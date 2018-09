Litoralul se așteaptă la creșteri și anul viitor

Voucherele de vacanță au reprezentat punctul forte al acestui sezon estival, iar litoralul a avut cel mai mult de câștigat. Hotelierii și agențiile de turism au înregistrat creșteri de 15-20%, chiar și în cele 40 de zile cu ploaie, de la începutul sezonului. Dar în continuare se așteaptă creșteri, astfel încât pregătirile pentru vara lui 2019 au început deja, chiar înainte de închiderea sezonului actual.

Investițiile în noi hoteluri de lux pe litoral au fost câștigătoare, nu doar pentru proprietarii hotelurilor, ci și pentru agențiile de turism. „Printre investițiile relevante realizate pe litoral în ultima vreme aș dori să menționez Phoenicia Royal 5* (2017), Mera resort 4* (2016), Mera Onix 4* (2018), Steaua de Mare 4* (2017/2018). Investițiile aduc după ele servicii de calitate, aduc o diversificare a lor și nu fac decât să crească încrederea în litoralul românesc ca destinație turistică de calitate. Ritmul investițional este în creștere. În acest moment se tranzacționează multe hoteluri pe litoral, care vor intra în următorii doi ani într-un amplu proces de renovare, astfel încât litoralul va avea, în următorii cinci ani, în plus față de acest moment, peste 20 de hoteluri noi complet renovate, cu servicii și facilități la standarde înalte. Majoritatea vor fi clasificate la 4 stele.”, spune Aurelian Marin, director general al agenției „Paradis Vacanțe de Vis”. Zona Olimp-23 August s-a dezvoltat, de asemenea, în ultimii trei ani, în urma unor investiții pornite de la zero. Blaxy Resort, deschis de trei ani la 23 August, are 500 de camere, care funcționează atât în regim hotelier, cât și time sharing – proprietate periodică. Anul acesta, resortul a venit cu o ofertă unică de achiziție a proprietăților periodice în rate lunare, prima rată fiind chiar vacanța la mare.

Pe lângă hotelurile despre care deja se știe că vor fi achiziționate și renovate până la deschiderea viitorului sezon estival, se pregătesc și alte investiții private, care vor completa oferta turistică de la malul mării, precum baze de tratament, zona litoralului iind bogată în apă sulfuroasă, nu doar în apă de mare. Pe litoralul românesc sunt peste 20 de hoteluri în regim all inclusive, având în total peste 6.000 de camere. Tendința este de creștere accelerată a calității serviciilor și a ofertelor de calitate superioară.

Unic în România

Conceptul este unic, nu doar pe litoral, ci în România. „Se pare că piața a început să se dezmorțească, și în privința vânzărilor în regim de time sharing – proprietate periodică, iar vânzările au crescut pe acest segment. Încet, încet, oamenii încep să cunoască sistemul, dar este încă la început de drum. Prin cumpărarea unei proprietăți periodice se obțin mai multe avantaje pornind de la dreptul de proprietate periodică asupra bunului imobil achiziționat în acest sistem. Contractul se încheie la notariat și se intabulează în cartea funciară. Proprietatea periodică are toate atributele dreptului comun de proprietate, în conformitate cu prevederile Noului Cod Civil, respectiv se poate închiria, ipoteca, vinde sau lăsa moștenire. Mai mult, cei care fac o astfel de achiziție în Complexul Blaxy obțin calitatea de membru Blaxy, iar toți membrii beneficiază de anumite servicii gratuite în cadrul complexului sau de reduceri între 10 și 40%”, explică reprezentanții resortului.