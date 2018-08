Renovezi? Iata ce investitii merita sa faci in locuinta

Daca te gandesti sa faci mici modificari prin casa, fie din cauza mobilierului invechit, fie ca doar iti doresti o schimbare, nu vei avea nevoie de o echipa de specialisti. Poti sa faci chiar tu singur acest lucru, sau impreuna cu familia, iar aceasta activitate se va dovedi foarte constructiva pentru fiecare membru in parte. O schimbare de imagine este mereu bine venita intr-o locuinta, indiferent daca este vorba de modificari majore, sau doar de cateva pete de culoare in plus. Nu ti-ai setat inca o imagine clara legata de noua infatisare a apartamentului sau casei? Acest articol te va ajuta sa duci la bun sfarsit aceasta misiune, inspirandu-te cu cateva idei legate de viitoarele achizitii si lucrurile pe care trebuie sa le ai in vedere.

Nu stii de unde sa incepi? Iata cateva puncte de plecare:

Seteaza prioritatile

Verifica daca aparatele si electrocasnicele functioneaza bine si seteaza-ti ca prime investitii lucruri de care te folosesti constant si sunt cu adevarat importante intr-o locuinta. Daca ai un aparat de aer conditionat de ani de zile, asigura-te ca functioneaza bine si verifica daca are nevoie de inlocuirea unor piese sau filtre, daca aparatele de bucatarie sunt inca folosibile, prizele functionale, etc. Incepe cu bucataria, deoarece acolo se afla o mare parte din aparatura casei. Scapa inclusiv de frigider, daca este invechit si nu isi mai indeplineste sarcinile asa cum trebuie. Reprezinta o investitie pentru inceput, dar e ceva pe termen lung, care iti va aduce beneficii mai apoi. Si in plus, electrocasnicele se demodeaza si ele la un moment dat. Asa ca, ce ar fi sa dai mai multa viata bucatariei? Gasesti frigidere de ultima generatie, incapatoare, la preturi extrem de accesibile si cu un design mult mai placut decat al celor vechi.

Renunta la lucrurile vechi

In primul rand, inainte sa te apuci de orice fel de modificari, scapa de tot ce nu mai folosesti. Da, e greu sa te desparti de cutiile in care tii chestii, sau covorul pe care l-ai cumparat cand te-ai mutat prima oara si care inca arata decent, insa parca nu se mai potriveste cu restul casei si, pe langa asta, e cam greu de curatat, de farfuria ciobita pe care o folosesti pe post de farfurie pentru planta din balcon, etc. Pare nesemnificativ la prima vedere, insa atunci cand vei scapa incaperile de toate aceste lucruri vechi, vei observa o schimbare. Incearca sa pastrezi numai lucrurile de care ai nevoie si care merita pastrate. Asa ca, fii foarte selectiv in acest capitol.

Coloreaza

Cateva pete de culoare vor face ca incaperile sa prinda o noua viata. Inlocuieste vechile perdele sau draperii cu unele noi, in culori mai aprinse si fa loc pe canapea pentru cateva perne comode, sau schimba-le fetele. Alege o cromatica in functie de mobilierul pe care il ai in casa, pentru a avantaja cat mai mult aspectul incaperii. Spre exemplu, daca mobila este sorbra, dintr-un lemn masiv, de culoare inchisa, alege pastelurile si culorile pamantii. Pentru mobilierul alb cele mai potrivite sunt culorile aprinse. Orice ai alege, evita-le pe cele care obosesc privirea, cum ar fi galbenul sau rosul.

Nu ai nevoie de sume mari pentru a da un alt aspect locuintei. Un singur detaliu poate sa schimbe radical un colt al camerei, iar daca iti folosesti putin imaginatia, vei obtine rezultate excelente.