Posibilităţi de relaxare la SPA. Congresul şi bursa turismului balnear

Foarte mult timp am fost obișnuiți cu ideea că doar cei bolnavi se tratează „la băi”, deși mai-marii Imperiului Roman și ai celui Austro-Ungar obișnuiau să facă ceea ce noi numim astăzi tratamente...

Cea de-a cincisprezecea ediție a Congresului Anual al Turismului Balnear și SPA se va desfășura în perioada 18-21 septembrie 2019, la Herculane, sub un nou concept, integrand Forumul și Bursa de turism balnear din...

Mukinka Chibanga, tânãrul de origine africanã ce a adus la iUmor un numãr de stand up despre tradiţiile de nuntã şi botez din ţara noastrã i-a cucerit nu doar pe cei trei juraţi, ci şi pe telespectatorii...

Ro Break, noul format de divertisment gândit de Antena 1 și agenția Three special pentru pauzele de publicitate, a fost inclus de ADC România (Art Directors Club România) în top 3 al celor mai bune campanii ale...

Ric Ocasek, solistul The Cars, trupă pionieră a mişcării new wave, a fost găsit mort duminică în locuinţa sa din Manhattan. Ocasek avea 75 de ani, a anunţat poliţia din New York (NYPD), relatează BBC şi...