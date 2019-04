Pregătirea casei pentru cea mai importantă sărbătoare creștină, Paștele

Paștele este una dintre cele mai frumoase și importante sărbători creștine din întreaga lume, ce ne aduce aminte de adevărata iubire necondiționată. În pragul acestei sărbători, gospodinele se întrec în preparate care mai de care mai delicioase, de la tradiționalii cozonaci și pasca împletită, la ouălele frumos încondeiate. Înainte de toate acestea, casa, cunoscută în popor drept sufletul familiei are nevoie de un întreg proces de "purificare" și "inițiere" pentru a întâmpina alături de toți membrii familiei, Învierea Domnului. Ne-am gândit că nu ar strica să-ți dăm o mână de ajutor, mai ales că avem cele mai grozave, harnice și de nădejde ajutoare.

Fără scame, praf și firimituri

Atunci când ai de gând să te apuci de curățenie, primul lucru care îți zboară prin minte este înlăturarea murdăriei de pe jos...nu că nu ți-ar fi gândul la gustul unei cafeluțe proaspete și aromate. Pentru început, noi chiar îți propunem să îți îndeplinești dorința și să savurezi în liniște doza de energie. Și fiindcă ne bazăm pe produsele noastre, îți prezentăm unul dintre ajutoarele noastre de nădejde, care va face față cu brio oricărui test. CleanMaxx Cycone Plus este un aspirator fără fir, ușor de manevrat care te va ajuta să faci din această activitate obositoare o joacă de copii. În plus, CleanMaxx Cycone Plus este o adevărată barieră împotriva alergiilor. De ce? Ei bine, aspiratorul nostru separă aerul de praf, iar microorganismele și particulele care pot cauza acele alergii groaznice sunt captate înainte ca aerul să fie eliberat în cameră. În plus, acum beneficiază de o super reducere de 100 de lei.

Geamurile, altă bătaie de cap!

Geamurile chiar sunt o adevărată bătaie de cap, iar asta o spune toată lumea. Nu doar că se șterg foarte greu, însă pe cât se șterg de greu, pe atât de repede se murdăresc. Probabil ai avut parte de o experință...nu tocmai pe gustul tău, în care te-ai apucat să ștergi toate geamurile casei, însă atunci când ți-a fost lumea mai dragă, hop au apărut și dârele inestetice. Fă cunoștință cu singurul dispozitiv de curățat geamuri care va trece chiar și de ochiul "vigillent" al soacrei. Cu Setul Flexi Sponge vei obține geamuri strălucitoare fără pic de urme, rapid și eficient, cât ai bate din palme. Simplu, nu?

Aspirat: bifat! Geamuri: bifat! A mai rămas doar un pas

Doar un pas te mai desparte de finalizare procesului de curățenie generală. După ce ai terminat de aspirat și șters geamurile, tot ce a mai rămas de făcut este să cureți și să dezinfectezi casa. Cum poți face asta rapid, fără să mai folosești mopurile acelea urât mirositoare și care nu fac nimic altceva decât să ducă microbii dintr-o parte într-alta, în timp ce tu te obosești inutil? Cu Cleanmaxx 5 in 1 Steam Mop, evident! Un singur aparat ce îndeplinește 5 funcții de curățare! În plus, este foarte ușor de folosit: doar adaugi apă și e gata de treabă.

Poți respira ușurat! Acum curățenia de Paște este gata!