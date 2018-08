Staţiuni balneare - Tratamente speciale la Eforie Nord

Una dintre cele mai mari baze de tratament balnear şi SPA de pe litoralul românesc este la Eforie Nord, la hotelul Europa. Aici se pot face tratamente de relaxare, wellness, balneo, precum şi tratamente speciale cu licenţa Ana Aslan, care includ profilaxia îmbătrânirii, Ana Aslan anti-îmbătrânire, estetică facială, Ana Aslan program antirid, estetică corporală, programe Anti-Aging de estetică corporală, programe anticelulitice şi de remodelare corporală, precum şi un program complet, denumit „frumusete desăvârşită”. Personalul medical are o înaltă pregătire profesională, baza de tratament este preferată de cei mai exigenţi clienţi, având dotare ultramodernă şi ambianţă deosebită, oferind o gamă variată de tratamente specifice balneare şi fizical-kinetice: Peloidoterapie cu nămol sapropelic din Lacul Techirghiol, unic în lume, ce are calităţi curative deosebite, sub formă de băi şi masaj; Hidroterapie, cu duş subacval, hidromasaj, băi cu plante şi jacuzzi; Kinetoterapie, individual şi de grup; Hidrokinetoterapie, în piscină cu apă sărată preluată din Lacul Techirghiol. De asemenea, saună umedă şi uscată; Masaj uscat, Electroterapie cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă, magnetoterapie, laser; Aerosoli, împachetări cu parafină şi parafango. Se pot face şi analize de laborator (sânge şi urină) şi alte investigaţii de specialitate, indicate de medicii specialişti.