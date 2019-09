Petrecere de Halloween la Băile Herculane. Stațiunea a reînviat

Foarte mult timp am fost obișnuiți cu ideea că doar cei bolnavi se tratează „la băi”, deși mai-marii Imperiului Roman și ai celui Austro-Ungar obișnuiau să facă ceea ce noi numim astăzi tratamente preventive, chiar în locul stațiunii Băile Herculane de astăzi. Hotelierii au schimbat vechea imagine a stațiunii, venind cu oferte pentru toate categoriile de turiști. Anul acesta, s-a dansat, s-a cântat și s-a lansat un nou concept, pentru publicul tânăr și dornic de distracție, iar marea petrecere continuă cu Halloween, apoi cu petreceri pline de culoare și voie bună, pregătite pentru sărbătorile de iarnă, pe lângă tratamentele clasice și zeciile de oferte de relaxare la SPA.

Stațiunea Băile Herculane a ieșit de curând din conul de umbră în care intrase din cauza deteriorării multor clădiri de patrimoniu. Au renăscut, din propria cenușă, mai multe hoteluri din centrul istoric, fiind renovate și redate circuitului turistic, iar polul distracției pentru toate vârstele s-a stabilit în zona nouă a stațiunii, la hotelul Afrodita – prima și cea mai mare investiție de după 1990. Noul concept, lansat în această vară de hotelieri, a reușit să asigure gradul maxim de ocupare, în perioada vârfului de sezon estival, iar turiștii sunt deja invitați să se bucure de prelungirea petrecerilor și în restul anotimpurilor, mai ales pentru că aici se poate înota în piscine cu apă caldă – atât cele cu efecte terapeutice garantate, alimentate cu apă geotermală minerală, din izvorul propriu al hotelului, cât și cu apă fără proprietăți curative, dar încălzită, în care se poate scălda oricine, fără recomandare de la medic. Zona de SPA a fost extinsă, pentru a satisface toate dorințele clienților, de toate vârstele. „Am reușit să organizăm o serie de petreceri cu tematică diferită în fiecare seară, pe tot parcursul verii. Pentru cei mici am organizat diverse activități, de la ateliere de creație, la percuție, dans și teatru interactiv pentru copii în fiecare zi. Am avut invitați speciali în fiecare săptămână și un concert în fiecare lună. De asemenea, Aqua Gym, dansuri și concursuri tematice, în fiecare seară”, explică Laura Pătru, director de marketing al societății Bacolux Hotels.

Miracolele băilor descoperite de romani

În prezent, la Băile Herculane se folosesc pentru tratamente trei izvoare de apă geotermală și minerală, cu proprietăți unice în lume. Fiecare izvor are caracteristici proprii, apele având concentrație diferită de minerale și sulf. Și temperatura apei diferă de la un izvor la altul. Cea mai nouă sursă de apă termală sulfuroasă salină, cu proprietăți unice în lume, s-a descoperit în anul 2017, în urma unei noi forări, iar acum este deja disponibilă pentru tratamente, după aproape o jumătate de secol de la ultima forare făcută. Proprietarii hotelurilor Afrodita și Diana, din zona nouă a stațiunii, au vrut să aibă sursa proprie de apă geotermală și au investit în prospecțiuni, apoi în forajul la adâncimea de 450 de metri, descoperind astfel noul izvor, cu cea mai mare concentrație de sulf din toată stațiunea, care alimentează astăzi cele două hoteluri. Cei care aleg Băile Herculane pentru vacanțe trebuie să înțeleagă și deosebirea între tratament și agrement. „Apele acestea ajută la refacerea ligamentelor și în multe alte afecțiuni. În sursa pe care am descoperit-o este o concenrație foarte mare de sare, de 7 grame la litru, aproape dublu față de celelalte ape geotermale din România”, a declarat, pentru Jurnalul, Florian Malancu, inginer geolog, cel care a făcut descoperirea. „Apele pe care le-am descoperit conțin și brom și iod, ceea ce dovedește faptul că sunt ape de zăcământ, de adâncime, iar temperatura permite să nu fie încălzită sau răcită apa care vine direct de la sursă, la temperatura de aproape 37 de grade Celsius. Resursa este regenerabilă și am dovedit o rezervă exploatabilă de 10 litri pe secundă, adică 36 de metri cubi pe oră, în sistemul artezian, determinat de afluxul de gaze, dintre care principalul este hidrogenul sulfurat”, a mai spus Malancu. Recomandările și contraindicațiile pentru tratamentele cu această apă au fost stabilite de Institutul Național de Balneologie și Fizioterapie din România. Pentru cei care vor să se relaxele la piscină, mai mult decât recomandă medicul curant, hotelul Afrodita oferă alternativa piscinelor cu apă dulce, încălzită.

Tratament într-un muzeu de arheologie

La Herculane sunt ape sulfuroase, saline, mezotermale. Întâmplarea a făcut să se ajungă la o nouă descoperire, pornindu-se de la explorarea unui zăcământ, iar ipoteza specialiștilor, că se va descoperi o nouă sursă, s-a dovedit. Faimos este și hotelul Ferdinand, din partea veche a stațiunii, unde piscina cu apă termală a fost construită pe locul vechii băi, vechi de 2000 de ani, de pe vremea romanior. Piscina cu apă termală de aici este alimentată de alt izvor, cu alte proprietăți curative. Totodată, se află în faza de explorare o altă sursă, cu altă salinitate și alte temperaturi, situată lângă hotelul Roman, în extremitatea stațiunii. Și la această unitate turistică există vechi băi din timpul Imperiului Roman, care astăzi sunt folosite parțial pentru tratamente, restul fiind un superm muzeu deschis turiștilor, în termele romane conservate exemplar, după două milenii.

Am organizat petreceri tematice pentru turiștii noștri, în fiecare seară, iar acum ne pregătim pentru alte evenimente speciale: petreceri tematice de Halloween și de sărbătorile de iarnă.

Laura Pătru, director de marketing al societății Bacolux Hotels