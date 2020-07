Litoralul românesc, la standarde mai drastice decât în celelalte țări

Pe plajă sau în hoteluri, pe terase și în zonele de agrement ne întâmpină marcaje, dezinfectanți, aparate de măsurat temperatura și chiar pentru atenționarea celor care nu poartă mască de protecție în spații închise. Hotelierii și administratorii plajelor au făcut investiții enorme și au preferat să deschidă mai târziu decât o puteau face, după asigurarea tuturor măsurilor pentru combaterea răspândirii pandemiei. În România se asigură chiar unele măsuri suplimentare, față de celelalte țări, iar hotelierii au cerut acreditarea conform unui nou standard internațional.

Câteva incidente nefericite, care au creat impresia că pe Litoralul românesc nu se respectă nicio regulă, în această perioadă de pandemie, nu sunt nicidecum reprezentative pentru ceea ce fac hotelierii, administratorii plajelor și patronii teraselor de la malul mării. Sâmbătă și duminică, în cele mai multe locuri de pe Litoral se respectau toate regulile, mai ales distanțarea între persoane care nu aparțin aceleiași familii. Mai mult, spațiile dintre șezlongurile de pe plajă sau între mese, la terase, sunt mai mari decât în Grecia, iar unii turiști poartă măști de protecție și în aer liber, chiar dacă nu este aglomerație, deși nu este obligatoriu și nici măcar indicat de medici. Turiștii români care nu s-au speriat de prețurile anunțate în mass-media și social media – pe baza celor maxime, găsite la hotelurile cele mai scumpe –, au descoperit că plătesc mai puțin, în realitate, iar turismul a reintrat în normalitate.

Standard recunoscut internațional

Măsurile draconice au fost mai întâi gândite de patronatele din industria hotelieră, apoi s-a cerut o certificare internațională, mai drastică decât în celelalte țări, tocmai pentru a putea relansa turismul în România. „FPTR a prevăzut din timp situația în care am ajuns astăzi. Încă de la începutul lunii mai, comitetul director al FPTR a analizat și am ajuns la concluzia că industria turistică din România va avea cel mai mult de suferit și din punctul de vedere al încasărilor, dar mai ales al perioadei lungi de relansare. Ne-am dat seama că ajutorul din partea Guvernului va fi limitat și ar putea veni mai degrabă spre toamnă, iar noi putem influența relansarea turismului numai prin credibilitatea față de turiști, față de salariați și de furnizori. Astfel, am dispus cele mai drastice măsuri de securitate pentru sănătate”, explică Nicolae Istrate, membru al Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Membrii federației doresc să aducă în România un standard recunoscut internațional. Primele studii s-au făcut pe două unități membre FPTR, respectiv Hotelul „Decebal”, din stațiunea Neptun, de pe Litoral, și „Ambasador”, din București.

Captarea încrederii oaspeților

„Hotelul «Decebal» a trecut prin toate etapele necesare pentru acreditare și așteaptă eliberarea certificării. Apare în evidența internațională a unităților certificate pe baza îndeplinirii tuturor criteriilor pentru stoparea răspândirii COVID, ceea ce conferă încredere turiștilor, salariaților și furnizorilor că activitatea se desfășoară în condiții de maximă siguranță. Au venit cei de la SRAC la «Decebal», ne-au verificat, ne-au dat să facem câteva corecții, apoi primim certificarea că îndeplinim toate condițiile pentru o unitate sigură din punctul de vedere al opririi răspândirii pandemiei. Investițiile s-au făcut astfel încât să oferim siguranță și confort, în același timp. Nu aleargă nimeni cu termometrul după turist, ci avem o cameră specială, amenajată la intrarea în hotel, cu spații de dezinfectare personalizate, un sistem electronic ce afișează în timp real toate datele. Al doilea hotel care se află acum la finalul perioadei de certificare conform noului standard este «Ambasador», din București”, explică Daniela Peteanu, administrator unic al hotelului „Decebal”.

Trasee marcate clar și împărțirea spațiului

Aici ne întâmpină, la intrare, un covoraș pentru dezinfectare, un roboțel care înregistrează imediat temperatura corporală a fiecărei persoane care intră, dar care avertizează și dacă persoanele nu poartă mască de protecție în interior. În același loc se află și aparatul pentru dezinfectarea mâinilor, pe care fiecare oaspete îl folosește, la intrarea în unitatea de cazare, iar spațiul este împărțit în traseul pentru intrare și cel pentru ieșire. Instrucțiunile de folosire sunt afișate afară și în interior, astfel încât să fie bine înțelese de toți turiștii, iar personalul hotelului poate aduce clarificări suplimentare, dacă oaspeții au nelămuriri. La piscină se respectă aceleași reguli și spațiul este împărțit în trasee marcate clar. În continuare, locurile de joacă sunt închise, chiar dacă aparțin hotelurilor.

Nevoia unui standard special

Al doilea hotel care așteaptă certificarea din partea SRAC, „Ambasador”, a-ndeplinit aceleași condiții ca și „Decebal”. „Am fost conștienți că vor fi anumite bâlbe în reglementări, pentru că nimeni n-a trecut prin așa ceva. Pentru asta ne-am gândit să apelăm la o entitate neutră, să ajutăm și să găsim un standard recunoscut internațional, pentru preîntâmpinarea răspândirii virusului, care să fie mai dur decât reglementările interne ale fiecărei țări și să țină cont de recomandările OMS și de experiența altor unități de cazare din lume. Fiecare țară a-ncercat să facă ceva, dar încă n-a pus în practică. Un standard atestat de o entitate neutră este absolut necesar. SRAC CERT SRL este o entitate recunoscută pe plan mondial și funcționează sub egida IQNet (The International Certification Network), pentru certificări ISO pe calitate, mediu, siguranța alimentelor și securitatea sănătății angajaților și a turiștilor. Noi am lucrat în ultimii ani cu SRAC, la hotelul «Ambasador»”, explică Andrei Istrate, administrator unic al hotelului „Ambasador”, din București. Prin introducerea acestui nou standard de calitate, hotelierii speră să poată relansa turismul românesc. Lanțurile hoteliere internaționale și-au făcut propriile standarde interne, dar nu sunt recunoscute oficial. Toate se schimbă în timp, în funcție de evoluția situației.

FPTR a încheiat un protocol de colaborare cu SRAC CERT SRL și s-a stabilit, de comun acord, să fie alese două unități-pilot ale FPTR, unde să se facă studii de caz, pentru că este greu de creat pentru prima oară un standard. Hotelurile „Decebal” – din stațiunea Neptun – și „Ambasador” – din București – sunt foarte aproape de certificare, după ce s-au îndeplinit toate condițiile de legalitate din țară, plus cele suplimentare, stabilite de noul standard „Hello Hygiene”.

Hotelierii spun că toate cheltuielile pentru a asigura măsurile de protecție ar trebui să fie returnate de statul român, astfel încât toți să facă investiții cât mai importante, nu să le plătească din economii. Ar putea exista granturi speciale pentru HORECA.