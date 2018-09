Locul de muncă ce îţi permite să călătoreşti gratis

Călătoreşte peste tot gratis, stă în hoteluri de lux şi a vizitat peste 20 de ţări, însă Sarah Kinghorn are şi o responsabilitate în schimbul acestor beneficii: trebuie să aibă grijă de copiii familiilor bogate, scrie Daily Mail.

Sarah, în vârstă de 32 de ani, şi-a început cariera de dădacă în Sydney, la 19 ani, şi de atunci locul ei de muncă a dus-o peste tot: de la o casă cu vedere spre Oceanul Pacific, în Cabo, la Mauritius şi Aspen.

“Destinaţia mea preferată este Bab al Shams Desert Resort and Spa, la o oră de Dubai, cu apusurile sângerii, piscina fără sfârşit cu vedere spre deşert şi lux la fiecare colţ”, a spus Sarah pentru FEMAIL. “De asemenea, iubesc să stau în Mexic, unde locuim într-o locuinţă incredibilă care are nouă dormitoare şi o vedere superbă către ocean. Când lucrez cu normă întreagă, câştig 100.000 de dolari pe an şi am o zi liberă pe săptămână”, a mai menţionat aceasta.

Când călătoreşte, toate cheltuielile sunt acoperite de familia pentru care munceşte: transport, zbor, factura telefonului, hotelul şi mâncarea.

“Am fost în 20 de ţări cu familiile pentru care am lucrat, inclusiv Suedia, Belgia, Danemarca, Mauritius, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Franţa, Rusia, Mexic şi SUA.”, a spus Sarah. “În mod normal, merg în patru călătorii peste mări în fiecare an, care durează între una şi patru săptămâni.”

Cât despre calităţile pe care trebuie să le ai pentru a fi dădacă, Sarah a spus că cea mai importantă este “adevărata iubire pentru copii”.