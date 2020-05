Perspectiva pentru următoarele luni: corturi, rulote și excursii solitare

Specialiștii în turism au lansat o nouă idee pentru viitorul apropiat al turismului, nu doar în România, ci în toate țările lumii. Se vorbește despre o posibilă întoarcere la formele de călătorie consacrate până acum 20-30 de ani, ca principală formă de turism de masă, cu rulote și corturi, solitari, în familie sau în grupuri mici. Aceasta ar fi alternativa la nevoia de distanțare fizică între oameni. Dacă turismul de masă nu se va mai putea face, cât timp va exista pericolul contaminării cu noul COVID-19, specialiștii prevăd o întoarcere a vacanțelor și a excursiilor mai mult în țară și mai puțin în afara granițelor, pentru că vor fi mai sigure și mai ieftine.

Cine credea că vacanțele anilor '70-'80, în rulote sau în campinguri de corturi, nu se mai pot întoarce, s-a înșelat. Deja se vorbește foarte serios de o revenire la vechile obiceiuri și la drumețiile în grupuri mici sau în familie, care să poată înlocui ceea ce știam despre turism în ultimele două decenii. Chiar dacă se vor deschide în curând hotelurile și pensiunile, este destul de clar că nu se va putea crea aglomerația caracteristică pentru turismul de masă. În plus, epidemiologii deja recomandă evitarea, pe cât posibil, a călătoriilor cu avionul sau cu trenuri și autocare aglomerate. De asemenea, se vor introduce și prin lege anumite restricții. Chiar și fără a fi legiferate deja aceste noi reguli de distanțare le-au intrat în reflex multor oameni care s-au speriat de perspectiva contaminării cu orice fel de virus. Cei mai afectați vor fi părinții, care se vor gândi de mai multe ori înainte de a alege o vacanță, pentru că va fi greu să-și obișnuiască micuții cu noile reguli.

Ne întoarcem la excursiile în țară

Vestea bună vine pentru cei care au afaceri în turism, în țara noastră, pentru că se preconizează că oamenii se vor caza în continuare la hoteluri și la pensiuni, însă restaurantele, liniile de autoservire, barurile și cafenelele vor fi nevoite să se reorganizeze, pentru a asigura păstrarea distanțării între oameni, mai ales în prima perioadă de după 15 mai, când nici măcar nu vor fi toate deschise. Ulterior vor începe să se ridice restricțiile și s-ar putea accepta un număr din ce în ce mai mare de oameni în același spațiu public, dar unele măsuri de distanțare vor fi păstrate pe termen lung. Cu siguranță vor dispărea multe locuri la mese, poate se vor înjumătăți saau chiar vor fi de trei-patru ori mai puține, astfel încât clienții să nu se apropie unii de ceilalți. Specialiștii în turism mai spun că primele unități de cazare care vor fi ocupate vor fi cele mici, cu foarte puține camere, mai ales în zone izolate, în mijlocul naturii. Cert este că turismul intern pare a avea de câștigat, cel puțin în următorii doi ani. „Turismul intern va avea de câștigat în primă fază. Românii vor merge cu mașina, la cort sau la pensiuni ANTREC”, crede Răzvan Pascu, specialist în turism. Abia de anul viitor ar putea reîncepe turismul regional, în țările din împrejurimi, dar mai mult cu mașina personală, în timp ce destinațiile mai îndepărtate vor mai avea de așteptat. Unele companii aeriene deja se pregătesc să introducă teste rapide de depistare a coronavirusului, la urcarea în avion, iar serviciile de catering din timpul zborului deja s-au eliminat, pentru a proteja atât personalul de bord, cât și pasagerii.

Locurile de joacă se vor schimba

În noul context, e posibil să nu mai existe locurile de joacă pentru copii în spații închise. Părinții vor fi nevoiți să-și supravegheze singuri copiii, pentru că va fi aproape imposibil ca un singur supraveghetor sau chiar un număr mai mare de persoane să poată asigura distanțarea între copii, mai ales dacă sunt străini de familie. Pe de altă parte, va trebui să se păstreze și distanțarea fizică dintre copil și îngrijitor, deci este posibil ca această meserie relativ nouă în turism să dispară, pentru o perioadă de doi ani, atât cât s-a estimat că ar putea dura pericolul răspândirii noului virus. La locurile de joacă s-ar putea merge doar în spații deschise, vaste, iar jocurile se vor schimba. Se vor putea face în continuare unele ateliere de creație, cu condiția distanțării copiilor, dar și în aceste condiții va trebui să fie prezent măcar un părinte, tocmai pentru că supraveghetorii ar putea gestiona foarte greu situația. Totuși, marea schimbare va fi că părinții nu vor mai putea avea prea mult timp pentru ei, așa cum era înainte.

All inclusive ar putea supraviețui

Specialiștii în turism spun că unele servicii atractive din ofertele hotelurilor, precum all inclusive, sunt puse cel puțin sub semnul întrebării. Cu toate acestea, se pot găsi variante de organizare a accesului turiștilor la masă sau la bar, astfel încât să fie păstrate în continuare aceste servicii, dar să se gestioneze diferit situația. „Putem programa turiștii, astfel încât să ajungă la masă și la bar pe rând. Credem că am putea impune un set de reguli, un program agreat de comun acord cu clienții noștri, care vor înțelege, în mod sigur, ce înseamnă să respectăm toți niște reguli. Așa cum clienții băncilor știu că trebuie să respecte distanța, să aștepte la rând, așa ar putea înțelege, în situația de acum, ce trebuie să respecte, pentru a putea beneficia în continuare de serviciile noastre, inclusiv all inclusive”, spune managerul unui hotel de pe Litoral.

Actuala criză poate fi și o oportunitate pentru România. Mai întâi, țara noastră ar putea atrage din nou propriii locuitori, apoi s-ar putea porni de la zero noile strategii de promovare pentru atragerea turiștilor străini.

Companiile aeriene încearcă să reziste și să se relanseze

Companiile aeriene și-au încetat activitatea în această perioadă sau funcționează la capacitate minimă, de 10-15%. Unele dintre ele s-au transformat, în această perioadă, operând transporturi speciale, precum repatrierea unor cetățeni blocați în anumite zone, în timpul pandemiei. Toate companiile se pregătesc pentru reînceperea activității, însă viitorul este incert deocamdată. În ultima lună, operațiunile Air France în toată lumea s-au concentrat pe repatrierea cetățenilor diferitelor state și pe transportul de produse și echipamente medicale. Începând cu 14 martie 2020, Air France și Transavia au operat peste 1.800 de zboruri de pe 132 de aeroporturi din 82 de țări, asigurând repatrierea a peste 270.000 de pasageri, inclusiv 150.000 de cetățeni francezi. Într-un context economic puternic deteriorat și într-un moment în care majoritatea aeronavelor au fost nevoite să decoleze din Paris fără pasageri, Air France și Transavia au creat tarife speciale fixe pentru repatrierea pasagerilor. „Operațiunile de repatriere se apropie de final în majoritatea regiunilor, cu excepția anumitor zone precum Africa de Nord, unde cererea rămâne în continuare mare, în ciuda a peste 200 de zboruri deja efectuate. Pentru a răspune acestei necesități, Air France va mai furniza câteva zboruri în decursul următoarelor săptămâni, sub rezerva obținerii autorizațiilor necesare”, anunță Air France. În continuare, companiile aeriene caută soluții pentru a nu crește prețurile, chiar dacă vor fi nevoite să adapteze avioanele la noile condiții și restricții impuse de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).