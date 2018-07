Ciuperci umplute cu caș dospit (rețetă ciobănească)

Se pare că obiceiul de a găti și consuma ciuperci, omul l-a avut încă din epoca primitivă. Și tot de pe atunci a descoperit care sunt calitățile lor... terapeutice. Noi mergem mai departe cu o poveste și o rețetă. Cu ciuperci!

Iarna anului 1991. Italia. Munții Alpi. Un excursionist pasionat de munte descopera din intamplare ceea ce parea a fi un corp foarte bine conservat in ghetarul alpin. Parea la prima vedere un accident montan, dar dupa primele cercetari "Iceman", asa cum a fost botezat de ziaristi, si-a dezvaluit secretele. Cercetatorii se aflau in fata unui om care a trait acum 5.300 de ani. Si nu orice om. Era un șaman, un vraci, o persoana inzestrata cu puteri nebanuite. In ranita pe care o ducea in spate se gaseau un amnar, un topor si un sirag cu ciuperci uscate. Unele dintre ele erau Piptoporus betulinus (ciuperci care cresc pe scoarta mestecenilor sau pe busteni), iar altele nu au putut fi inca identificate. Interesant este ca tocmai aceste ciuperci i-au determinat pe cercetatori sa considere ca "Iceman" era un vindecator. Piptoporus betulinus contine o substanta care poate vindeca ranile (subtanta aceasta se comporta ca un adevarat antibiotic). Fierte, ciupercile se transforma intr-o bautura tonica, crescand imunitatea organismului. Si nu numai atat: ca printr-o minune, "Iceman" putea folosi ciupercile uscate pentru a aprinde focul.

Si totusi, dintotdeauna ciupercile au iscat temeri. Unele dintre ciuperci sunt deosebit de periculoase, putand omori un om imediat ce au fost ingerate, cum este cazul unei specii de ciuperci deja celebre: "Amanita".

Multa vreme ciupercile au fost considerate periculoase, neexistand o modalitate sigura de a face diferenta intre o ciuperca comestibila si una otravitoare. Cu timpul, oamenii au reusit sa-si depaseasca temerile, au catalogat fiecare specie, observandu-i cu atentie caracteristicile. In felul acesta, ciupercile au devenit alimente sigure.

Exista multe modalitati de preparare a ciupercilor. Pot fi sotate, fierte, prajite in tigaie sau pe gratar. Pentru a le sota se pune unt intr-o tigaie incinsa si se adauga ciupercile taiate felioare sau cubulete. Se amesteca din cand in cand pana devin aurii. Important este sa nu se lase prea mult pe foc pentru ca se pot usca.

Dar iată și o retetă, ușor de preparat: Ciuperci cu caș dospit.

