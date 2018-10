Ryanair, o nouă rută din București către Chania

Ryanair a lansat, miercuri, o nouă rută din Bucureşti către Chania, în Grecia, care va fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale şi va debuta în aprilie 2019, fiind parte a celui mai mare program de vară 2019 al Ryanair din Bucureşti.



"Suntem încântaţi să anunţăm o nouă rută din Bucureşti către Chania, Grecia, care va debuta în aprilie 2019 şi va fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale ca parte a programului vară 2019. Pentru a sărbători, scoatem la vânzare locuri din Bucureşti de la doar 9,99 euro pentru călătorii în perioada octombrie - decembrie. Această ofertă este disponibilă pentru rezervări până la miezul nopţii, joi, 11 octombrie", a declarat Olga Pawlonka, Ryanair.



Pentru această promoţie specială, clienţii trebuie să acceseze www.ryanair.com pentru rezervări.



Potrivit unui comunicat al companiei aeriene, clienţii români şi vizitatorii vor beneficia de tarife mai mici şi de ultimele îmbunătăţiri ale programului "Always Getting Better", care include: tarife reduse pentru bagaje (tarif redus de 25 euro x bagaj de 20 kg; tarif redus de 8 euro x bagaj de 10 kg), Ryanair Rooms cu 10% în Credit de Zbor şi Ryanair Transfers - opţiuni variate de transport terestru cu noul partener Car Trawler.

AGERPRES