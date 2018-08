VIDEO "Golden bridge", podul sustinut de maini uriase!

In orasul vietnamez Da Nang, la o altitudine de 1400 metri, a fost construit "Golden bridge". Podul se sprijina pe doua maini imense. Constructia a fost finalizata in aprilie anul curent si deschisa...

Privit din aer, labirintul Yancheng Dafeng Dream Maze, situat in provincia Jiangtsu, din China, se deschide ca un urias desen: un cerb in mijlocul unei pajisti. Este cel mai mare labirint de...

Din 16 iulie pana in 18 august, Mercur retrograd se va afla in constelatia Leu. Ceea ce nu e foarte bine. Problema consta in faptul ca Leu inseamna enegie, activitate intensa. Mai pe scurt Leu este...