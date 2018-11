Soborul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril și al tuturor cereștilor puteri

Pe data de 08 noiembrie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfintilor Mihail si Gavriil. Acestia sunt cei care duc la indeplinire porunca milei si a dreptatii lui Dumnezeu.

Sfantul Arhanghel Mihail este reprezentat in iconografie in haine de ostas, avand in mana o sabie de foc. Este randuit de Dumnezeu ca dreptatea Sa sa biruiasca in istoria mantuirii. El este cel care, in momentul caderii unor ingeri a strigat: "Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte!", restabilind ordinea.

Potrivit Traditiei, la judecata de la sfarsitul chipului acesti lumi, mortii vor invia la glasul trambitei sale.

Sfantul Arhanghel Gavriil este purtatorul vestii ....................................

