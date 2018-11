Sâmbăta morților. Ce se dă de pomană de Moșii de Toamnă

În prima sâmbătă din luna noiembrie, Biserica Ortodoxă a rânduit să se facă pomenirea morților. Pomenirea din această zi, este cunoscută și sub denumirea de Sâmbăta morților / Moșii de toamnă.

Ținând seamă că nu știm unde se află cei morți, ne rugăm atât pentru cei din iad, cât și pentru cei din rai.

De ce se face Sambata mortilor?

Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo „adormiti”, termen care are intelesul de stare din care te poti trezi. Ea nu vorbeste de trecere intr-o stare de nefiinta, ci de trecere dintr-un mod de existenta in alt mod de existenta. Hristos ii va darui cuvantului „adormit”, intelesul care il asociaza cu invierea. Cand

Mantuitorul ajunge in casa lui Iair, a carui fiica, de numai 12 ani, de abia murise, spune: „Nu plangeti; n-a murit, ci doarme” (Luca: 8,52).

Potrivit Sfintei Scripturi, dupa moarte urmeaza Judecata particulara, in urma careia omul ajunge sa se impartaseasca fie de fericire, fie de suferinta, stari date de modul vietuirii pe pamant (unit cu Dumnezeu sau despartit de El).

Aceste stari nu sunt definitive, ele dureaza pana la Judecata Universala, cand va avea loc invierea intregului neam omenesc.

Si cand vor avea loc hotararile finale legate de starea de fericire sau suferinta. Noi, ortodocsii, ne rugam pentru cei morti, pentru ca avem credinta ca prin rugaciunile noastre, sufletul pentru care ne rugam va ajunge la Judecata universala, intr-o stare mai buna decat aceea cu care s-a despartit de trup.

20 de zile de Mosi

Simion Florea Marian mentiona in lucrarea „Trilogia vietii” ca “pe tot parcursul anului, in spatiul romanesc exista 20 de zile de Mosi”. Ce se face, concret, in aceste zile?.....................

