Vacanţă în Galiţia, la „Stăpânul Inelelor”

Fanii seriei de filme „fantasy” „Stăpânul inelelor” îşi pot face acum o vacanţă într-un spaţiu ce pare din altă lume, într-o căsuţă ca-n poveşti, în Galiţia. O companie a construit un complex turistic numit „My Precious” - replică a unuia dintre personajele filmului, cu referire la inelul magic, în oraşul Viveiro. Acesta va fi un omagiu adus celebrei saga „Lord of the Rings” şi este programat să se deschidă în prima jumătate a acestui an.

Căsuţele în care vor fi cazaţi turiştii sunt compuse din trei apartamente semi-îngropate, cu acoperişuri verzi, sunt ecologice, bioclimatice şi perfect integrate în mediul natural, aşa cum arată proiectul. O astfel de căsuţă are capacitate de cazare pentru şase persoane. Pe lângă omagiul adus scriitorului John Ronald Reuel Tolkien, un obiectiv al proiectului este acela de a pune în valoare cultura şi cunoaşterea bogăţiei maritime a coastei A Mariña Lucense, pentru care deja sunt în proiect vizite ghidate în cartierele marinăreşti, în porturi, pieţe de peşte şi la muzeele din zonă. De asemenea, proiectul are ca obiectiv promovarea potenţialului gastronomic al produselor din fructe de mare, fabricate cu ingrediente locale. Oferta va fi completată cu activităţi nautice, pescuit recreativ responsabil, plimbări pe mare, cu bărci de agrement, şi cursuri cu planşe de surf şi caiace.

Începutul unui nou paradis terestru

Proiectul turistic din Galiţia a început în anul 2017 şi este de aşteptat să îşi deschidă uşile în prima jumătate a acestui an, probabil în timpul Săptămânii Sfinte. Carmen Virginia Mateos García este cea care a făcut posibil acest proiect, iar bugetul pentru lucrare este de aproximativ 300.000 de euro. Căsuţele din poveşti vor reface atmosfera fantastică a caselor în care trăiesc hobbiţii, personajele simpatice, pozitive, din seria „Stăpânul Inelelor”. Vor avea uşa de la intrare rotundă şi vor fi integrate în natură, precum cele create de trilogia filmului Peter Jackson.

Fanii „Lord of the Rings” vor putea intra în atmosfera de basm a filmului preferat, la Viveiro, în Galiţia, pentru a trăi măcar pentru o zi în povestea scriitorului John Ronald Reuel Tolkien.