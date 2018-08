VIDEO - Practicanții sporturilor extreme au parte de o nouă distracție

Noua Zeelandă a devenit și mai atractivă pentru fanii sporturilor extreme dupa inaugurarea celei mai mari catapulte care aruncă oamenii peste munții din sudul țării, în apropierea Queenstown.

După ce a devenit celebru printre prancticanții sporturilor extreme în urma instalării primului bungee jumping, Queenstown acum găzduiește și The Nevis Catapult, o instalație care te poate azvârli cu o viteză de 28 de m/s, totul întâmplându-se la înălțimea de 150 de metri.

Spre deosebire de bubgee în care te arunci în gol legat de picioare, catapulta te azvârle înainte cu viteză după care ești lăsat în voia elasticului cu care ești legat, toată experiența durând în jur de 3 minute.

La The Nevis Catapult se ajunge cu un autocar deoarece acesta se află destul de departe. Nu sunt acceptați copii sub 13 ani cu greutatea minimă de 27 kg. Distracția costă 172 de dolari iar participanții trebuie să completeze un formular în care sunt cerute detaliile medicale.

