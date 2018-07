VIDEO: Fascinanta filmare printr-un val de 1,6 kilometri!

Koa Smith are 23 de ani si este pasionat de surfing. In cautarea valurilor mari, el a plecat din Insulele Hawaii spre Namibia, unde a realizat, potrivit propriilor afirmatii, "filmul vietii sale", scrie Daily Mail.

"A fost valul vietii mele", a recunoscut tanarul, subliniind ca "tunelul" de apa pe care l-a traversat in decurs de doua minute a avut o lungime de 1,6 kilometri.

"Sunt absolut convins ca tot ce am facut in viata mea pana acum m-a condus spre acest moment. Nu poti descrie in cuvinte ceea ce simti acolo. E ca si cum, plutind pe placa, domini oceanul", a spus Kao.

