Concerte, zone de sport extrem şi graffiti la Creative Fest

A cincea ediţie a Creative Fest, cel mai mare festival de artă şi cultură urbană din Capitală, va avea loc în perioada 27 - 29 iulie, la Romexpo, oferind un program de concerte, dar şi zone de sport extrem, graffiti şi gastronomie, informează PMB, organizator al evenimentului prin creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti.



"Vineri, de la ora 17,00, trupa CnM deschide festivalul pe ritmuri de rock, fiind urmată de Gojira & Planet H, care promit o călătorie muzicală cu accente drum & bass îmbinate cu trap, EDM şi dubstep. Robin & the Backstabbers vor aduce pe scena Creative Fest suflul lor caracteristic în muzică alternativă, iar cei de la Şuie Paparude vor cânta despre cum 'A fost odată', de la 'Soundcheck' şi până la 'Omul de Gheaţă'. Rudimental DJ Set închid prima seară de Creative cu un sunet unic, într-un spectacol vibrant, fiind una dintre cele mai cunoscute formaţii din UK, cu melodii care surprind esenţa şi valorile acestui colectiv multicultural: iubire, pace şi unitate, concentrate în hituri precum 'Feel the Love'".



Sâmbătă, începând cu ora 17,00, pe scenă vor urca trupele Power pe Vinil, Cred Că Sunt Extraterestru, Basska şi Fantome. Vor urma cei de la Coma şi Guano Apes, binecunoscută formaţie de rock alternativ din Germania.



"Duminică, de la ora 17,00, Tony Baboon Band oferă un performance act în care mixează genuri muzicale precum reggae, trip-hop şi rap, urmat de îndrăgita trupă de hip-hop C.T.C. ONYX, una dintre cele mai cunoscute formaţii de hardcore rap din Queens, New York, urcă pe scena Creative Fest de la ora 18,50, urmată de jamaicanul Protoje, cunoscut şi ca 'The Reggae Revival', şi trupa sa The Indiggnation, care promovează în turneu noul său album, numit 'A Matter Of Time', concertând pentru prima oară în România. Cunoscutul DJ englez Fatboy Slim închide festivalul cu un show de neratat, de unde nu vor lipsi hituri precum 'Right Here, Right Now', 'Push the Tempo' sau 'Weapon of Choice'", a precizat PMB.



Zona de sport extrem de anul acesta este compusă din patru quarterpipes, un funbox, un bank, un half pyramid şi un rail. Skateparkul se va întinde pe o suprafaţă de 300 mp, incluzând spaţii de transfer atât în interior, cât şi în exteriorul elementelor.



Componentele din zona de sport extrem sunt proiectate pentru biciclete BMX, trotinete, role şi plăci de skateboarding. Amatorii se pot da pe rampe între orele 16,00 şi 19,00, doar dacă sunt dotaţi cu echipament minim de protecţie (cel puţin cască), urmând ca în intervalul 19,00 - 21,00 să aibă loc demonstraţii de sport extrem, unde rideri profesionişti vor executa mişcări şi sărituri de nivel competiţional.



Zona de graffiti va fi compusă din cinci containere maritime suprapuse, având o suprafaţă totală de aproximativ 100 mp, iar tema abordată este o reprezentare a clasicului desen animat marca Disney - "The Sorcerer's Apprentice".



"Creativitatea culinară este şi ea promovată în cadrul festivalului, zona de restaurante mobile având alocată o generoasă suprafaţă de peste 1.000 de metri pătraţi. În cadrul acesteia, cei prezenţi vor putea alege dintr-o mulţime de preparate street food din bucătăria internaţională, fie se vor putea relaxa în zona lounge, special amenajată în cadrul festivalului", au menţionat organizatorii.



Accesul în zilele de festival este liber şi se face, începând cu ora 16,00, pe la intrările Romexpo A şi B. AGERPRES