Un nou concept ultra all inclusive pe litoralul românesc

După 1990, litoralul românesc nu a mai fost la fel de atractiv ca în anii '70-'80, pentru turiştii străini, iar în ultimii 30 de ani, mulţi şi-au pierdut speranţa unei reveniri la strălucirea de odinioară. De anul acesta, însă, avem o nouă atracţie care pare a reface imaginea de altădată a turismului la malul mării, în ţara noastră. Un hotel inclus în circuitul de patru stele, vândut doar în regim all inclusive şi ultra all inclusive a atras deja sute de turişti străni care îşi vor petrece vacanţa de vară la noi în ţară, în zona 23 August, între staţiunile Olimp şi Costineşti. Este primul resort de la malul mării care preia conceptul turcesc, iar soluţia pare a fi deja un mare succes, pentru că s-au vândut aproape integral camerele, în anumite perioade din sezonul estival ce abia a-nceput.

Atrium by Blaxy pare a fi viitorul vârf de lance al turismului pe litoralul românesc. Hotelul Blaxy a fost construit cu cinci ani în urmă, într-o zonă ce nu făcea parte din ciruitul turistic, dar care astăzi a devenit foarte atractivă, după ce s-au făcut mai multe investiţii private de mare succes. Hotelul Blaxy a fost prelut în această primăvară în reţeaua hotelieră Atrium, care se dezvoltă cu mare rapiditate pe piaţa românească şi deja a atras 16 grupuri de turişti străini. Reţeta succesului pare a fi conceptul 100% all inclusive şi ultra all inclusive, implementat din acest an, iar conceptul ar putea fi preluat şi de ceilalţi hotelieri de pe litoralul românesc, dacă se dovedeşte a fi mai profitabil decât ceea ce s-a făcut până acum.

Reţeta succesului

Serviciile sunt la standarde internaţionnale, iar acest lucru atrage în primul rând turiştii străini obişnuiţi cu ofertele similare din alte ţări. Preţurile sunt acum cu 15-20% mai mici faţă de celelalte de patru stele all inclusive de pe litoralul nostru, dar ceea ce face diferenţa cu adevărat este programul artistic şi facilităţile pe care nu le mai au în alte locuri. Turiştii care ajung aici vor avea spectacole în fiecare seară, cu artişti consacraţi, program de aqua gym, kids club pentru distracţia copiilor, iar resortul are, pe lângă zona de piscine din interior, şi o mică pădure proprie, unde se pot face diverse activităţi în aer liber, precum şi ieşire la plajă, pe malul mării, unde va funcţiona un beach-bar în regim ultra all inclusive. Acelaşi tip de ofertă atrage, demulţi ani, turiştii din întreaga lume care vor să combine odihna cu distracţia, fără să fie nevoiţi să iasă din incinta hotelului pentru a merge la plajă sau la spectacole.

Resursa umană contează

Primul lucru de care au avut grijă cei care au lansat conceptul a fost asigurarea forţei de muncă. Plecând la drum cu avantajul de a putea prelua personal de la celelalte hoteluri din reţea, noul Aatrium de pe litoral şi-a asigurat o echipă stabilă, de profesionişti, lucru care e foarte greu de realizat pe litoralul românesc şi îi încurcă de obicei pe hotelieri. Un alt punct forte este mâncarea, pentru că noul resort va oferi preparate din bucătăria internaţioală – inclusiv din cea indiană şi italiană – pe lângă cele tradiţionale româneşti, astfel încât să împace toate gusturile. „Mâncarea este foarte diversificată, iar serviciile sunt aceleaşi ca în afară. În ultra all inlcusive va intra, în plus faţă de all inclusive, beach barul de pe plajă şi toate băuturile alcoolice. Produsul are deja foarte mare cerere. Sunt perioade precum 1-3 iulie sau 27 iulie-28 august, în care aşteptăm foarte multe grupuri de străini. Din 27 iulie până în 28 august aproape nu mai avem camere libere. Anul acesta, şi luna iulie merge foarte bine, probabil pentru că iarna a fost mai lungă. Până acum aşteptăm deja 16 grupuri de turişti străini, în general familii cu copii”, spune Florin Ciobotaru, director general Atrium.

Zona 23 August nu a existat până acum pe harta turistică a Litoralului, dar s-a dezvoltat, în ultimii cinci ani, ca nouă staţiune exclusivistă, cu potenţial maxim pentru a atrage cei mai pretenţioşi vizitatori. Conceptul de resort în regim ultra all inclusive atrage ca un magnet grupurile de străini.