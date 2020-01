Patru pârtii sunt pregătite pentru schiori în județul Covasna

Andrei Paul

Iubitorii sporturilor de iarnă au la dispoziţie patru pârtii de schi din judeţul Covasna, aflate în localităţile Şugaş Băi, Valea Mare, Întorsura Buzăului şi Covasna, aceasta din urmă fiind deschisă publicului începând de marţi după-amiază.



Potrivit primarului staţiunii Covasna, Gyerő József, deocamdată va putea fi utilizată doar partea inferioară a pârtiei, în lungime de aproape 400 de metri, cu un grad de dificultate uşor.



"Deocamdată va fi utilizabilă doar partea inferioară, mai lină (albastră) a pârtiei, însă, în funcţie de condiţiile de zăpadă naturală şi artificială la dispoziţie în perioada următoare, vom da în folosinţă şi sectorul abrupt (porţiunea superioară). Patinoarul va fi deschis tot conform orarului de vacanţă şi îi aşteaptă în continuare pe iubitorii gheţii", a scris primarul Gyerő József, pe pagina sa de socializare.



Pârtia din Covasna, amplasată la o altitudine de 624 de metri, a fost inaugurată în decembrie 2011, iar în 2012 a fost extinsă la 1000 de metri.



Porţiunea deschisă în 2012 are un grad de dificultate mai ridicat, mediu spre dificil, putând fi încadrat în categoria pârtiilor pentru schiori avansaţi.



Aceasta dispune de instalaţie nocturnă, teleschi, tun de zăpadă şi parcare gratuită, iar începând din sezonul 2018-2019 lângă pârtie a fost amplasat şi un patinoar artificial.



O urcare cu teleschiul costă 3 lei de persoană, iar preţul abonamentelor este de 24 lei în cursul dimineţii şi 34 lei după ora 15.



Abonamentul de o zi costă 46 lei, iar pentru două zile în weekend, 66 de lei.



Copiii sub 6 ani, însoţiţi de adulţi, beneficiază de gratuitate, iar elevii şi studenţii până la 25 ani, precum şi pensionarii beneficiază de 50 % reducere din tarifele de urcare, precum şi la abonamente.



La baza pârtiei există şi un centru de închiriere a echipamentelor de schi, patine şi sănii.



În judeţ se mai poate schia în staţiunea Şugaş Băi, aflată la aproape zece kilometri de municipiul Sfântu Gheorghe, unde schiorii au la dispoziţie o pârtie în lungime de aproape 250 de metri, dotată, de asemenea, cu schi-lift, instalaţie de nocturnă şi tunuri de zăpadă.



Biletul de acces pe pârtie este de 3 lei, iar copiii sub 18 ani, persoanele peste 60 de ani şi cele cu dizabilităţi beneficiază de reducere.



Gratuitate au copiii sub 1,30 metri, precum şi sportivii din loturile naţionale şi olimpice.



Abonamentele pot fi achiziţionate la preţuri cuprinse între 10 şi 50 de lei în funcţie de numărul de urcări cu schi-liftul (de la 6 la 45).



De asemenea, se poate schia pe pârtia de la Întorsura Buzăului, repusă în funcţiune după mai mulţi ani de către un investitor privat din Târgu Mureş.



Aceasta are trei tronsoane cu lungimi cuprinse între 100 şi 300 de metri, cu diverse grade de dificultate.



O urcare cu teleschiul este de 5 lei, iar abonamentul pentru o zi de 75 de lei.



Printre altele, administratorii pârtiei oferă acces gratuit tuturor turiştilor care sunt cazaţi la pensiunile din zonă.



Şi pe pârtia din localitatea Valea Mare, aflată nu departe de oraşul Întorsura Buzăului, se poate schia.



Pârtia are o lungime de aproape 600 de metri şi a fost realizată printr-o investiţie privată.



Aceasta este deschisă de luni până vineri între orele 15 şi 20 şi de sâmbătă până duminică şi în perioada vacanţei între orele 9-20.



O urcare cu teleschiul costă 3 lei pentru copii şi 4 lei pentru adulţi, iar abonamentul este de 60 de lei pentru copii şi 80 de lei pentru adulţi pentru o zi întreagă, fără limitarea numărului de urcări.

