.

Tropaeum Traiani, Adamclisi

În judeţul Constanţa, cei care merg pe urmele istoriei milenare a acestor locuri sau care pur şi simplu sunt în trecere pot vizita Complexului arheologic Tropaeum Traiani, format din Cetatea Tropaeum Traiani, Bazilica, Necropola, Ansamblul de apeducte, Monumentul triumfal Tropaeum Traiani, Altarul roman, Tumul roman, Termele cetăţii şi Locuinţele extramurane. Tropaeum Traiani este un monument roman ridicat în cinstea împăratului Traian, între anii 106-109 d.Hr., pentru comemorarea victoriei romanilor asupra dacilor. Construcţia este situată lângă comuna Adamclisi, la 60 km distanţă de Constanţa, pe drumul naţional Călăraşi - Constanţa. Monumentul a fost reconstituit în 1977, după unul dintre modelele vechiului monument aflat în ruine, fiind declarat în prezent monument istoric. Monumentul este una dintre cele mai importante astfel de construcţii antice de pe teritoriul României. Primele săpături care l-au scos la lumină au început în anul 1882, sub coordonarea lui Grigore Tocilescu.

Una dintre cele mai mari baze de tratament balnear şi SPA de pe litoralul românesc este la Eforie Nord, la hotelul Europa. Aici se pot face tratamente de relaxare, wellness, balneo, precum şi tratamente speciale cu licenţa Ana Aslan, care includ profilaxia îmbătrânirii, Ana Aslan anti-îmbătrânire, estetică facială, Ana Aslan program antirid, estetică corporală, programe Anti-Aging de estetică corporală, programe anticelulitice şi de remodelare corporală, precum şi un program complet, denumit „frumusete desăvârşită”. Personalul medical are o înaltă pregătire profesională, baza de tratament este preferată de cei mai exigenţi clienţi, având dotare ultramodernă şi ambianţă deosebită, oferind o gamă variată de tratamente specifice balneare şi fizical-kinetice: Peloidoterapie cu nămol sapropelic din Lacul Techirghiol, unic în lume, ce are calităţi curative deosebite, sub formă de băi şi masaj; Hidroterapie, cu duş subacval, hidromasaj, băi cu plante şi jacuzzi; Kinetoterapie, individual şi de grup; Hidrokinetoterapie, în piscină cu apă sărată preluată din Lacul Techirghiol. De asemenea, saună umedă şi uscată; Masaj uscat, Electroterapie cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă, magnetoterapie, laser; Aerosoli, împachetări cu parafină şi parafango. Se pot face şi analize de laborator (sânge şi urină) şi alte investigaţii de specialitate, indicate de medicii specialişti.