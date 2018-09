Toamna vine cu turism de business și city break

După o vară fierbinte, în toate sensurile posibile, cu încasări record, mai ales datorită voucherelor de vacanță și promovării intensive a destinațiilor turistice din România, toamna se anunță la fel de productivă, mai ales pentru segmantul de business. Hotelurile de lux se pregătesc să primească oameni de afaceri și să găzduiască evenimente importante. Creșterile agențiilor de turism care vând astfel de pachete se simt deja în fiecare an, în perioada de toamnă, astfel încât mulți mizează pe acest segment de piață și pe city break.

Turismul de afaceri s-a dezvoltat în România cu precădere după intrarea României în Uniunea Europeană, ca și segmentul de city break, datorită investițiilor hotelierilor care au condus la creșterea numărului locurilor de cazare şi a hotelurilor de trei, patru şi cinci stele. Marile orașe ale României reprezintă puncte importante de atracție pentru oamenii de afaceri și pentru companii. „Bucureștiul, Clujul, Brașovul, Sibiul, Constanța sau Timișoara sunt destinații importante pentru turismul de business, ca și pentru city break. Atât datorită aderării României la Uniunea Europeană, cât şi datorită creşterii numărului de legături aeriene şi, nu în ultimul rând, a dezvoltării turistice, unele oraşe ale ţării noastre s-au dezvoltat foarte mult pe acest segment de piață. Institutului Naţional de Statistică a anunțat că anul trecut au înnoptat doar în Capitală peste 1,2 milioane de turişti străini, aproape jumătate din numărul străinilor care sosesc anual în România, totalul fiind de 2,76 de milioane de turişti străini, iar analizele făcute de agențiile de turism arată că un procent important din total reprezintă turismul de business și de city break”, spune consultantul în turism Traian Bădulescu.

Date statistice ale specialiștilor

Conform statisticilor, cei mai mulţi turişti străini care ajung în Capitală și în marile orașe ale României vin pentru business şi aleg hotelurile de patru şi cinci stele. În București, 55% din total reprezintă turismul de afaceri, 25% city break, iar 15% sunt turişti care iau parte la circuite ale României şi aleg una sau două nopţi de cazare în Capitală. Doar 5% este procentul turiştilor care vin ocazional, pentru concerte, vizite la prieteni sau cu alte scopuri. “În acest moment, Bucureştiul a intrat în topul oraşelor turistice din regiune, precum Bratislava, Budapesta sau Zagreb, pentru segmentul de business. Un avantaj este că, în multe topuri internaţionale, este recunoscut drept cel mai ieftin oraş mare din Uniunea Europeană, la capitolul servicii”, mai spune Traian Bădulescu. Principalele puncte de atracţie ale Capitalei sunt în Centrul istoric, unde foarte mulţi turişti aleg barurile, restaurantele şi cluburile din clădirile vechi de 100-250 de ani. De asemenea, viaţa de noapte reprezintă o atracţie pentru foarte mulţi străini, iar unul dintre marile avantaje pe care le apreciază toţi este faptul că în capitala României se poate mânca, bea şi cumpăra ceva la orice oră.

Unul dintre punctele forte pentru turismul de business din România este faptul că atât Capitala, cât și marile orașe sunt foarte sigure. România este una dintre țările cele mai sigure din Europa și chiar din lume. De asemenea, străinii sunt atrași de calitatea hotelurilor și de multitudinea de parcuri, spaţii verzi, de obiective culturale ce pot fi vizitate și de viața de noapte.

Foarte important este şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă, pe care operează aproape 40 de companii aeriene, dintre care opt sunt low cost. Principalele destinaţii, ca număr de zboruri, sunt Londra, Viena, Frankfurt, Roma, Istanbul, Amsterdam şi Paris, iar în total sunt operate aproape 70 de destinaţii directe.

Topul destinațiilor de business

Deși este greu de stabilit cu exactitate un top al destinațiilor preferate de turiștii români și străini pentru segmentul de business, cifrele din statistici plasează pe locul al doilea, după Capitală, Sibiul, care s-a remarcat drept primul oraş turistic internaţional al României, datorită faptului că, în 2007, a fost Capitală Culturală a Europei. Judeţul Sibiu a fost vizitat, anul trecut, de 163.940 de turişti străini. Investiţiile făcute în ultimii ani sunt foarte importante pentru acest segment de nișă. Sibiul are mai multe hoteluri de lanţ: Hilton, Ramada, Ibis, Golden Tulip, foarte căutate pentru turismul de afaceri. Pe locul al treilea se află Braşovul, iar judeţul Braşov a primit, anul trecut, 201.157 de turişti străini. Din păcate, Braşov nu are aeroport, iar cei mai mulţi dintre turiştii străini care doresc să viziteze oraşul aterizează pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Bucureşti. Pe locul al patrulea, în topul hotelierilor și al agențiilor de turism, se află Clujul, care a primit 135.299 de turişti străini anul trecut, dintre care cei mai mulţi au venit pentru evenimentele culturale şi pentru afaceri. De asemenea, şi Clujul are o varietate mare de hoteluri, dintre care circa 40 erau deja funcţionale la începutul anilor '90, de atunci adăugându-se multe branduri intenaţionale. Cele mai importante sunt Doubletree by Hilton, Ramada, Hampton by Hilton şi Golden Tulip. Timișoara ocupă locul al cincilea în top, dar statutul de Capitală Culturală Europeană îl poate ridica spre primele trei poziții, în următorii ani, orașul având potențial maxim pentru a se dezvolta și pe segmentul de business. Timişoara a găzduit anul trecut 125.094 de turişti străini. „Ca şi Clujul, Timişoara beneficiază de aeroport internaţional şi de conexiuni aeriene. Timişoara are şi un mare avantaj de care trebuie să profite: în 2021 va fi Capitală Culturală a Europei”, explică Traian Bădulescu.

Destinații cu potențial maxim de dezvoltare

Oradea ocupă locul al șaselea în top și cu siguranță va rămâne pr primele locuri, chiar dacă în această vară a trecut printr-un eveniment tragic, după cce a ars Palatul Episcopiei Greco-Catolice, din centrul istoric. Orașul are avantajul de a se afla la graniţa de vest a ţării şi de a avea un aeroport recent modernizat, dar și vecinătatea cu Băile Felix îl face deosebit de atractiv. Orașul este foarte atractiv pentru cei care îmbină, în ultimul timp, ofertele de business cu cele de wellness, Oradea și Băile Felix având foarte multe baze de tratament și de relaxare, cu izvoare geotermale naturale, care au efecte curative atestate științific. Tot aici se pot face și celebrele tratamente de întinerire Ana Aslan, unul dintre centrele cele mai căutate din Europa fiind la Băile Felix. Investiţiile în turism se ridică, pentru Oradea, la 50 de milioane de euro, dintre care două milioane de euro au fost doar pentru reabilitarea Pieţei Centrale. Printre cele mai importante proiecte finalizate se numără restaurarea Cetăţii Oradea, cel mai important obiectiv turistic din oraş, în care s-au investit peste 19 milioane de euro. Oradea a primit peste 9.000 de vizitatori în 2015, iar numărul este în creştere constantă, cu peste 25% în fiecare an. Constanţa se află pe un nemeritat loc şapte, în topul hotelierilor, atât pentru turismul de business, cât și pentru city break, dar explicația pentru acest loc în clasament este dată de turismul sezonier. Chiar și așa, Constanța este unul dintre orașele preferate de cei care fac turism de afaceri în România, iar după închiderea sezonului prelungit, hotelierii se pregătesc să primească oameni de afaceri. Din urmă vine, cu maxim potențial, Tulcea, care are câteva hoteluri celebre încă din anii 80, precum Hotelul Delta, situat chiar pe faleză, foarte aproape de Portul Turistic Tulcea, sau Europolis, situat și acesta foarte aproape de portul turistic, ambele având și ambarcațiuni proprii. În ultimii ani s-au dezvoltat mai multe hoteluri de trei și de patru stele în municipiul Tulcea, iar orașul așezat pe șapte coline este principala poartă spre Delta Dunării, ceea ce îi crește foarte mult potențialul pentru a dezvolta turismul de business. De anul acesta s-a lansat și o nouă provocare, din partea Asociației de Management al Destinațieii Turistice Delta Dumării (AMDTDD) care vrea să-i unească într-un proiect comun pe toți actorii din turism, astfel încât să transforme sezonul într-unul permanent, promovând inclusiv sărbătorile de iarnă, pe rit nou și pe rit vechi, în circuite care să unească Delta Dunării de orașul Tulcea și de zonele mai puțin cunoscute din partea de nord a județului. Proiectul include și dezvoltarea turismului de afaceri în Tulcea.