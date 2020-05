4 sfaturi să gătești mai sănătos, fără efort

Am trecut cu toții prin următorul scenariu: ajungem acasă după o lungă zi la birou și am mânca colțul de la canapea dacă am putea. Nu prea știm ce am avea poftă să consumăm la cină. Și până să hotărâm, punem mâna pe prima pungă cu chipsuri. Iar în câteva minute nu ne mai este foame. Din nefericire, gustarea nici măcar nu a fost una sănătoasă.



Vestea bună este că există trucuri prin care ne putem educa să facem simplu și rapid o cină care să ne mențină și sănătoși. Și asta chiar și în serile cele mai aglomerate.

Insistăm pe cuvântul sănătos, și asta pentru că, atunci când suntem în lipsă de idei, ajungem de cele mai multe ori să mâncăm alimente nu tocmai recomandate de medici sau specialiști în nutriție. Mesele pregătite în propria bucătărie, însă, sunt perfecte dacă vrei să îți formezi obiceiuri alimentare sănătoase, fără prea mult efort și cu un buget redus. O demonstează și un studiu publicat recent de „Jurnalul american pentru medicină de prevenție”. Mai mult, gătitul acasă te ajută să încorporezi mai multe legume și fructe de sezon în dietă, să mănânci suficiente lactate, fructe de mare sau fibre. În plus, este soluția perfectă dacă ai alergii sau alte afecțiuni care presupun o monitorizare mai atentă a regimului alimentar.

Iată, așadar, câteva trucuri de la specialiști în nutriție pentru mese rapide și sănătoase, care să răspundă cât mai bine unui stil de viață echilibrat și sănătos:

Reîmprietenește-te cu friteuza

Sunt mulți cei care au stricat relațiile de prietenie cu friteuza. Însă noi îți recomandăm să o scoți de la păstrare sau să adaugi un astfel de aparat arsenalului din bucătărie. Cu ajutorul unei friteuze cina este gata în jumătate de oră, chiar dacă vorbim de cantități mai mari. Iar cu aceste tipuri de ulei, mâncarea va fi și gustoasă, și sănătoasă.

Fă provizii de pește congelat

Asociația Americană pentru Inimă recomandă să mâncăm pește de cel puțin două ori pe săptămână. În special cel bogat în acizi grași Omega-3, cum este somonul sau macroul. Găsești pe piață sortimente pregătite astfel încât pot fi scoase de la congelator și băgate direct în cuptor, fără să mai pierzi timp. De altfel, și creveții deja curățați și pregătiți se gătesc rapid și pot fi adăugați peste paste sau salate, pentru o cină delicioasă.

Planificarea meselor încă din weekend

Supele sau tot ce înseamnă boabe se pot pregăti din timpul weekendului pentru toată săptămâna. Poți face asta și cu anumite tipuri de salate. Însă dacă simți că această sarcină îți aglomerează prea mult zilele de odihnă, poți încerca să pregătești doar ingrediente pe care să le ai la îndemână în timpul serilor și care să scurteze timpul de prepapare a mesei. Ciupercile, morcovii, ceapa, usturoiul sunt numai câteva dintre legumele pe care le poți curața, spăla, mărunți și păstra la frigider. Astfel, când ai nevoie de ele, doar le arunci în oală sau tigaie.

Un alt truc din această categorie este să cumperi de la supermarket legume deja spălate, mărunțite și ambalate: salata verde, conopida sau spanacul sunt printre acestea și reprezintă o alegere foarte sănătoasă.

Când ai timp de gătit, pregătește cantități mai mari

Când timpul îți permite, gătește felurile de mâncare preferate în cantitate dublă și păstrează restul la congelator. Este cel mai simplu și rapid truc pe care ți-l putem împărtăși și reprezintă răspunsul și pentru cele mai aglomerate dintre programele de lucru. Mâncarea congelată poate fi ușor încălzită la microunde sau în cuptor.

Acest obicei îți va reduce, de asemenea, semnificativ și din bugetul alocat hranei. Iar banii economisiți pot fi cheltuiți într-un city break.

Mai știi și alte trucuri pentru cine rapide și sănătoase? Care sunt acestea?

Foto: Pixabay