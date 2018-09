Concert Voltaj şi plimbări cu mocăniţa la Zilele staţiunii Covasna

Turiştii care vor veni la sfârşitul acestei săptămâni în oraşul staţiune Covasna vor avea parte de un program artistic diversificat şi se vor putea plimba cu mocăniţa prin pădure.



Zilele staţiunii Covasna vor începe joi seară cu un spectacol de gală susţinut de formaţia The Lady and the Tramps din Sfântu Gheorghe, în colaborare cu dansatorii Operei din Braşov, ce va reuni cele mai frumoase melodii şi dansuri de pe cinci continente, au anunţat organizatorii.



Spectacolul va avea loc de la ora 19.00 la Centrul Cultural din localitate, iar manifestările vor continua vineri cu un concert de muzică de promenadă susţinut de fanfara de tineret a oraşului, concursuri, demonstraţii sportive şi de dans, precum şi mai multe concerte susţinute de trupe din România şi Ungaria, printre care Deepcentral şi Moby Dick.



Sâmbătă vor avea loc mai multe competiţii de fotbal, streetball şi handbal, diverse programe pentru copii şi tradiţionalul concurs de gătit la ceaun, organizat în parcul Gheorghe Doja de către Asociaţia Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din judeţul Covasna (ASIMCOV).



"Organizăm a 11-a ediţie a festivalului preparatelor la ceaun, în fiecare an sunt între 15-20 de echipe participante, e o atmosferă nemaipomenită, unde promovăm gastronomia locală, ospitalitatea din această zonă. (...) Tot mai mulţi oameni care locuiesc în marile oraşe, în stres, caută zone turistice frumoase unde să se relaxeze şi, bineînţeles, un festival gastronomic contribuie la promovarea acestei regiuni. (...) În fiecare an a fost foarte popular şi sper ca şi anul acesta să fie la fel", a declarat directorul executiv al ASIMCOV, Vajda Lajos.



Seara se va încheia cu cinci concerte, printre invitaţi numărându-se şi trupa Voltaj, care va urca pe scenă la ora 22.15.



Potrivit programului, dimineaţa zilei de duminică este consacrată, de asemenea, sportului, în program fiind prevăzute competiţii de fotbal, tenis de masă, şah şi de automobilism viteză, iar după-amiaza este dedicată cântecelor şi dansurilor populare, pe scenă urmând să evolueze mai multe formaţii folclorice româneşti şi maghiare din zonă. Zilele staţiunii Covasna se vor încheia cu un joc de artificii.



Pe toată durata manifestării, în centrul oraşului vor avea loc ateliere foto, un târg de produse tradiţionale, un târg turistic şi un târg al locurilor de muncă.



De asemenea, turiştii vor putea face plimbări cu mocăniţa pe calea ferată îngustă folosită pe vremuri la transportul buştenilor din pădure.



Staţiunea Covasna a atras anul trecut aproape jumătate din numărul total al turiştilor care au vizitat judeţul Covasna, majoritatea fiind pensionari veniţi la tratament cu bilete subvenţionate de stat.



Pentru a atrage şi turişti din alte categorii sociale, autorităţile locale au realizat în ultimii ani o serie de investiţii - au amenajat o pârtie de schi, au redeschis cinematograful şi au cumpărat un trenuleţ pentru turişti, iar hotelierii şi-au modernizat bazele de odihnă şi tratament. AGERPRES