Mai mulţi turişti în Delta Dunării şi pe Litoral

Festivalul Neversea şi alte concerte în aer liber de pe Litoral, dar şi festivalurile Borşului de Peşte, festivalurile diversităţii şi multiculturalismului, sau pachetele turistice care vând concepte unice au reprezentat cheia succesului, în această vară, în Delta Dunării şi la malul mării. Iar distracţia nu s-a terminat, nicidecum. Unii hotelieri şi proprietari de pensiuni spun că sezonul abia acum începe, având mari speranţe pentru următoarele două luni, în privinţa creşterii numărului de turişti, în toate zonele Dobrogei.

Sezonul ploios de anul acesta n-a reuşit să sperie turiştii români şi străini care au ales Delta Dunării şi litoralul românesc. Reprezentanţii industriei ospitalităţii spun că vânzările au crescut, chiar dacă deja au fost peste 40 de zile ploioase. Voucherele de vacanţă, dar şi ofertele gândite pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor turiştilor, festivalurile, concertele în aer liber şi evenimentele de toate felurile au atras vizitatorii, chiar în ciuda prognozelor meteo. Specialiştii spun că abia acum se poate considera că turismul românesc a atins maturitatea atât de mult dorită de cei care lucrează în acest domeniu. Iar august şi septembrie sunt luni în care se aşteaptă creşteri spectaculoase, atât la malul mării, cât şi în Deltă sau în partea continentală a Dobrogei de nord.

Marketing şi creativitate care aduc vizitatori

Conceptele noi, atât pentru pachetele turistice, cât şi pentru amenajarea efectivă a spaţiului, în zonele turistice, dar şi noile concepte de evenimente, din ultimii ani, atrag publicul ca un magnet. Biblioteca de pe plajă, care a făcut furori în Vama Veche, în ultimii patru ani, apoi concertele cu formaţii cunoscute, de care se pot bucura consumatorii teraselor şi multe alte trucuri de marketing, foarte reuşite, au transformat nordul extrem şi sudul extrem al litoralului românesc în adevărate branduri locale. De la jumătatea lunii august, încă două evenimente în aer liber au potenţial de a umple sudul extrem al Litoralului. Mai precis, după ce Neversea a adus zeci de mii de oameni la Constanţa şi în staţiunea Mamaia, la începutul lunii iulie, acum publicul acetui tip de oferte turistice se va duce spre Vama Veche, unde va avea loc mai întâi Vama Libre, în perioada 14-15 august, apoi Folk You, spre finalul lunii. “Ambele festivaluri se vor desfăşura în acelaşi spaţiu, în zona cea mai de sud a plajei, pe o suprafaţă de teren care ne aparţine, cuncolo de barul nostru, „Acolo”. Preconizăm că vom avea peste 2.500 de participanţi, în fiecare zi a festivalului”, a explicat, pentru Jurnalul, Ninel Dănilă, cel care a adus un concept unic pe litoral, prin plasarea, în oglindă, a două terase-restaurant, cu spaţii destinate concertelor, în ambele capete ale plajei din Vama Veche. Brandurile Acolo şi Dincolo – denumirile celor două terase deja cunoscute pentru concerte, sunt mărci înregistrate la OSIM, ca şi Vama Libre, care denumeşte atât festivalul de muzică rock din luna august, cât şi, bineînţeles, un cocktail specific locului. Alt concept care deja a devenit celebru în Vama Veche este 1 (First) Stage, terasa la care se poate asculta şi muzică live, dar se poate chiar cânta pe scenă, la malul mării. O altă atracţie a locului, care a făcut cunoscută Vama Veche în întreaga lume, este zona amenajată lângă cherhana, unde Uşa spre Nicăieri a devenit subiect de premiu internaţional pentru fotografie, cu trei ani în urmă. Ideea a generat deja zeci de mii de fotografii şi like-uri pe reţelele de socializare, contribuind la promovarea Litoralului românesc.

Voucherele de vacanţă sfidează ploaia

Pe lângă noile concepte de evenimente şi branduri locale, un ajutor extraordinar pentru turism, mai ales pe litoral, a fost introducerea voucherelor de vacanţă, legiferate în 2017, de Ministerul Turismului. „E un an bun pentru litoral, chiar dacă a plouat foarte mult. Voucherele de vacanţă ne-au ajutat foarte mult. Noi le aşteptăm de mulţi ani şi ne bucurăm că, în sfârşit, s-a-ntâmplat acest lucru benefic pentru absolut toată lumea. Sunt puţine lucruri care chiar se fac şi sunt chiar bune. Astfel se poate stimula turismul şi întreaga economie a României. Anul acesta s-au văzut rezultatele acestui demers, iar litoralul a avut un grad de ocupare record, în iulie, în ciuda vremii nefavorabile. Efectiv nu mai găseam locuri de cazare, în nicio staţiune, în anumite perioade. Până acum plecau în vacanţă doar 15-20% dintre bugetarii din România, iar acum îşi permit să facă aceste concedii aproape toţi bugetarii care primesc voucherele, adică sute de mii de oameni. Banii rămân în ţară, putem să plătim angajaţii mai bine, să-i determinăm să nu plece, putem renova hoteluri şi multe altele. Am avut mulţi ani grei în turism, mai ales pe Litoral, dar suntem foarte mulţumiţi de acest sezon estival şi avem mari speranţe în continuare, până în septembrie”, a declarat, pentru Jurnalul, Adrian Voican, administratorul agenţiei Bibi Touring şi al primului hostel deschis în Vama Veche.

Festivalul Borşului de Peşte, la Crişan

Seria de evenimente cu potenţial de a atrage turişti români şi străini continuă şi în Delta Dunării, prelungind, practic, sezonul. Mii de participanţi sunt aşteptaţi, la începutul lunii septembrie, la Crişan, unde se va avea loc Festivalul Borşului de peşte, organizat de ANTREC, în colaborare cu autorităţile locale şi cu Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMTDD). „Aceasta este a şasea ediţie a fesivalului, care se va desfăşura în perioada 7-9 septembrie. Este un eveniment de promovare a valorilor din Delta Dunării, deoarece, pe lângă frumuseţea naturală, Delta mai are de oferit şi valoarea umană. Vor fi prezente echipe de bucătari din mai multe zone ale Dobrogei, fiecare venind cu specificul localităţilor pe care le reprezintă. Nu sunt bucătari profesionişti, ci acei oameni recunoscuţi de comunitate ca fiind cei mai buni bucătari tradiţionali, care ştiu reţetele culinare tradiţionale autentice din zonele lor şi pot reprezenta valoarea locală”, a explicat, pentru Jurnalul, Silviu Gheorghe, preşedintele ANTREC Tulcea. Centrul localităţii Crişan se va transforma, în perioada de desfăşurare a festivalului, într-un adevărat muzeu interactiv în aer liber, pentru că standurile la care se vor putea face degustările de borş tradiţional de peşte sunt amenajate, în fiecare an, sub forma unor bucătării de vară, similare cu cele care pot fi întâlnite în gospodăriile ţărăneşti. Bineînţeles că în ultima zi a evenimentului se organizează şi un concurs, pentru a se stabili ce echipă a preparat cel mai bun borş de peşte al sezonului, iar juriul nu este format din bucătari de profesionişti, ci din persoane publice pasionate de bucătăria tradiţională din Delta Dunării, printre care profesori universitari, jurnalişti, scriitori, etc. Şi în lunile iunie şi iulie au avut loc festivaluri dedicate borşului de peşte, în mai multe localităăţi din Deltă, dar şi evenimente dedicate multiculturalismului, care subliniază specificul unic al Dobrogei, teritoriu unde 14 etnii convieţuiesc în armonie, de sute de ani. Cele mai recente eveniente dedicate diversităţii etnice s-au desfăşurat, aproximativ în aceeaşi perioadă, în ultimele zile ale lunii iulie, la Tulcea şi la Mahmudia.

Un nou concept care se doreşte a fi dezvoltat în Delta Dunării şi Dobrogea de Nord este turismul de aventură şi călărie, cu programe care să respecte regulile scrise sau nescrise din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.