Chef Cătălin Scărlătescu lansează casolet.ro și livrează meniuri speciale pentru Paște

Mihai Stetcu

Chef Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei trei jurați de la Chefi la cuțite, a lansat un nou proiect: casolet.ro este bucătăria virtuală de unde se pot comanda meniuri pentru Paște sau mâncare pentru fiecare zi, gătită de chef Scărlătescu și echipa lui. De câteva zile, acesta gătește de dimineața până seara, pregătind tot felul de preparate pentru perioada ce urmează, de la celebrii lui cozonaci până la drob de miel, salata boeuf, stufat de miel, coaste de porc sau cârnați picanți. Produsele ce pot fi comandate se găsesc pe site-ul casolet.ro, la fel ca și toate informațiile despre livrare.

“E un proiect la care mă gândesc de ceva vreme, dar întotdeauna eram prins cu altele. Perioada asta am folosit-o pentru a pune la punct casolet.ro, pentru că la fiecare sărbătoare oamenii mă întreabă de unde pot lua cozonac, sau coaste, sau drob s.a.m.d. Am intrat în bucătărie acum câteva zile pentru că din momentul în care am format echipa am stat cu toții în izolare 2 săptămâni, să fim safe și să respectăm toate procedurile. Ce e frumos la proiectul ăsta e că e făcut cu mulți prieteni, așa se face că echipa mea de livratori este formată din oameni apropiați, care în perioada asta au vrut să mă ajute. Casolet.ro este un proiect care va continua și după Paște, funcționând ca un site de delivery, unde oamenii pot comanda de mâncare în fiecare zi”, a povestit Chef Cătălin Scărlătescu.