Un acumulator electric sau un acumulator de energie electrica este un dispozitiv capabil sa stocheze, incarcatura electrica acumulata anterior in structura sa datorita proceselor chimice interne. Acumularea incarcarii in acumulator are loc in timpul expunerii la curent electric extern.

Principiul de functionare

Funcționarea unei baterii electrice se bazează pe producerea anumitor procese chimice atunci când bateria este expusă structurii interne a unei surse de curentul electric. Ca urmare a acestor procese, se efectueaza incarcarea in acumulatori.

Dupa deconectarea bateriei de la sursa de curent, aceasta poate functiona ca sursa de energie electrica , renuntand la sarcina conectata la electrozii acesteia printr-o sarcina activa sau pasiva.

Principala diferență dintre o baterie electrică și o baterie convențională este faptul că primul tip de baterie enuntat (bateria electrica) este capabil sa recepționeze in mod repetat (pentru cateva sute de cicluri) o incarcatura electrica.

Tipuri de baterii electrice

In principiu, toate bateriile sau bateriile reincarcabile (acumulatori) difera in functie de structura interna si procesele chimice utilizate in timpul ciclurilor de incarcare / descarcare.

Bateriile litiu-ion sunt de departe cele mai utilizate. Bateriile cu ioni de aluminiu si litiu-polimer sunt modificari ale tipul descris mai sus.

Bateriile cu plumb-acid constau din placi de plumb si o solutie acida pe post de electrolit. Principiul de functionare a acestor baterii se bazeaza pe reactia chimica a plumbului si a dioxidului de plumb intr-un mediu acid. Astfel de baterii sunt utilizate pe scara larga in vehicule cu motor.

Exista multe alte tipuri de baterii, dintre care majoritatea sunt modele experimentale sau subspecii (modificari) ale modelelor descrise mai sus.

Caracteristici

Caracteristicile tehnice (electrice) ale unui set de acumulatori electrici sunt evidentiate, in principal, prin capacitatea de a acumula o sarcina electrica, durabilitatea, greutatea si dimensiunile. Acestea includ:

Capacitatea bateriei este una din caracteristicile principale, indicand cantitatea de incarcare pe care o baterie o poate stoca intr-un singur ciclu.

Densitatea energiei caracterizeaza cat de multa energie electrica poate stoca o unitate de volum sau masa a unei baterii. Aceasta caracteristica este direct legata de parametrii masivi dimensionali.

Auto-descărcarea reprezinta cantitatea de capacitate pierdută atunci când bateria nu este conectată la o sursa de curent ce poate produce o sarcină activă sau pasivă. Cu cat este mai mare acest parametru, cu atat este mai mare performanta bateriei.

In plus, acumulatorii sunt caracterizati de o tensiune nominala (de functionare) si un curent maxim de sarcina. Acestia sunt principalii parametri operationali.

Unele modele de acumulatori sunt mai performante, altele au o capacitate de a rezista un timp mai redus, altele se auto-descarcă.

Acumulatorul cu plumb este cel mai frecvent tip de acumulator de astazi. A fost dezvoltat in 1859 de fizicianul francez Gaston Plantier si este utilizat ca baterie de pornire a autovehiculului, surse de rezerva sau de urgenta.

Bateria litiu-ion este un alt tip des intalnit. Mai intai lansat de Sony in 1991, este folosit in principal ca sursa de alimentare pentru electronice de consum: de la telefoane mobile la masini. Durata de viata a bateriilor litiu-ion depinde, de asemenea, de nivelul de incarcare si de temperatura. La temperaturi de peste 30 ° C, capacitatea de mentinere a sarcinii scade la 80% din norma, iar cand este incalzita la 45 ° C, aceasta scade cu jumatate. Bateriile pot fi incorporate in UPS sau pot fi detasabile si externe (capacitate mai mare). UPS-urile sunt dispositive cu baterii încorporate de la producătorii bine-cunoscuți (APC de către Schneider Electric si Huawei) si sunt, de regulă, dotate cu mijloace de control și va permit sa transmiteti informatii centrului de control utilizand unul dintre protocoalele standard (SNMP sau Modbus).

Nichel-cadmiu - un tip de baterie, dezvoltat in 1899 de Swede Waldamar Jünger. Se utilizeaza in principal in dispozitivele de constructie, ca sursa independenta de alimentare dar si in tramvaie si troleibuze, ca sursa de energie pentru circuitele de comanda, precum si intr-o varietate de echipamente diferite.

Nichel-metal hidrura de baterii - proiectat ca un inlocuitor pentru bateria NiCd. Compozitia chimica moderna corespunde evolutiilor din anii 1980. Se foloseste in principal ca baterii de uz casnic (nu trebuie confundat cu alcaline si cu solutie salina).

