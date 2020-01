Cafeaua perfectă a fost descoperită. Oamenii de știință au găsit formula de preparare

O echipă de oameni de ştiinţă a anunţat că a găsit o formulă pentru un espresso perfect. Acesta are nevoie de mai puţine boabe de cafea, care trebuie însă măcinate în particule mai mari.

Matematicieni, fizicieni şi experţi în domeniul materialelor şi-au unit forţele pentru a elabora reţeta, iar studiul lor a fost publicat în jurnalul Matter.



"S-a descoperit că mai puţine boabe de cafea, măcinate mai mare, sunt elementul cheie pentru o băutură care ar fi mai ieftin de preparat, mai consistentă şi la fel de tare'', a declarat un cercetător al Universităţii Portsmouth din Marea Britanie.



Jamie Foster, doctor în matematică, a avut ideea acestui studiu după ce a observat că uneori două porţii de espresso, preparate în aparent acelaşi mod, pot avea gusturi diferite. Echipa condusă de el a început prin a crea o nouă teorie matematică pentru descrierea extragerii cafelei dintr-un singur grăunte, unul dintre milioanele de fragmente care alcătuiesc zaţul care se adună în espressor.



''Pentru a rezolva ecuaţiile dintr-un zaţ de cafea realist ar fi nevoie de o armată de supercomputere, aşa că a trebuit să găsim o modalitate de a simplifica ecuaţiile. Munca matematică dificilă a fost aceea de a realiza aceste simplificări în mod sistematic, astfel încât niciun detaliu important să nu se piardă'', a explicat Foster. ''Credinţa convenţională este aceea că dacă se doreşte o cană cu cafea mai tare, cafeaua trebuie măcinată mai fin. Acest lucru are sens deoarece când boabele sunt măcinate mai fin, suprafaţa expusă la apă a acestora este mai mare, ceea ce ar trebui să conducă la o cafea mai intensă'', a precizat el.



Cercetătorii au descoperit însă că băutura obţinută devine mai fiabilă atunci când se utilizează mai puţine boabe măcinate mai mare. ''Când boabele au fost măcinate fin, particulele erau atât de mici încât în unele regiuni din zaţ ele s-au aglomerat în spaţiul prin care ar fi trebuit să circule apa. Aceste secţiuni închegate din zaţ sunt pierdute deoarece apa nu poate să treacă prin ele ca să acceseze cafeaua aceea gustoasă care este de dorit în ceaşcă. Dacă se macină puţin mai mare, se poate accesa întregul zaţ, iar extragerea (cafelei) este mai eficientă'', a notat cercetătorul.



''Totodată este şi mai ieftin, pentru că după modificarea modului de măcinare se pot folosi mai puţine boabe, ceea ce este mai prietenos cu mediul înconjurător'', a adăugat Jamie Foster.

Ea a declarat c[ ''Noile reţete au fost testate într-o cafenea de dimensiuni mici din SUA pe o perioadă de un an au adus economii de mii de dolari. Potrivit estimărilor, aplicarea acestei măsuri la nivelul întregii pieţe de cafea din SUA ar putea duce la economii de peste 1,1 miliarde de dolari americani (843 milioane de euro) pe an".



Ea a precizat că acesta a fost primul studiu care a folosit modelarea teoretică pentru a studia ştiinţa unui espresso perfect, adăugând că cercetarea a fost mai complicată în comparaţiile cu studiile anterioare asupra cafelei preparate la filtru de cafea cu infuzie prin picurare din cauza presiunii suplimentare.

