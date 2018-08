Podgoriile din toată ţara au deschis “Drumul vinului”

Turismul se împleteşte perfect cu producţia de vinuri din podgoriile României, iar toamna se numără evenimentele dedicate lui Bachus. Agenţiile de turism şi producătorii de vinuri au început deja să lanseze oferte pentru cei care vor să se bucure atât de plăcerea degustărilor, cât şi de circuite care îmbină frumuseţea naturii cu obiectivele turistice, în zone rurale, dar şi în marile oraşe care adună producătorii din întreaga regiune. Un astfel de eveniment se va organiza la Constanţa, având în primul rând rolul de a creşte numărul de turişti în prima jumătate a lunii septembrie.

Vrancea, Buzău, Tulcea sau Alba sunt judeţele preferate de amatorii de vinuri bune şi turism rural, care vor să testeze producţia bahică din acest an. Pensiunile din Buzău şi Vrancea înregistrează un grad de ocupare de peste 80%, în perioadele specifice pentru culesul viilor, când se face şi mustul. La fel se întâmplă şi în Alba, zonă celebră pentru vinurile deja recunoscute de zeci de ani la nivel internaţional, cea mai mare fiind Jidvei. De asemenea, şi cele mai sofisticate degustări de vinuri se fac la Cetatea de Baltă, zonă preferată de turişti şi pentru valoarea ei istorică. Şi Dobrogea se organizează, în acest an, pentru a-şi atrage turiştii pasionaţi de licoarea lui Bahus. Constanţa vine chiar cu o ofertă de vară prelungită, prezentându-şi vinurile într-un eveniment urban, la care se adaugă posibilitatea de a mai avea câteva zile de plajă, la malul mării, dacă şi vremea bună ajută.

Atracţia de sezon şi programele pensiunilor

Drumul vinului din Buzău şi Vrancea, care se extinde spre Moldova, atrage în fiecare toamnă mii de români şi străini. În urma descoperirilor arheologice, s-a concluzionat că tradiţia vinului are, în zona Buzăului, peste 6.000 de ani, iar prima cramă a fost descoperită într-o veche peşteră. Un proiect denumit chiar “Drumul vinului” a pornit, în anul 2011, de la podgoriile din Dealu Mare, pentru a pune în valoare potenţialul turistic şi viticol al zonei. Includea un traseu de 60 de kilometri, de pe DN 10, către Pietroasele şi Monteoru, de unde se pot vizita locuri unice în Europa, precum Vulcanii Noroioşi. Dar iniţiativele de acest fel s-au extins, astfel încât cramele îşi organizează, de mai mulţi ani, propriile evenimente şi circuite de toamnă. “Noi am demarat o sărbătoare a vinului, a Tămâioasei, la Pietroasa, la jumătatea lunii septembrie, apoi am început să facem evenimente la pensiunile noastre. Oamenii vin să vadă cum se face must, conform tradiţiei. Toate pensiunile sunt pline, de la jumătatea lunii septembrie, până în octombrie. Facem drumul cramelor, în zona Pietroasa, iar cei care iubesc vinul s-au obişnuit să ne viziteze, la culesul viei”, explică Poliana Partal, preşedinta ANTREC Buzău.

Pe urmele lui Ovidiu, la malul mării

Toamna începe cu degustări şi la malul mării, unde se va organiza Festivalul Vinului Dobrogean Pontus Euxinus, la care participă zece crame din Constanţa şi Tulcea, în Piaţa Ovidiu din Constanţa, în perioada 6-9 septembrie. După închiderea marelui producător Murfatlar, în zona Dobrogei s-au lansat noi producători, din Constanţa şi Tulcea, între care şi Crama Vinuri de Măcin. Turiştii care vor să combine degustarea de vinuri cu zilele de plajă, au ocazia, anul acesta, să participe la târgul de la Constanţa, iar hotelierii se bucură de prelungirea sezonului, cu grad de ocupare peste 80%, până în ultimul weekend al verii prelungite, în Constanţa, Mamaia şi Eforie Nord. În organizarea festivalului este implicată atât Primăria Constanţa, cât şi Organizaţia Patronală Mamaia-Constanţa, aşteptările fiind foarte mari de la acest eveniment care a fost conceput şi pentru a creşte numărul de turişti în prima jumătate a lunii septembrie, la Constanţa, nu doar pentru a prezenta producţia de vinuri dobrogene din ultimii ani. Festivalul vine şi cu foarte multe premii, constând în vacanţe, dar şi cu degustări interactive, de la care vizitatorul să poată pleca şi cu foarte multe cunoştinţe despre calitatea vinurilor şi asocierea lor cu anumite feluri de mâncare. În afară de participarea la expoziţia de la Constanţa, vinurile de Măcin, de la Tulcea, aşteaptă în această toamnă o creştere a numărului de vizitatori şi la Crama din nordul Dobrogei, unde deja ajung până la trei autocare cu turişti zilnic, în perioadele cele mai aglomerate. “Chiar dacă nu mai este perioadă de concedii, în lunile septembrie şi occtombrie suntem vizitaţi de foarte mulţi turişti care vin să vadă întregul proces tehnologic, iar la degustări se bucură şi de mustul proaspăt, pe care îl pot vedea chiar când este făcut. În general, oamenii sunt atraşi de faptul că pot vedea cum vinul se face din struguri, şi nu din pastile, îşi alungă acea idee că vinul se face din pastile, după ce văd cu ochii lor întregul proces tehnologic, de la cântărire, desciorchinare, până la mustul din cană. La noi la cramă, campania degustărilor de toamnă durează în jur de o lună şi jumătate, de la sfârşitul lunii august, până în luna octombrie. Avem deja mai multe contracte cu agenţiile de turism care vor să includă degustările de must şi de vinuri în circuitele lor, atât pentru români, cât şi pentru străini. Must proaspăt vom lua şi la festivalul de la Constanţa, anul acesta”, a explicat Mădălina Staicu, reprezentantă a Cremei Vinuri de Măcin, de la Tulcea.

De pe litoral, spre graniţa bulgară

Zona viticolă a Dobrogei se întinde spre Călăraşi, până la graniţa cu Bulgaria, unde se află şi un vechi domeniu cultivat de sute de ani cu viţă-de-vie. Zone precum domeniile Ostrov, dezvoltate în ultimii ani, fac posibil transferul turiştilor din zona litoralului către localităţile mai puţin aglomerate, dar perfecte pentru prelungirea unei vacanţe cu o degustare de vinuri. „La noi vin foarte mulţi constănţeni care preferă să plece de acasă în perioadele aglomerate. Mulţi vin aici pentru linişte, dar şi pentru a se bucura de un vin bun şi de o masă tradiţională, pe malul Dunării. Dar au început să guste frumuseţea Domeniilor Ostrov şi bucureştenii. Ne ajută şi distanţa destul de scurtă, de numai 130 de kilometri, între Ostrov şi Constanţa, cam tot atât fiind şi până la Bucureşti. Aici au tot ce îşi doresc, de la peisaj, până la piscină, foc de tabără, excursii pe care le pot face în împrejurimi. Unii vin să stea câteva zile şi trec în Bulgaria, apoi se întorc, bulgarii vin aici la plajă sau la masă”, spune administratorul pensiunii Curtea dintre vii, de la Ostrov. Domeniile Ostrov însumează peste 2.200 de hectare de vie, iar producţia de vinuri româneşti de aici este impresionantă. Întreprinzătorii din zonă vor să se asigure că se poate ajunge la Ostrov cu uşurinţă, astfel încât bacul care face legătura cu localitatea (de la Chiciu, zonă situată la zece kilometri de ieşirea din Călăraşi, şi malul Ostrovului), circulă în fiecare zi, de la ora 5.00 dimineaţa, până după miezul nopţii. Producătorii au şi un muzeu al vinului, cu o expoziţie permanentă, transfrontalieră, în clădirea fostei fabrici de ţigarete de la Ostrov, reabilitată cu finanţare europeană. Unii vizitatori vor chiar să participe la culesul viei şi la pregătirea mustului, împreună cu personalul cramei, aceasta fiind chiar o atracţie a zonei viticole.