Planetariu în Salina Prahova

Cel mai mare planetariu din Romănia va fi inaugurat vineri, în Salina Slanic Prahova, la 208 metri adâncime. Se numeşte Supernova Planetarium şi are diametrul de 16 metri, devansându-l pe cel de la Braşov care are diametrul de 14 metri. Proiectul valorează peste două milioane de lei, inclusiv finanţare europeană. „Domul Supernova Planetarium de la Salina Slănic, proiect cu finanţare europeană, iniţiat de Telescoape.ro şi Asociaţia Astronomică Urania din Bucureşti, are cea mai mare dimensiune din România şi cel mai luminos sistem de proiecţie de rezoluţie 4K, cu sursă de lumină laser (24.000 lumeni) fiind, în acelaşi timp, unul dintre planetariile mobile cele mai mari din Europa şi din lume, la acest nivel”, potrivit reprezentanţilor salinei. Planetariul a fost finalizat şi pus în funcţiune din 2018, dar va fi inaugurat official în această săptămână, vineri. Amfitrionul evenimentului va fi cosmonautul dr. ing. Dumitru Prunariu, membru de onoare al Academiei Române.