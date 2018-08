Turnul Eiffel, închis pentru turişti din cauza unei greve a personalului

Turnul Eiffel, monument emblematic al Parisului şi destinaţie turistică importantă la nivel mondial, a rămas închis publicului joi, pentru cea de-a doua zi, din cauza unei greve a personalului în plin sezon estival, informează AFP.



''Sunt foarte dezamăgită (...) ne-am trezit la ora 6:00 pentru a vizita Turnul Eiffel, am ajuns printre primii, dar este închis'', se plânge Adele Liliane, sosită marţi din Montreal.



''Vreau să urc, bineînţeles, este Turnul Eiffel. (...) Nu vreau să vă mint, sunt supărată, iar acest lucru ne va strica călătoria'', spune Robin Frye, venit din Birmingham, Marea Britanie, şi aflat pentru prima dată în capitala Franţei.



Societatea pentru Exploatarea Turnului Eiffel (SETE), închisă de miercuri, ora 16:00, a spus joi că este ''conştientă de decepţia suferită de vizitatori'' şi de ''impactul'' pe care îl are închiderea ''asupra imaginii oraşului şi ţării''.



Prezentându-şi scuze ''tuturor, parizienilor, francezilor, precum şi turiştilor străini'', SETE a promis că ''face toate demersurile pentru a asigur reluarea exploatării monumentului în cel mai scurt timp posibil'', după ce au loc negocierile cu reprezentanţii sindicali.



''Este regretabil că s-a ajuns aici, să pedepsim oamenii, dar am făcut totul pentru a evita asta'', a dat asigurări pentru AFP Denis Vavassori, sindicalist şi tehnician în cadrul monumentului, precizând că preavizul a fost depus cu o săptămână înaintea grevei pentru a exista timp suficient pentru negocieri.



Conflictul este cauzat de condiţiile de acces pentru vizitatori



La baza conflictului nu se află revendicări salariale, ci condiţiile în care se face accesul turiştilor cu bilete în avans, care le permit să viziteze turnul la intervale predefinite. Aceste bilete reprezintă, din luna iulie, 50% dintre tichetele vândute, comparativ cu 20% înainte.



Sindicaliştii nu contestă acest mecanism de vânzare al biletelor, ci ''cozile interminabile'', care se formează în plină căldură, la orele cele mai solicitate sau situaţia inversă, când lifturile urcă ''aproape goale'' cei 300 de metri până în vârful monumentului şi care ar putea transporta, potrivit sindicaliştilor, vizitatori care cumpără bilet de la faţa locului.



În replică, SETE spune că timpul de aşteptare pentru cei circa ''10.000'' de vizitatori zilnici care au cumpărat bilete în avans este ''foarte mic'', iar în cazul turiştilor care îşi cumpără biletele de la faţa locului timpul de aşteptare este similar cu cel de anul trecut.



Noul sistem a fost ''însoţit de un număr sporit de angajaţi'', spune compania, vorbind de ''circa 30 de angajaţi'' şi precizând că ''şi-a implicat colaboratorii'' la instalarea noului sistem.



Societatea spune că este dispusă să experimenteze, în luna august, o soluţie propusă de sindicalişti, cu două cozi de aşteptare care duc spre două ascensoare şi o coadă prioritară ''pentru vizitatorii care au cumpărat bilete electronice''.



''Vom veni în altă zi''



''Sper să reluăm lucrul cât de repede posibil, să nu-i mai pedepsim pe vizitatori, (...) lucrurile sunt acum în mâinile conducerii'', spune Denis Vavassori. Negocierile - întrerupte pentru cea mai mare parte a zilei de miercuri - au fost reluate, cu speranţa redeschiderii rapide a ''Doamnei de fier'', care a primit 6,2 milioane de vizitatori în 2017.



''Lucrurile nu sunt perfecte, mai sunt blocaje (...) suntem pe drumul cel bun, dar nu vreau să mă pronunţ prea devreme'', precizează sindicalistul.



''Am înţeles că ideea acestei greve este de îmbunătăţi condiţiile de acces pentru vizitatori, spune Christine Guillot, venită împreună cu familia din Strasbourg, într-o vizită la Paris până vineri.



''Am venit cu toată familia, cei doi copii, şi, în fine, suntem oricum bucuroşi că ne aflăm aici. Ideal ar fi fost să putem vedea Turnul Eiffel de aproape, păcat, vom urca altă dată poate, vom veni în altă zi.''

AGERPRES