Adela Diaconu, sedusă de Cerbul de Aur din ciocolată albă 

Cornelia Ghișoi, singura Lady Chef a României a lansat cu ocazia Festivalul Internaţional "Cerbul de Aur", un nou meniu fabulos special dedicat vedetelor Cerbului de Aur: Preparatul vedeta: Medalion de cerb cu budinca din brânză de capră și crepineta de hribi.Cornelia Ghişoi este prima Lady Chef din sud-estul Europei - o titulatură acordată de Asociaţia Mondială a Bucătarilor şi Cofetarilor. Deține acest titlu, unic în sud-estul Europei, ca o încununare a experienței și a medaliilor obținute la competițiile gastronomice interne și internaționale.

„Eroul din umbra'' al Hotelului Aro Palace, de mai bine de 30 de ani, Maestru Cofetar, Viorel Ciociu a creat o noua minune dulce : Cerbul de Aur din ciocolata alba. Prima care a gustat din minunea dulce a fost vedeta Brașovului - Adela Diaconu. Prezentatoarea TV a reușit în ultimii 10 ani să îmbine cu succes iubirea pentru sportul alb, cu profesia de jurnalist și cu pasiunea pentru modă. Adela şi-a câştigat celebritatea şi s-a impus în mass-media naţională şi locală ca producătoare şi realizatoare a emisiunilor „BV 01 ADE” , “FASHION KIDS” , ”COOKING SHOW”, ''AMBASAD'OR PLAY'' de la postul Nova TV, dar si prin organizarea de evenimente culturale si de moda. Aprecierile din partea publicului si a colegilor de breaslă au venit sub forma premiilor primite in cadrul mai multor gale de televiziune din România. Femeia de succes in anul 2015, 2016 si 2017. Starul internaţional Gabriel Garko, unul dintre cei mai cunoscuţi actori din Italia a fost invitat special în serile de concurs şi la Gala Festivalului Cerbul de Aur, eveniment organizat de Televiziunea Română. Fostul Mister Italia s-a bucurat de surpriza dulce de la Aro Palace fiind incantat de conditiile de 5 stele de care a beneficiat pe parcursul vizitei sale la Brasov. Iulia Vântur, prezentatoare de televiziune, actriţă, model şi cântăreaţă a prezentat Cerbul de Aur 2018 si a fost impresionata de profesionalismul personalului si surpriza marca Aro. Delia, Iuliana Tudor sunt alte vedete ce au fost prezente pe scena Cerbului de Aur si au beneficat de servicii stelare in cadrul singurului hotel de cinci stele de la poalele Tampei. Istoria festivalului ”Cerbul de Aur” este legata de Hotel Aro Palace. Din 1968, supervedete precum Diana Ross, Julio Iglesias, Tom Jones, Christina Aguilera, Ricky Martin, Patricia Kaas, Toto Cutugno, Joe Cocker sau James Brown au beneficiat de servicii stelare in cadrul singurului hotel de 5***** din Brașov. Daniela Tibeica, directorul general al companiei Aro-Palace din Braşov, coordoneaza o echipa de succes ce a impresionat starurile de-a lungul anilor.

