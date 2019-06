Dulceață de căpșuni ca la bunica

Pentru această dulceață avem nevoie de trei ingrediente:

1,5 kg căpșuni

1 kg zahăr

zeama de la o lamaie

Cum procedăm

Capsunile se curăță de codite,se spală in mai multe ape. Intr-un castron adanc se pune un strat de zahar si unul de capsuni, si tot asa pana am terminat capsunile. Deasupra trebuie sa fie zahar. Totul se stropește cu zeama de la o lamaie si lăsăm la frigider pana a doua zi.

In aceasta perioada capsunile si-au lasat sucul, iar zaharul s-a topit.

Cu o paleta coatem capsunile, iar zeama ramasase pune intr-un vas in care fierbem dulceata. Lăsăm siropul la foc mic pana se leagă bine (pe o farfurie rece punem o picatura, iar aceasta trebuie să își păstreze forma), apoi adăugăm capsunile si lăsăm sa fiarba vreo 45 de minute. Trebuie să avem grijă să amestecăm să nu înceapă să se prindă sau să se ardă.

Borcanele se spală bine si se usucă in cuptor. Dulceata trebuie turnată fierbinte in borcanele calde (4 borcane de 400 g), după care le închidem și le întoarcem cu capacul în jos după care le infasurăm intr-o patura, lasandu-le sa se raceasca treptat.