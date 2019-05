Vacanțe de... cumpărături, la all inclusive de cinci stele

Fiecare țară își prezintă oferta turistică, mizând pe ceea ce are mai impresionant. Modelele de succes din cele mai căutate destinații turistice sunt diferite de la o țară la alta. România a mizat pe „Grădina Carpaților”, încercând să includă în ofertă absolut tot ce are de arătat. Grecia se laudă cu plajele însorite, serviciile excelente, vestigiile istoriei și prețurile modice, la fel și Turcia. Bulgaria a mizat pe modelul grecesc și a avut de câștigat, mai ales pe litoral, apoi a copiat modelul Austriei în zona montană, tot cu succes. În Cipru, ofertele au fost similare cu cele din Grecia sau Turcia, din 2009 până în 2013, apoi strategia lor s-a schimbat, după ce hotelierii aproape au dublat prețurile, preferând să câștige din prețurile crescute, nu din numărul mare de turiști. Tunisia și-a reluat recent vechea strategie bazată pe lux cu bani puțini, all inclusive la cinci stele, pe malul mării, la jumătate de preț față de alte țări, dar și cumpărăturile de bazar, unde turiștii intră direct în contact cu autenticitatea locului.

Modelul tunisian poate fi adaptat și aplicat cu succes în România, dacă ar putea exista consens între reprezentanții pieței. Succesul pe care Tunisia îl înregistrează, după anii de decădere cauzați de conflicte interne, arată că „rețeta” este ideală pentru a le oferi turiștilor acea experiență unică pe care cei mai mulți o caută. Încă din anii 50, când Tunisia s-a reformat, atât din punct de vedere politic și administrativ, cât și social și economic, strategia de țară a mizat pe turism, educație și agricultură, iar din ultimul domeniu au contat cel mai mult plantațiile de măslini și de portocali. Și astăzi se mizează pe aceleași atuuri, iar turismul prosperă, având la bază și celelalte două domenii prioritare de dezvoltare. Dacă educația asigură un număr foarte mare de angajați în turism, dar și comercianți care vorbesc multe limbi străine și pot comunica foarte bine cu turiști din orice țară a lumii, şi măslinele și portocalele proaspete fac „casă” bună cu meniurile mediteraneene pe bază de fructe de mare, gătite după rețete locale.

Prețuri și oferte de nerefuzat

Hotelierii știu să-și vândă foarte bine ofertele all inclusive, la patru și cinci stele, absolut de nerefuzat pentru cei care sunt în căutarea vacanței perfecte, iar bazarurile colorate, în afară de aerul autentic, unic, le arată turiștilor o parte din viața acestei țări. Toate acestea au încurajat agențiile de turism să „parieze” din nou pe Tunisia. „După o pauză, în 2019 Christian Tour reia zborurile charter către Tunisia și va opera în acest sezon trei avioane pe săptămână, cu plecare de pe aeroporturile Otopeni, Cluj-Napoca și Arad. Am luat această decizie pentru că destinația Tunisia este una extrem de ofertantă, diversă și foarte accesibilă. Și încă un aspect demn a fi menționat: sigură. Estimăm că până la începutul lunii octombrie, când va decola ultimul avion cu destinația Tunisia, vom trimite în vacanță, în această țară, aproximativ 9.900 de turiști români”, explică Raluca Hatmanu, reprezentanta agenției de turism.

Prețuri care „sparg piața”

În luna iulie, când este vârf de sezon, o vacanță de șapte zile în stațiunea tunisiană Hammamet, la un hotel de trei stele, pornește de la 337 euro de persoană, la care se adaugă 95 de euro taxe, iar la un hotel de patru stele, 424 euro plus taxe. Pentru cei care vor un astfel de sejur la un hotel de cinci stele, pe malul Mediteranei, pachetul costă 550 de euro plus taxe. Chiar dacă se știe de mult timp, printre profesioniștii din turism, că stelele acordate hotelurilor tunisiene nu au la bază aceeași exigență ca în țările europene, avantajul major al Tunisiei este pitorescul peisajelor, valoarea inestimabilă a vestigiilor istorice, suprafața foarte mare de plajă de cea mai bună calitate, pe malul Mediteranei, dar şi Sahara, cu multiple atracții unice, și, nu în ultimul rând, fascinaţia pe care o reprezintă oamenii locului, cu tradițiile lor păstrate nealterate. Hotelierii și agențiile de turism au în vedere toate categoriile de vizitatori, iar ofertele sunt diferențiate în funcție de dorințele și nevoile clienților, de la familii cu copii, până la cupluri și seniori, pentru toate categoriile de bugete. Excursiile opționale se achită separat, dar, în general, turiştii vor să și viziteze, nu doar să stea la plajă. Unele dintre cele mai solicitate excursii este la colosseumul El Jem, dar sunt foarte căutate și experiențele în deșertul Sahara, vizitele la Medina Souse, Medina Hammamet și în capitala Tunis. Elita culturii franceze de la sfârșitul secolului al XIX-lea prefera stațiunea Sidi Bou Said, printre cei care s-au plimbat pe străduțele colorate numărându-se Andre Gide, Simone de Beauvoir sau Gustave Flaubert.

Atracțiile de bazar multicolor

Nu poți ajunge în Tunisia fără să mergi la cumpărături, în bazar. Ar fi păcat, pentru că de aici se pot cumpăra obiecte manufacturate, la prețuri inegalabile. Tunisienii sunt deja faimoși pentru ceramica tradițională și pielărie, iar după negocieri, o geantă de piele ajunge la jumătate de preț față de cele expuse în magazine, ceea ce înseamnă circa 12-15 euro, adică mult mai puțin decât orice produs similar dintr-o țară europenană. În plus, deși obiectele nu sunt fabricate sub vreun brand celebru, tunisienii au avut grijă să-și pună amprenta pe fiecare produs, iar asta a creat, practic, un brand inconfundabil, pe care mulți îl apreciază pentru autenticitate. Pentru că fiecare astfel de obiect vine „la pachet” cu povestea Tunisiei, având rol multiplu, de suvenir și de utilitate cotidiană, în timp ce experiența negocierii cu magrebienii, la ei acasă, este în sine o aventură. Tocmai de aceea, cele mai multe agenții de turism care vând pachete în Tunisia recomandă cel puțin o zi pentru a merge la bazar.

Pachetele turistice pentru Tunisia pornesc de la 450 de euro de persoană, cu toate taxele incluse, pentru șapte nopți de cazare într-un hotel de patru stele, în regim all inclusive, cu bilet de avion, transferuri și asistență turistică.

Investiții în zonele de SPA

Hotelurile din Tunisia au investit și în piscine exterioare și interioare, cu apă nesalinizată sau sărată, în centre SPA și orice se află pe lista preferințelor turiștilor. Una dintre cele mai moderne astfel de baze de relaxare se află la Movenpick Resort & Marine SPA, hotel de cinci stele, din stațiunea Sousse. Pe lângă tratamentele bazate pe calitatea apei de mare și talazoterapie, atracția principală este reprezentată de cele două piscine exterioare, una cu apă nesalinizată, de culoare albastră, iar cealaltă, cu apă de mare, de culoare verde. Fiecare piscină are afișată concentrația fiecărui element prezent în apă și indicații curative, iar specialiștii angajați la centrul SPA fac recomandări fiecărui turist.