Somnul odihnitor este esențial pentru o viață sănătoasă. Află ce trebuie să faci pentru a te simți plin de energie în fiecare dimineață

Ne petrecem aproximativ o tremie din viață dormind, iar somnul este esențial pentru regenerarea organismului și sănătatea creierului. De aceea, dormitorul trebuie să fie un spațiu amenajat corespunzător pentru a-ți oferi un mediu adecvat pentru un somn odihnitor. De cele mai multe ori, cheltuim o groază de bani pe amenajarea bucătăriei, living-ului sau a băii, lăsând la urmă cel mai important spațiu din casă, dormitorul. Spre deosebire de celelalte încăperi, acesta este cel mai simplu de decorat și amenajat, însă există câteva detalii care pot face diferența.

Patul trebuie să fie unul de calitate și să aibă o dimensiune potrivită, așă că, cu cât este mai mare, cu atât este mai bine pentru tine și pentru partenerul tău. Cât despre poziționare...dacă ar fi să dăm crezare principiilor Feng Shiu, avem o multitudine de regului, însă un amănunt este cert, ai grijă să lași suficient spațiu între pat și perete, astfel încât să te poți așeza cât mai ușor.

Supra-salteaua joacă un rol fundamental în timpul somnului. Un topper de calitate, nu este nici prea tare, nici prea moale, ci este unul confortabil, menit să te ajute să îmbunătățești calitatea somnului. Noi îți prezentăm noul Topperul Eazzzy ReLax, care îți va transforma instant vechea saltea sau canapea într-un spațiu de dormit mai aerisit, mai igienic și foarte confortabil. Da! Îl poți folosi chiar și pe canapea, fie îl poți lua cu tine în drumeții, camping sau... în timpul vizitelor la bunici. Știm cu toții cum sunt saltelele bunicilor, nu?

Și fiindcă tot este vară, iar temperaturile sunt caniculare, topperul de la AloShop are un efect răcoritor și de reglare a temperaturii corpului, așa că poți uita de transpirațiile nocturne. Plus de asta, Eazzzy Relax are un confort termic excelent, fiind prevăzut cu sistem de ventilație Air Flow, ce permite circulația optimă a aerului și o senzație de prospețime, în timp ce suprafața de dormit va fi menținută uscată întreaga noapte.