Petrecerile continuă: Crăciunul și Revelionul pe stil vechi

Sărbătorile de iarnă încă nu s-au terminat, iar turismul s-a adaptat, în ultimii ani, cerințelor unui număr din ce în ce mai mare de români și străini care vor să petreacă și în luna ianuarie. Crăciunul și Revelionul pe stil vechi sunt doar două dintre sărbătorile primei luni din an, dar nu profită de oferte doar creștinii ortodocși de rit vechi, ci și alte categorii de turiști. La două săptămâni după trecerea în noul an a devenit tradiție și „Revelionul ospătarilor”, dedicat celor care lucrează în sectorul HORECA. În plus, cei care au căutat oferte ieftine, pentru sărbătorile de iarnă, au putut alege chiar pachete „early booking” în luna ianuarie, cu reduceri de prețuri de până la 40%, în ultimii ani. La acestea se adaugă ofertele „last minute”, pentru petreceri în zone turistice cu tradiție.

Cele mai multe oferte pentru sărbătorile pe stil vechi sunt în Moldova și Bucovina, unde ajung, anual, din ce în ce mai mulți turiști din Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia și alte țări în care se respectă calendarul pe rit vechi. Oferte mai sunt și în stațiunile montane de pe Valea Prahovei, în Delta Dunării și chiar pe litoral. Creştinii ortodocşi pe stil vechi sărbătoresc Anul Nou cu întârziere de două săptămâni, după calendarul iulian. Revelionul pe rit vechi este sărbătorit de creștinii care fac parte din biserici ortodoxe care nu au preluat calendarul iulian îndreptat precum şi de creştinii care nu au acceptat îndreptarea calendarului de către bisericile din care făceau parte. Și în România sunt comunități care respectă tradițiile pe stil vechi, în special în Dobrogea și în Moldova, iar astfel s-a născut și „trendul” organizării petrecerilor pentru cei care sărbătoresc pe rit vechi. În cele mai multe situații, pachetele turistice sunt concepute de hotelurile și pensiunile care vor să atragă turiștii în luna ianuarie sau de unele agenții. De acestă perioadă profită și cei care au lucrat de sărbători sau și-au propus să petreacă într-o perioadă mai liniștită, astfel încât să evite aglomerația și să plătească mai puțin, pentru oferte chiar mai bune decât în perioada 24 decembrie - 2 ianuarie.

Tradiții și obiceiuri pe stil vechi

Crăciunul este sărbătorit cu mai puțin fast, dar cu mâncăruri tradiționale excepționale, perfecte pentru gurmanzi. Revelionul pe rit vechi este spectaculos. În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, popoarele slave sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi sau ajunul Sfântului Vasile. În această zi, gospodinele pregătesc masa de sărbătoare şi împart dulciuri, nuci şi mere pentru ca în anul care vine să fie belşug în casă. Regăsim atât tradiţii creştin-ortodoxe, cât și laice sau chiar precreștine, în diverse zone ale României, iar hotelurile și pensiunile s-au adaptat la aceste obiceiuri, ducându-le, astfel, mai departe. Plugușorul este unul dintre cele mai cunoscute, și va răsuna în seara de 13 ianuarie, după ce apune soarele. Conform tradiției, cu Plugușorul umblă cetele de tineri, iar gazdele la care vin urătorii vor fi binecuvântate tot anul şi vor fi păzite de rele. Tot în această seară, tinerii umblă cu Ursul, Calul sau Capra – obiceiuri precreștinne, păstrate de pe vremea dacilor. Sârbii obişnuiesc să spargă de podea paharele din care au băut prima şampanie de Revelion, conform unei credințe străvechi reinterpretate și reinventate în timp, care spune că astfel sparg ghinionul și alungă răul, pentru a fi sănătoşi tot anul. Tot tradiția populară spune că dacă în noaptea de Revelion cerul este senin, atunci anul va fi roditor.

Petreceri pe pârtiile de schi și mese încărcate

România a devenit o atracție pentru creștinii ortodocși de rit vechi, din cel puțin trei motive: pentru că și în țara noastră sunt comunități care păstrează această tradiție, pentru că zăpada e bună pe pârtii, în luna ianuarie și, nu în ultimul rând, pentru că prețurile scad substanțial, după prima săptămână din noul an, când hotelurile și pensiunile vin cu oferte atractive pentru cei care încă mai vor să petreacă. Excepție face Poiana Brașov, unde asociația hotelierilor a ținut să precizeze, încă de anul trecut, că nu se mai organizează sărbătorile pe stil vechi, pentru că nu au fost suficiente cereri, în ultimii ani. Chiar și fără Poiana Brașov, Crăciunul și Revelionul din luna ianuarie se extind în alte zone ale țării, aducându-le beneficii celor din sectorul HORECA. Anul acesta este posibil ca de Crăciunul și Revelionul pe rit vechi să fie chiar mai multă zăpadă decât până acum, astfel încât turiștii care au ales luna ianuarie pentru vacanța de iarnă să fie avantajați. Dar, pe lângă oferta pârtiilor de schi, ceea ce atrage în mod deosebit este tradiția, mai ales cea culinară. În zona Sucevei, sunt în jur de 7.000 de ortodocși de rit vechi, lipoveni, ruteni și români, care se adună în fiecare an la Drăgușeni, o comună din apropiere de reședința de județ, în apropierea Mitropoliei pe stil vechi, de la mănăstirea Slătioara. Localitatea e animată de cete de urători din județele Suceava, Neamț și Iași, de sute de dansatori și artiști costumați în capre și urși, care în această perioadă încântă miile de petrecăreți care asistă la parada de pe drumul național, până în parcul comunal. În comunitățile de ruși lipoveni și de ucraineni, dar și în Suceava, Fălticeni, Rădăuți sau Gura Humorului, unde sunt creștini ortodocși de rit vechi, sărbătorile de iarnă au loc cu două săptămâni mai târziu, în fiecare an. Și în localitățile din Dobrogea începe să se contureze o nouă tendință în turism, în special în localitățile unde comunitățile de lipoveni, ucraineni și cazaci sărbătoresc pe stil vechi, printre noile preferințe ale petrecăreților fiind Delta Dunării, dar și Sarichioi, Enisala sau Jurilovca, din zona continentală.

În satele cu etnici ucraineni, băieții și fetele obișnuiesc să pornească la urat înainte de miezul nopții de 13 spre 14 ianuarie, iar gazdele îi întâmpină pe colindători în ușă, apoi îi poftesc să guste bucatele pregătite special pentru noaptea de Anul Nou, oferindu-le și câte un păhărel de țuică.