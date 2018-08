VIDEO. Podul care creşte numărul de vizitatori din Vietnam

Un pod situat lângă Da Nang, Vietnam, atrage o mulţime de vizitatori prin designul lui elegant – două mâini mari, care par sculptate în piatră şi care par că ţin podul.

Cunocut drept Golden Bridge, podul se află la 1,400 de metri deasupra nivelul mării, deasupra dealurilor Ba Na, oferind o privelişte extraordinară asupra împrejurimilor. Podul auriu are 150 de metri şi este de o eleganţă aparte. Designul podului a venit de la o companie numită TA Landscape Architecture, iar deşi mâinile par sculptate în piatră, în realitate nu sunt. “Am făcut scheletul mâinilor şi l-am acoperit cu oţel”, a spus un reprezentant al companiei pentru Bored Panda. “Apoi am finisat cu fibră de sticlă şi am adăugat tema. Întreaga construcţie a podului a durat în jur de un an”.

Turismul Vietnamului a crescut, în contextul în care tot mai mulţi oameni vor să descopere frumuseţea acestei ţări. Podul face parte dintr-o investiţie de două miliarde de dolari, menită să crească şi mai mult numărul de vizitatori ai ţării.

Sursă: Bored Panda