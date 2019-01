Vola.ro: Ianuarie este luna cu cele mai mici prețuri la biletele de avion

În luna ianuarie biletele de avion au prețuri cu până la 60% mai mici față de media întregului an. La această concluzie au ajuns specialiștii Vola.ro, care au analizat prețurile tuturor biletelor de avion cumpărate de pe Vola.ro în ultimii patru ani, pentru toate destinațiile. În toată luna Ianuarie orice bilet de avion va fi semnalizat pe Vola.ro sub numele „Ieftinuarie”, astfel încât toți călătorii să găsească cât mai ușor cele mai mici prețuri și să compare cu tarifele din restul anului.

Top 5 destinații reduse în ianuarie, comparativ cu restul anului

Destinațiile europene beneficiază de prețurile cele mai avantajoase în luna ianuarie, începând de la 15 euro / persoană pentru un bilet de avion dus-întors. Fie că sunt în căutarea marilor capitale europene, a orașelor mai mici și cochete sau a destinațiilor de plajă, călătorii vor putea să găsească mai ușor tarifele mici întreaga lună ianuarie.

Printre destinațiile cu prețuri mai mici cu 40% până la 60% față de restul anului se numără Berlin - până la 56% mai ieftin, Milano - până la 55% mai ieftin, Paris - până la 45% mai ieftin, Barcelona - până la 45% mai ieftin și Bruxelles - până la 40% mai ieftin. Prețurile încep de la 15 euro pentru un zbor dus-întors la Milano, 20 euro la Bologna, 26 euro la Atena, 28 euro la Bruxelles, 30 euro la Berlin și 34 euro la Londra.

Din afara Europei, călătorii pot rezerva, spre exemplu, bilete de avion la Dubai cu până la 40% mai ieftin decât în restul anului.

Tarife reduse și pentru cei care călătoresc în România

Pentru cei care lucrează sau studiază în afară țării, ianuarie este cea mai bună lună pentru a-și rezervă biletele de avion spre casă pentru tot restul anului.

Spre exemplu, un bilet pe ruta Londra - București și retur cumpărat în ianuarie, cu date de călătorie în octombrie, poate fi cu aproximativ 50% mai ieftin decât în altă perioada a anului. Procentele de reducere se păstrează și pentru bilete cu destinație finală în alte orașe mari ale României: Iași, Timișoara, Cluj Napoca, etc.

„Cu toții vrem să știm când găsim cele mai ieftine bilete de avion așa că, la început de an, întreagă echipa Vola.ro a pus umărul la identificarea celor mai bune rute și prețuri din an. Astfel, Vola.ro a transformat pentru călători luna ianuarie în Ieftinuarie. O simplă căutare de bilete de avion va arată cele mai mici prețuri pentru destinația aleasă precum și evoluția prețului până la dată de plecare că să evidențieze faptul că luna ianuarie este, într-adevăr cea mai avantajoasă pentru planificarea întregului an. Dacă în 2018 s-au rezervat în luna ianuarie aproape 30.000 de bilete de avion pentru un total de 4 milioane de euro, în 2019 țintim la o creștere cu 50% a numărului de bilete de avion vândute în luna Ianuarie. Vrem să încurajăm românii din țară sau din afară țării să își planifice în avans și să își rezerve călătoriile astfel încât să profite de cele mai bune prețuri din an.” a declarat Claudia Tocilă, Marketing Manager Vola.ro