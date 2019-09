Turismul stomatologic din Bucureşti

În „Bucureşti, oraşul care te face deştept şi sănătos”, un proiect realizat în cadrul Programului de promovare a patrimoniului turistic „Destination Bucharest”, desfășurat de Primăria Municipiului București, prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Deschidem astăzi seria unor articole – eveniment al căror scop este ilustrarea părţii frumoase a Bucureştiului de astăzi, un oraş care ascunde în tainele sale resurse care îl fac atractiv pentru cetăţenii străini care îl vizitează, şi care îi fac norocoşi pe bucureştenii de rând. Serialul pe care îl veţi putea urmări în paginile Jurnalul caută să informeze publicul cititor şi să ofere posibilitatea de a privi şi înţelege dintr-un unghi constructiv povestea oraşului. Iniţiativa jurnalistică face parte din Programul „Destination: Bucharest”, derulat şi sprijinit de Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic.

Dacă ţara noastră era recunoscută peste hotare până în urmă cu câţiva ani drept locul de unde provenea faimosul personaj de legendă Dracula, mai nou, mai multe oraşe, printre care şi Bucureştiul, atrag asemenea unui magnet numeroase persoane din Europa Occidentală, şi chiar din Statele Unite, pentru tratamentul stomatologic superior, dar la preţuri mai mult decât decente pentru un cetăţean cu un venit occidental, tratament de care pot beneficia în clinici şi cabinete de specialitate.

Stilul de viaţă actual şi alimentaţia duc la nevoia din ce în ce mai mare pentru tratamente stomatologice extinse şi scumpe. Turismul medical în București s-a dezvoltat considerabil, având în vedere posibilităţile nenumărate pe care le avem în Bucureşti. Aici, pacienţii pot beneficia de aceeaşi calitate a lucrărilor stomatologice ca şi în ţările din Occident, dar cu un onorariu mult mai mic. Un alt motiv, după cum vom dezvolta în rândurile ce urmează, pentru care oamenii apelează la aceste servicii este şansa de a vizita o altă ţară. Într-o clinică stomatologică din Bucureşti poţi găsi pachete complete de tratament care includ transportul, cazarea şi tururi prin ţară pentru pacienţii lor. Astfel, pacientul se poate bucura de vacanţă, mare, soare şi se întoarce şi cu un zâmbet nou. În cadrul turismului medical, turismul dentar se distinge ca fiind cea mai profitabilă ramură, fiind cel mai frecvent căutat de străinii care ajung în România pentru astfel de servicii. Desigur, pentru turişti pot apărea şi beneficii suplimentare, aceştia pot obţine diferite categorii de tratamente, dar pot dispune şi de o vacanţă în adevăratul sens al cuvântului, în zonele turistice apropiate de Bucureşti, Valea Prahovei, fiind doar unul dintre exemple.

Diferența de preţ stimulează stăinii

Cele mai căutate servicii medicale stomatologice, spun medicii, includ coroanele dentare de zirconiu. Cu siguranţă însă că implanturile dentare se pot realiza şi în ţările din care provin pacienţii străini, doar că preţurile din statele mai avansate economic decât România sunt mai mari decât în clinicile din Bucureşti. Serviciile medicale în ţările din Europa de Est sau Centrală sunt semnificativ mai ieftine faţă de cele din Europa de Vest. Fiind realizat din materiale bicompatibile organismului uman, implantul dentar reprezintă soluţia optimă pentru înlocuirea dinţilor lipsă, susţinând lucrări protetice. Cu siguranţă că mergând la un cabinet stomatologic din Bucureşti pentru a beneficia de o coroană dentară cu zirconiu, pacienţii pot fi siguri că vor obţine o estetică facială desăvârşită. Pe de altă parte, o altă lucrare protetică frecvent solicitată de străinii ajunşi în Bucureşti pentru astfel de servicii, spun medicii, este puntea dentară fixată definitiv pe implanturi, o alegere optimă pentru pacienţii care nu doresc să îndepărteze lucrarea protetică în momentul igienizării. Sursa principală permite persoanelor din întreaga lume să se informeze cu privire la subiectele de care sunt interesate. Similar se procedează şi când vine vorba despre servicii stomatologice. Indiferent în ce colţ al lumii s-ar afla, o persoană poate să afle care sunt beneficiile tratamentului dentar realizat în Bucureşti. Potrivit medicilor, între cele mai importante avantaje ale turismului dentar în Bucureşti se numără preţurile corecte calitate-preţ, un pacient străin beneficiind de un implant dentar în Bucureşti la un preţ considerabil mai mic decât într-un oraş din Europa de Vest. Exemplul poate fi valabil pentru orice tip de tratament stomatologic, iar pentru numeroase persoane, această diferenţă de preţ nu poate fi trecută cu vederea. Totodată, stomatologii români sunt bine pregătiți: în majoritate, dentiştii români sunt la curent cu cele mai inovative metode de tratament şi prin faptul că în foarte multe cabinete medicale există tehnologie de ultimă oră îşi pot desfăşura munca într-un mod optim. Accesibilitatea reprezintă un alt avantaj, astfel, cei care doresc să călătorească în România în interes medical pot să ajungă uşor, cu atât mai mult dacă vin dintr-o ţară europeană. Le sunt la îndemână o multitudine de variante de transport şi în doar câteva ore (cel mai mult) pot fi în Bucureşti. Nici în București nu le va fi greu să se deplaseze, chiar dacă nu ajung în ţară cu maşina personală, dat fiind faptul că în oraş infrastructura de transport este bună în ceea ce priveşte reţeaua şi accesibilă ca preţ. Desigur, persoanele care călătoresc în scopuri medicale se pot bucura de Bucureşti şi de împrejurimi şi în scop turistic (în sensul cel mai cunoscut al termenului): pot fi vizitate obiective turistice unice şi zone de o frumuseţe rar întâlnită într-o altă ţară. Faptul că mulţi români pot să comunice într-o limbă internaţională îi ajută pe străini să se informeze optim şi să se descurce într-un oraş pe care nu îl cunosc.

Aparatura din România, nivel european

În ceea ce priveşte diferenţa de aparatură şi servicii, în domeniul stomatologic, între România şi UE, aceasta este aproape inexistentă, iar uşurinţa deplasării dintr-o ţară în alta şi costurile reduse ale biletelor au contribuit la dezvoltarea alertă a turismului stomatologic în ultimii ani. Bianca Voinea, medic stomatolog: „În clinica noastră, cei care vin din străinătate găsesc toate serviciile medicale aferente stomatologiei, de la implantologie, chirurgie BMF (chirurgia care presupune intervenții de o mai mare amploare, unele dintre ele necesitând internare), până la cele estetice, precum faţete din ceramică, dar şi injectări cu acid hialuronic”. Asociaţia Română de Turism Medical a realizat anul trecut un studiu care arată că stomatologia a atras cei mai mulţi clienți care vin în România pentru turism medical. 5.000 de euro este suma pe care o cheltuie un client din străinătate în clinicile stomatologice din România. Clinicile stomatologice de la noi şi-au adaptat programele astfel încât să poată face faţă solicitărilor venite de la clienţii din afară. „În medie, o pondere de 15% din totalul pacienţilor unui cabinet stomatologic cu tradiţie din Bucureşti este reprezentată de turiştii veniţi special pentru tratament. „Cheltuielile variază de la aproximativ 1.000 de euro până la 20.000 de euro pe pacient. O medie ar fi de aproximativ 4.000 – 5.000 de euro pe pacient. Am avut în principal clienți din Spania, Italia şi Suedia. Însă am avut şi surpriza să ne treacă pragul clienți din Japonia, America şi Irak”, spune Bianca Voinea, medic stomatolog din Bucureşti. Pentru Aneta, o româncă stabilită în Italia, alegerea a fost una simplă. „M-am dus la stomatolog în orașul în care locuiesc, și, după consult, mi-a spus că serviciile sale mă vor costa 40.000 de euro. Am început să caut alternative și așa am ajuns în România. După două luni de muncă, acum zâmbesc fericită. Iar la buzunare mă simt mai bine, întreaga intervenție stomatologică m-a costat 11.000 de euro”, mărturisește aceasta. Fie că vin din Marea Britanie, Israel sau chiar Statele Unite, turiştii îngroaşă rândurile pacienţilor de la uşile cabinetelor stomatologice din România pentru că preţurile sunt cu mult mai mici decât la ei acasă. „Majoritatea clienţilor noştri vin pentru chestiuni complicate, cum ar fi implanturi sau rezecții apicale, dar am avut şi cazuri în care pacienţii au venit doar pentru că au auzit de rezultatele noastre şi vor să fie siguri de calitatea serviciilor. În România, serviciile sunt chiar şi cu 50 – 70% mai ieftine comparativ cu preţurile practicate în statele europene”, spune Bianca Voinea, medic stomatolog. Claudia e din Bucureşti, însă în urmă cu un deceniu s-a stabilit la Londra. Vine acasă aproape în fiecare vară şi de fiecare dată îşi face programare la medicul stomatolog. Claudia Popescu, pacientă: „Mi-a fost recomandat cabinetul dlui doctor și mi-a plăcut foarte mult, serviciile sunt foarte bune aici”. Dr. Marian Panduru, medic stomatolog: „A crescut și numărul pacienților străini, dar mai ales al românilor plecați în străinătate, bineînțeles ei se întorc deseori și cu cunoștințe, prieteni, soți care vin la tratamente aici. Reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism spun că străinii care vin în Bucureşti sunt în general italieni, germani, francezi, evrei, în ordinea aceasta, şi vin pentru că prețurile sunt cu 40-50% mai mici decât în țările lor de origine. Condițiile sunt cel puțin la fel de bune ca în străinătate. Tarifele mai mici din România, dar și tehnologia modernă sunt apreciate de mulți români care au încercat să își trateze dinții în străinătate. „Calitatea este la fel de bună, aparatura este la fel de performantă și garanția lucrărilor este tot așa de bună ca în străinătate”, afirmă oamenii. Stomatologii spun că intervențiile cele mai cerute sunt implanturile dentare, urmate de coroanele ceramice. Conform datelor oficiale ale Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, în fiecare an, şapte mii de străini vin în România pentru a beneficia de tratament dentar și dau între 1.500 și 2.000 de euro. Turismul dentar câştigă tot mai multă popularitate peste tot în lume. O dată cu dezvoltarea acestei ramuri medicale au apărut mai multe specializări, aparatură mai performantă şi tehnicieni mai bine pregătiţi astfel încât pacienţii să poată fi trataţi mai eficient şi mai bine. Ţările aflate în dezvoltare ca România, Thailanda, Malaysia, Mexic şi altele câştigă tot mai mulţi pacienţi din ţări care impun un onorariu ridicat pentru tratarea problemelor dentare. Majoritatea pacienţilor care vin în România pentru tratamente stomatologice provin din Olanda, Anglia, SUA, Germania, Australia şi Japonia. În urma unui studiu pe populaţie s-a ajuns la concluzia că majoritatea pacienților care merg în alte ţări pentru tratamente dentare sunt persoane din clasa mijlocie, care nu îşi permit vizitele la dentist în ţara din care provin. O altă categorie sunt pacienţii din diaspora care se întorc acasă pentru familie şi pentru tratamente stomatologice accesibile. „Din momentul în care pacientul acceptă planul de tratament propus, i se pune la dispoziţie un specialist care se ocupă de organizarea sejurului medical. Asta înseamnă că ne ocupăm de transferul de la aeroport şi prezentarea variantelor de cazare, în funcţie de acordurile încheiate. Îl putem caza chiar în aceeaşi locaţie unde se află clinica. Îi stăm la dispoziţie 24 din 24 de ore, pentru consultanţă. Documentele şi facturile le primeşte traduse în limba sa, îi facem recomandări pentru timpul liber şi îi putem organiza circuite turistice dacă îşi doreşte”, a spus Cristina Florescu, consultant în turism medical.

România, de 7 ori mai ieftină

O comparație bună este cu piața din Marea Britanie. Costurile pentru stomatologie, chirurgia bariatrică (operaţii pentru obezitate, micşorarea stomacului, gastric sleeve şi altele) încep de la 10.000 de euro, pe când în România aceste proceduri pot fi de două ori mai ieftine. În general, căutările efectuate de străini pe Google arată un interes de comparare a preţurilor din Marea Britanie, Franţa sau Germania cu cele din Polonia, Cehia, Ungaria sau România. În final, merită menționat că în Marea Britanie cele mai dese căutări pe Google sunt despre „cosmetic surgery abroad“ (chirurgie cosmetică în alte țări), „plastic surgery abroad“ (chirurgie plastică în alte țări), „cheap cosmetic surgery abroad“ (chirurgie cosmetică ieftină în alte țări), „eye surgery abroad“ (chirurgie oculară în alte țări), „breast implant abroad“ (implant mamar în alte țări) şi „weight loss surgery abroad“ (operații de reducere a greutății în alte țări). Numărul celor care au venit în România, anul trecut, special pentru a beneficia de servicii stomatologice s-a dublat, potrivit unui lanţ de clinici din Capitală, a cărui cifră de afaceri provine în procent de 10% din turismul dentar. În ceea ce priveşte profilul pacientului străin, acesta este, în general, de origine italiană, în jurul vârstei de 50 de ani, cu probleme parodontale grave, tratamente nereuşite în trecut şi cu indicaţie de reabilitare orală completă. Potrivit specialiştilor, un pacient român lasă la dentist, în medie, 2.500 de lei, echilibrul provenind nu din costurile serviciilor de rutină, ci din lucrările de implantologie, de care ar avea nevoie mai bine de jumătate din populaţia de peste 20 de ani a ţării. O mare parte dintre pacienţii străini care se prezintă la cabinetele stomatologice din Bucureşti optează pentru laserul dentar în multe dintre tratamentele puse la dispoziţie. Posibilitatea de a trata cariile fără anestezie şi cu altceva în afară de freze părea o fantezie acum mulţi ani, dar în prezent această tehnologie este pusă la dispoziţia pacienţilor. Tratamentul cariilor cu laserul are numeroase beneficii, printre care o regenerare pulpară bună, recidivă de carie redusă, dezinfectarea eficientă a cavităţii şi conservarea optimă a ţesuturilor dentare dure şi sănătoase. Laserul acţionează eficient pe ţesuturile cariate şi păstrează integre ţesuturile sănătoase, ceea ce îl face minim invaziv. O altă metodă comună deja în clinicile stomatologice din Bucureşti în care laserul este utilizat cu succes are incidenţă asupra tratamentelor de canal. În practica endodontică, cea mai importantă parte a tratamentului o reprezintă etapa de dezinfecţie şi spălare a canalelor. De-a lungul timpului stomatologii au încercat şi dezvoltat numeroase substanţe pentru a eficientiza această etapă. În concluzie, fenomenul turismului dentar a luat amploare odată cu dezvoltarea centrelor de implantologie dedicate acestui segment de clienţi.

Programul de promovare a patrimoniului turistic „Destination: Bucharest” este desfăşurat de Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic.