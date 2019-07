Tichetele de vacanţă cresc standardele de cazare în România

Turismul înfloreşte în România, după ce au fost introduse tichetele de vacanţă. Numărul celor care îşi permit acum să plece în concediu la mare, la munte sau în staţiuni balneare a crescut nesperat de mult, iar pe de altă parte, cei care făceau economie sunt dispuşi să cheltuiască mai mulţi bani, pentru servicii suplimentare. Primele analize de piaţă făcute de agenţiile de turism, arată că este nevoie de o reorganizare, pentru a face faţă unui nou val de cereri din partea consumatorilor. Creşterile record de pe litoral arată noul profil al turistului român, iar schimbarea în bine se aşteaptă şi în restul ţării, pe toată durata anului.

Agenţiile de turism anunţă un nou record în privinţa standardelor crescute, încă de anul trecut, astfel încât românii care cumpără pachete de vacanţă în ţară au acum mai multe servicii incluse în preţ. În vârf de sezon, în medie, un turist plăteşte pentru o vacanţă la un hotel all inclusive de pe litoral cu aproximativ 70% mai mult decât la o unitate de cazare similară din punct de vedere al confortului, dar care nu are acest regim de masă. Fenomenul creşterii preţurilor nu a golit litoralul sau hotelurile de lux din celelalte zone turistice ale României, ci a crescut standardele, prin adăugarea unor servicii suplimentare. Românii sunt atraşi acum de ofertele mai scumpe, dar mai bune. După introducerea tichetelor de vacanţă, hotelierii care în mod normal ar fi vândut pachete de o valoare mai mică decât cea a tichetului (1.450 de lei) au mărit tarifele prin adăugarea obligatorie a unor servicii care înainte erau opţionale. “De exemplu, hotelierii au introdus obligativitatea la un anumit tip de masă, obligativitatea unui număr minim de nopţi, astfel încât nu pot spune că au mărit tarifele, ci au folosit această măsură pentru a-şi vinde serviciile conexe cazării, venind în întâmpinarea turiştilor cu pachete speciale”, explică Loredana Stanciu, managerul Departamentului Turism Intern din cadrul Christian Tour. Deşi preţurile sunt mult mai ridicate, hotelurile all inclusive sunt cele mai căutate şi primele vândute. „În iulie şi august, cele mai aglomerate luni pe litoralul autohton, nu se mai găsesc locuri în unităţile din această categorie. Mai mult, în weekend-uri şi în perioadele în care sunt evenimente pe litoral precum festivaluri şi concerte, sunt epuizate locurile de cazare pe toate categoriile de clasificare, de la 2 la 5 stele. În vârf de sezon, adică în perioada 20 iulie-20 august, cu siguranţă unităţile de cazare de pe litoral vor fi insuficiente pentru a acoperi cererea din piaţă”, mai spune managerul.

Este nevoie de o nouă strategie

Agenţiile de turism şi hotelierii sunt acum într-o situaţie care necesită reorganizarea totală a ofertelor, după ce a apărut o nouă categorie de cumpărători. Astfel, unii au redistribuit ofertele ieftine, pentru a mări sezonul, iar alţii se gândesc să ţină hotelurile şi pensiunile deschise în perioadele în care, până acum, nu aşteptau oaspeţi. Hotelierii cu servicii de 4 şi 5 stele au înţeles şi ei potenţialul de a-şi creşte gradul general de ocupare şi au scos la vânzare pachete pentru tichetele de vacanţă în extrasezon, respectiv lunile iunie şi septembrie. “Tichetele de vacanţă au adus în unităţile de cazare din toată ţara şi turişti care nu au plecat niciodată într-o vacanţă. Brusc, ne-am trezit cu un număr uriaş de solicitări, iar în unele perioade şi în unele zone nu există infrastructură hotelieră care să acopere necesarul. Ar trebui să avem o strategie pentru întregul an, astfel încât persoanele care nu sunt legate de vacanţa copiilor în mod special să fie atrase şi în extrasezon. De exemplu, în staţiunile balneo, sunt foarte multe hoteluri închise în perioadele de extrasezon, iar media gradului de ocupare în aceste perioade la hotelurile deschise este de aproximativ 30%”, mai spune Loredana Stanciu.

Staţiuni care au revenit în topul preferinţelor

Pe litoralul românesc, staţiunile cele mai solicitate sunt, şi în acest sezon, Mamaia şi Eforie Nord, urmate de Venus, Jupiter, Neptun/Saturn şi Costineşti. Valoarea medie a unui pachet turistic în vârf de sezon este de 2.240 de lei pentru o cameră, iar pentru hotelurile cu regim all inclusive, preţul este cu aproximativ 70% mai mare, respectiv 3.800 de lei pentru o cameră. Preţul mediu creşte în această perioadă, chiar şi la hotelurile care nu au sistem de masa all inclusive. În acest sezon estival, agenţia Christian Tour anunţă că a înregistrat o dublare a numărului de turişti care şi-au cumpărat vacanţe pe litoralul românesc, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Agenţia a făcut o analiză de piaţă din care reiese că cele mai scumpe hoteluri de pe litoral, de 4 si 5 stele, all inclusive sunt primele rezervate de turiştii români Românii care merg în vacanţa de vară în staţiunile de pe litoralul românesc. Acelaşi fenomen de creştere a vânzărilor, a gradului de ocupare şi a standardelor este aşteptat şi pentru perioada sărbătorilor de iarnă, în staţiunile montane.

Turiştii români preferă, în acest an, să-şi petreacă vacanţa de vară în hoteluri de top, de 4 şi 5 stele, care funcţionează în regim all inclusive, acestea fiind şi primele rezervate.